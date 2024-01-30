Впечатляющая скорость: как быстро могут бегать кошки

Трудно поверить, но кошка может быстро бегать и высоко прыгать, а при необходимости в этих показателях обойти любого человека.

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Наверняка вы видели, как ваш питомец бегает по дому, перепрыгивая с кресла на шкаф, через столешницу или спрыгивает с книжной полки, но это детская игра по сравнению с тем, что могла бы сделать ваша кошка в экстренной ситуации. Маленький мурлыкающий пушистый комочек даже без разминки сможет обогнать самого быстрого бегуна в мире.

Это максимальная скорость кошек

Максимальная скорость, с которой может бегать человек, составляет около 43 километров в час, и этой скорости достигли лишь немногие профессиональные спортсмены, хорошо подготовленные и находящиеся в наилучшем состоянии. Средний спортсмен может бегать со скоростью до 35 километров в час, и у большинства из нас, обычных людей, были бы проблемы с бегом быстрее, чем у слона, который может двигаться со скоростью от 16 до 25 километров в час.

Однако среднестатистическая здоровая домашняя кошка - без дрессировки, без подготовки, без растяжки и без углеводной нагрузки - может развивать поразительную скорость около 48 километров в час.

Все, что нужно кошке для такого спортивного подвига, - это небольшая мотивация, например, гнаться за добычей или убегать от большой собаки. Можно сказать, что это несправедливое сравнение: у кошки четыре лапы, а у людей только две. Это правда, но наши ноги намного длиннее, поэтому мы должны быть в состоянии не отставать от ее темпа, однако это невозможно.

Четвероногие животные используют для бега те же "материалы", что и мы: кости, мышцы и сухожилия, которые ничем не отличаются от человеческих. Очевидно, что разница в скорости заключается не в том, сколько у нас ног и даже не в том, как быстро мы можем ими двигать, а в том, какую мышечную силу ноги могут приложить к земле.