Советский ОПК в действии: вторая молодость противокорабельной ракеты Х-22

Как выяснилось, некоторые «изделия» советского оборонно-промышленного комплекса и сегодня способны уверенно решать боевые задачи

© wikipedia // Противокорабельная ракета Х-22 на борту Ту-22М

Одной из отличительных черт проведения Специальной военной операции на Украине следует считать применение российской стороной против наземных целей в глубине территории противника ракет, которые в ВСУ до 2022 года вряд ли принимали в расчёт. Речь идёт о ракетах made in the USSR, которые, по мнению украинских генералов и их западных кураторов, в третьем десятилетии XXI века годились разве что на роль музейных экспонатов.

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Жизнь доказала глубокую ошибочность подобного взгляда на советское ракетное наследие!

Сверхзвуковая «Буря»

На фоне наших успешных ударов, выполняемых противокорабельными сверхзвуковыми ракетами Х-22, спикер украинских Воздушных Сил Юрий Игнат обмолвился, что имеющимися в распоряжении Украины средствами сбить российские ракеты Х-22 невозможно.

Этим заявлением Игнат поставил себя в неловкое положение, опровергнув все ранее им же сделанные заявления о крайне высокой результативности ПВО ВСУ, которая, с его слов, зачастую сбивала все обнаруженные воздушные цели. Главной причиной нового «откровения» пана Игната стала необходимость как-то выгородить расчёт украинского ЗРК, поразившего Х-22 аккурат над спальным районом Днепропетровска (ныне Днепра), после чего ПКР перешла в неуправляемый полёт и рухнула на многоэтажный дом, что привело к гибели мирных жителей.

Игнату, стремившемуся снять ответственность за случившееся с зенитчиков ВСУ, пришлось нести откровенную чушь о том, что случайно разрушенный сбитой «двадцать второй» дом исходно являлся целью нашей ПКР, нёсшей столько взрывчатого вещества, что его хватило бы для вывода из строя авианосца или огромного цеха военного завода. Собственно, именно крупные вымпелы ВМС противника, а также ключевые объекты его тыловой инфраструктуры и являлись типовыми целями для Х-22, так что логика в утверждениях украинского спикера отсутствовала напрочь. Удивляться этому не станем - регулярная ложь со стороны представителей киевского режима, это уже привычная часть «антуража» СВО. Лучше взглянем на драматичный инцидент с нашей ПКР несколько шире.

Повреждения дома в Днепропетровске после неудачной попытки ВСУ сбить Х-22

Вспомним, когда началось производство крылатой ракеты Х-22 - окажется, что это случилось почти шесть десятилетий назад! Ещё больше времени прошло с тех пор, как дубнинский филиал ОКБ-155 (с 1966 года - МКБ «Радуга») получил правительственное задание разработать новое оружие - сверхзвуковую крылатую ракету воздушного базирования, необходимую для поражения крупных морских и радиоконтрастных наземных целей.

В течение нескольких лет конструкторский коллектив создал более восьми вариантов ракеты, различающихся принципами наведения и «наполнением» боевой части. Особенностью «двадцать второй» был жидкостно-реактивный двигатель, который работал на смеси горючего и окислителя, для чего оба компонента перед применением изделия заправлялись в баки ракеты с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. В заправленном состоянии Х-22 долго хранить категорически запрещалось.

ПКР Х-22, также известная под названием «Буря», предназначалась для запуска с бомбардировщиков Ту-22К и Ту-95К-22, к которым в восьмидесятые годы присоединился Ту-22М3. Части морской авиации с этими ракетоносцами находились в составе всех четырёх советских флотов, а уж ракет для них в советское время сделали очень много - более тысячи единиц. Серийный выпуск «Бури» прекратился лишь в конце восьмидесятых.

Любопытно, что после распада СССР Киев передал Москве в счёт погашения долгов за энергоресурсы порядка 386 единиц Х-22, имевшихся на вооружении морской авиации Черноморского флота.

