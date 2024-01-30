Отчего погибли общины доисторических людей на севере Англии

Исследователи из Университета Саутгемптона (Великобритания) установили причины вымирания доисторических общин, проживавших на севере страны — в Нортумберленде. Как сообщает «Московский комсомолец», виной всему масштабное стихийное бедствие.

Грандиозное цунами

Судя по всему, причиной депопуляции в Северной Британии и ряде прибрежных регионов Европы стало грандиозное цунами, обрушившееся на эти территории около 8 200 лет назад. Ученые обнаружили следы катастрофы в отложениях в устье реки Солсбери-Крик. Они содержат обломки не свойственных для этой местности пород, которые вероятно были выброшены на берег волнами цунами.

По словам эколога из Университета Саутгемптона, доктора Питера Райта, который руководил исследованием, цунами могло привести к гибели значительной части населения.

«Цунами могло вызвать прямые смерти, а также косвенные последствия, вызванные повреждением ключевых ресурсов, которые были необходимы древним людям для выживания», — говорит Райт.

Оползень Сторегга

Непосредственной причиной цунами, судя по всему, стал так называемый оползень Сторегга. В результате этой катастрофы с западного побережья Норвегии в море обрушилось более 3 000 кубических километров породы, что вызвало волны высотой до 20 метров, обрушившиеся на Северную Англию, Западную Шотландию, Шетландские острова, Данию и даже Восточную Гренландию.

Не только цунами

Райт также отметил, что этой период в регионе характеризуется быстрым подъемом уровня моря и резким падением среднегодовой температуры. Вероятно, эти факторы также способствовали сокращению населения.