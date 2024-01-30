Обнаружены обломки пропавшего в 1937 году самолета знаменитой летчицы

Компания Deep Sea Vision заявила об обнаружении обломков пропавшего в 1937 году самолета знаменитой летчицы Амелии Эрхарт — первой в мире женщины, перелетевшей Атлантический океан. Об этом пишет издание People.

© Лента.ру

Представители Deep Sea Vision сообщили, что им удалось найти обломки самолета, похожего на Lockheed 10-E Electra, на котором летала Эрхарт, на дне Тихого океана. Перед этим специалистам пришлось просканировать более 5,2 тысячи квадратных миль (около 13,4 тысячи квадратных километров).

Видео дня

По данным The Wall Street Journal, на которые ссылается источник, поиски с участием 16 человек из Deep Sea Vision стартовали в сентябре 2023 года в атолле Тарава, Кирибати. Примерно через 30 дней поисковая команда получила гидроакустическое изображение объекта, напоминающего по форме самолет, в пределах 100 миль (около 161 километра) от острова. Оно было опубликовано на странице Deep Sea Vision в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пока точно неизвестно, действительно ли на изображении запечатлены обломки пропавшего самолета Эрхарт, уточняет издание. Однако пилот и инвестор Тони Ромео, который руководил поисками и потратил на них 11 миллионов долларов (около 982 миллионов рублей), уверен в том, что это именно тот авиалайнер.

«В этом районе нет других известных аварий, и уж точно не с участием того типа конструкции, которую вы видите на изображении», — подчеркнул он.

Эрхарт и ее штурмана Фреда Нунана в последний раз видели, когда они вылетали из Папуа — Новой Гвинеи 2 июля 1937 года. Они должны были остановиться на дозаправке на острове Хауленд в Тихом океане, а затем продолжить путешествие. На пути к острову Эрхарт сообщила диспетчерам, что не видит его и не понимает, где они находятся. Затем летчица испуганно прокричала, что самолет сносит к северу или к югу.