Теоретически, в начале XXI века в России должна была состояться массовая утилизация мощных, но уже изрядно устаревших Х-22. По крайней мере, именно так утверждал ряд не только иностранных, но и отечественных аналитиков. Практически же, как показали последующие события, массовость данной утилизации оказалась «компетентными экспертами» заметно преувеличена…

24 февраля 2022 года началась СВО. Уже на первом её этапе, сопровождавшемся серьёзным расходом ракет воздушного базирования, российский ОПК столкнулся с необходимостью своевременного восполнения запасов ракетного вооружения в ВКС. Одним из способов решения этой задачи, наравне с наращиванием объёмов выпуска современных изделий, стало снятие с длительного хранения оставшихся советских ракет Х-22, тем более, что восстановить их до боеготового состояния можно было быстрее и дешевле, чем кратно нарастить выпуск новейших стратегических крылатых ракет «воздух-земля» Х-101, активно применявшихся в ходе СВО. Плюс к этому, против такого противника как ВСУ, Х-22 и в третьем десятилетии XXI века продолжали оставаться вполне эффективным «инструментом» воздействия на вражеские тылы.

Бомбардировщик Ту-160 наносит крылатой ракетой Х-101 удар по цели в Сирии, ноябрь 2015 г.

Разумеется, «двадцать вторые» прошли через ревизии их технического состояния, в ходе которых проверялась работоспособность исполнительных механизмов, работа узлов и агрегатов «Бури». Хорошим подспорьем при этом послужил экспериментальный пуск, который состоялся ещё в 2001 году. Тогда, в рамках изучения возможности продления сроков хранения, с арсенала была взята «первая попавшаяся» ракета Х-22, имевшая возраст 25 лет. Ракету заправили, подвесили к носителю и отправили в небо. После сброса, изделие вполне уверенно совершило полёт по заданному маршруту, поразив условную цель.

Очевидно, что перед использованием в СВО, возрастные ПКР всё же подвергались определённой доработке, которая, скорее всего, касалась оптимизации системы управления ракет под необходимость поражения таких статичных наземных целей, как базы хранения боеприпасов, топливные терминалы, цеха военных заводов, места массового сосредоточения живой силы противника. Можно предположить, что обновлённые ракеты получили современные элементы спутниковой навигации.

Боевой дебют «реанимированных» Х-22 состоялся в мае 2022 года, после чего «двадцать вторые» задействовались едва ли не в каждом групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Если изучить украинские средства массовой информации, то можно найти упоминания как минимум о 107 случаях применения российскими ВКС ракет Х-22.

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат отчасти был прав, когда говорил, что Украина не располагает средствами противовоздушной обороны, способными вести борьбу с ракетами Х-22. Сверхзвуковая скорость ракеты, достигавшая на отдельных участках траектории до 3-4 Махов, превращала «Бурю» в очень непростую для украинских зенитчиков цель. Только появление на Украине американских и европейских новейших зенитно-ракетных комплексов Patriot и SAMP/T дало ВСУ возможность хоть как-то бороться с советскими «старушками». Впрочем, даже этот факт мало отразился на боевом потенциале Х-22, ибо применение этих ПКР российской стороной в комплексе с другим ракетным вооружением при нанесении группового удара, практически гарантированно обеспечивает на украинском ТВД прорыв противовоздушной обороны противника с последующим уничтожением заданных целей.

«Танцы» над Украиной

Групповые ракетные удары, о которых написано выше, достигают своих целей в результате комплексного и разнонаправленного использования самых разных средств поражения, одновременное применение которых не оставляет противнику шансов на их последовательное обнаружение и уничтожение. Просто представьте себе ситуацию, когда оператор ПВО видит согласованную по месту и времени атаку:

крылатых ракет воздушного базирования;

крылатых ракет морского базирования;

крылатых ракет наземного базирования;

баллистических ракет;

квазибаллистических ракет;

гиперзвуковых аэробаллистических ракет;

противорадиолокационных ракет;

ракет, выполняющих роль ложных целей;

ударных БПЛА типа «Герань».

Ракета Х-55 в музее Харьковского авиационного завода

Ракеты и беспилотники движутся с разных направлений, на разных высотах и по разным траекториям, что заставляет вражеских операторов буквально разрываться в попытках осуществить селекцию целей, то есть выделить несущие непосредственную угрозу ракеты и беспилотники на фоне движущихся рядом «обманок». В роли последних часто выступают «поднятые» с хранения старые советские стратегические авиационные ракеты Х-55, в своей «прошлой жизни» предназначавшиеся для нанесения ударов с использованием специальных боевых частей (СБЧ). То есть - термоядерных.

Момент для применения «пятьдесят пятых» в их исходной ультимативной ипостаси, к счастью для человечества, так и не настал. Но сам факт наличия в распоряжении ВКС приличного количества Х-55 дал возможность нашему командованию использовать в СВО этих «ветеранов», способных совершать полёт на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, как лишённые СБЧ, но отнюдь не бесполезные «ракеты-приманки».

Чтобы понять, что к чему, отмотаем ленту времени чуть назад. К концу 60-х годов прошлого столетия сложилось разделение крылатых ракет на два больших класса: сверхзвуковые, гарантирующие прорыв любой противовоздушной обороны, но имеющие небольшую дальность полёта, и дозвуковые, способные преодолевать несколько сотен и даже тысяч километров, но в силу своей относительной «тихоходности» являвшиеся для вражеской ПВО более лёгкой целью, чем ракеты сверхзвуковые.

Компромисс, в силу некоторых технологических особенностей, не складывался, поэтому в СССР было решено развивать сразу оба направления - делать как сверхзвуковые крылатые ракеты, так и дозвуковые. Уже знакомое нам МКБ «Радуга», проектировавшее сверхзвуковую Х-22, взялось и за создание дозвуковой крылатой ракеты воздушного базирования, получившей название Х-55. Сборка первых «пятьдесят пятых» была проведена в Дубне, после чего серийное производство передали на Харьковское авиапромышленное объединение (ХАПО). В 1980 году первые ракеты были отгружены заказчику. Начались испытания.

Новые Х-55 планировалось использовать в комплексе с новым же стратегическим ракетоносцем Ту-160. Кроме того, под использование этих ракет были приспособлены бомбардировщики Ту-95, получившие обозначение Ту-95МС - этот комплекс приняли на вооружение в последний день 1983 года. С 1986-го производство крылатых ракет Х-55 было перенесено в город Киров.

Характерной особенностью новых ракет стал полёт на предельно малых высотах, который обеспечивал кратное повышение неуязвимости Х-55 на маршруте, для чего потребовалось создать мощнейший по меркам восьмидесятых навигационный комплекс.

Турбореактивный двигатель Р-95-300

Х-55 приводилась в движение турбореактивным двигателем, который в транспортном положении не выходил за габариты корпуса ракеты, а в полёте выдвигался вниз на специальном пилоне, обеспечивая ракете дозвуковую скорость порядка 800 км/ч и дальность полёта до 2500 километров. На указанную дальность ракета могла принести малогабаритную термоядерную боевую часть мощностью до 0,2 мегатонны. В 1987 году на вооружение ВВС СССР была принята крылатая ракета Х-55СМ, у которой в результате навешивания конформных топливных баков, удалось повысить дальность полёта до 3500 километров.

Помните, как после 1991 года Киев передал Москве в счёт погашения долгов почти четыре сотни Х-22? Точно так же в 1999 году Незалежная в качестве оплаты за поставку природного газа отдала России целых 575 крылатых ракет Х-55 и Х-55СМ. Не менее десятка из них после начала СВО самолёты ВКС «вернут» на Украину - по крайней мере, именно к такому выводу придёт расследование, затеянное киевским режимом…

Уже в XXI веке отечественные конструкторы создали новую модификацию базовой версии Х-55, оснастив ракету спутниковой системой навигации. Осовремененный вариант «пятьдесят пятой» получил название Х-555. Если у Х-55 круговое вероятное отклонение составляло 100 метров, то у Х-555 КВО уже не превышало 20 метров. Кроме того, «пятьсот пятьдесят пятая» была куда универсальнее «пятьдесят пятой», так как вместо СБЧ могла комплектоваться кассетной или осколочно-фугасно-зажигательной боевой частью.

На этом завершим экскурс в историю и вернёмся в наши дни. Уже во время Специальной военной операции на Украине, оценивая результаты наносимых ракетных ударов и уровень противодействие вражеской ПВО, российское военное командование приступило к разработке и реализации тактики группового применения высокоточных средств поражения дальнего действия. Следствием этого стало решение об использовании устаревших ракет Х-55 и Х-55СМ в качестве отвлекающего элемента.

На практике это выглядело так. Ракетам, имевшим дальность полёта 2500-3500 километров, «рисовалось» такое полётное задание, которое с точки зрения применения ударных средств выглядело совершенно нелогичным. Лишённые термоядерной «головы», Х-55 и Х-55СМ исполняли над Украиной причудливый зигзагообразный «танец», пролетая на запад, оттуда - на юг, затем - вновь на запад, потом разворачиваясь в сторону центральной части Украины и так далее. Всё то время, что «пятьдесят пятые» гостили в воздушном пространстве Незалежной, они весьма удачно «водили за нос» украинское ПВО, заставляя противника отвлекать силы от других районов страны и расходовать на поражение «обманок» драгоценные зенитные ракеты, запас которых у ВСУ таял буквально на глазах.

Загрузка крылатой ракеты Х-555 в стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95

Время от времени, в качестве «ракеты-приманки» могла использоваться и Х-555. В этом случае, если ракете удавалось избежать поражения средствами ПВО противника в ходе отвлекающих действий, по их завершении Х-555 с «чистой совестью» влетала в назначенную ей цель. Зачастую, это случалось именно в ту минуту, когда украинские зенитчики приходили к выводу, что имеют дело с очередной, лишённой боевой части, российской «обманкой» и переставали обращать на нашу ракету внимание.

Утилизация путём запуска

Если США и их союзники в работе противовоздушной обороны всегда ставку делали на истребительную авиацию, то в СССР, в силу его географических особенностей, с появлением достаточно эффективного зенитно-ракетного вооружения, ставка была сделана на комплексное использование истребителей-перехватчиков и наземных средств ПВО.

В частности, в восьмидесятые годы шло активное перевооружение на новый зенитно-ракетный комплекс С-300, который получала как войсковая ПВО, так и стратегическая, входившая в части ПВО страны. Комплексы С-300В передавались на оснащение ПВО Сухопутных войск, комплексы С-300П - на оснащение ПВО страны. Был ещё флотский вариант - С-300Ф.

Наиболее распространённой зенитной управляемой ракетой комплекса стала 5В55, имевшая дальность пуска 75 километров и вес боевой части 133 килограмма. Другой ЗУР оказалась 9М83, обладавшая похожими характеристики. Различные модификации этих ракет производились в Союзе с 1978 года, что называется, в товарных количествах. В РФ объёмы выпуска ЗУР, разумеется, оказались поскромнее. Однако, с точки зрения западных аналитиков, они всё равно оставались весьма внушительными. Гарантийный срок хранения твёрдотопливных ЗУР для ЗРК С-300 составлял 10 лет, но, при необходимости, мог быть продлён. В совокупности эти нюансы позволили России, по иностранным данным, располагать, например, на 2012 год арсеналом в 28 тысяч ракет для С-300.

Акцентирую внимание читателей на том, что отечественные ЗРК с советских времён, как правило, обладают возможностью поражать не только воздушные, но и наземные цели. Разумеется, при таком варианте применения эффективность ЗРК не сравнится с эффективностью «профильного» оперативно-тактического ракетного комплекса. Вместе с тем БЧ зенитной управляемой ракеты массой 130-150 килограммов, содержащая готовые поражающие элементы, это вам не шутка! По убойности она не уступает, а то и превосходит осколочно-фугасную боевую часть 300-мм снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч».

С началом СВО, как и в описанной выше истории с крылатыми ракетами, возникла потребность снять с хранения старые зенитные ракеты различных вариантов комплексов С-300, чтобы превратить их в баллистические ракеты, способные наносить удары по наземным целям на дальность порядка 100 километров. Такое решение было вполне логичным как с чисто военной, так и с экономической точки зрения - избавиться от ЗУР с истекающим гарантийным сроком хранения посредством запуска ракеты по противнику быстрее и дешевле, чем эту же ракету списать, а затем утилизировать с соблюдением всех необходимых процедур.

Зенитно-ракетный комплекс С-300

Киевские пропагандисты утверждают, что чаще всего ЗУР комплекса С-300, «перелицованными» в баллистические ракеты, ВС РФ бьют по целям в Харьковской области, насыщенность которой разнообразными подразделениями ВСУ, нацгвардии и иностранными наёмниками не вызывает сомнений. Объяснить это просто - только на Харьковском операционном направлении мы имеем возможность дотягиваться ракетами с дальностью пуска 100 километров до важных целей, «поддающихся» воздействию БЧ ЗУР. Для поражения более удалённых/защищённых целей ВС РФ используют иное, как правило, более дорогостоящее вооружение. Например - ОТРК «Искандер-М» с официально заявленной максимальной дальностью поражения целей до 500 километров.