День ювелира и принятия первой Конституции СССР: 31 января в истории

Международный день ювелира.

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Праздник был учрежден в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров. Дата была выбрана не случайно: именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

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День рождения русской водки.

В этот день в 1865 году Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Позднее это событие послужило установлению неформального праздника.

100 лет назад (1924) была принята первая Конституция СССР.

В декабре 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, а также Закавказской федерации, куда входили Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР, были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный договор.

Второй Всесоюзный съезд Советов 31 декабря 1924 года единогласно утвердил первую Конституцию новой страны. Основной закон СССР состоял только из двух разделов: Декларации об образовании СССР и Договоре об образовании СССР. В Конституции не было глав о правах и обязанностях граждан, об избирательном праве, о местных органах власти и управления. Все эти вопросы регулировались республиканскими конституциями.

Спустя 12 лет, в 1936 году, была принята новая, так называемая сталинская Конституция. В 1978 году вступила в силу брежневская - последняя Конституция СССР, которая действовала вплоть до распада Союза.

310 лет назад (1714) Петр I издал указ об обучении дворянских детей «цыфири и геометрии», а «не постигшим основ знаний» запрещалось жениться.

Указ гласил: «Послать во все губернии по нескольку человек из школ математических, чтоб учить дворянских детей, кроме однодворцев и приказного чина, цыфири и геометрии и положить штраф такой, что невольно будет жениться, пока сего выучится». Священникам было строжайше запрещено венчать молодых дворян без «соизволения» на то школьного преподавателя.

310 лет назад (1714) создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера (ныне Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого — Кунсткамера).

Музей был основан указом Петра I для собирания и исследования раритетов, созданных как природой, так и руками человека. Его создание было поручено главе Аптекарской канцелярии лейб-медику Роберту Арескину и назначенному специально «надсмотрителем редкостей и натуралиев» Иоганну Шумахеру.

Сегодня собрание Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого — Кунсткамера РАН — одно крупнейших и интереснейших в мире. Оно насчитывает более миллиона экспонатов.

295 лет назад (1729) в Стамбуле была издана первая печатная книга с арабским шрифтом.

В свет вышел толковый словарь «Венец речи и правильность арабского языка» в переводе на турецкий язык. Автор книги — Абу Наср Исмаил ибн Хам-од ал-Фараби ал-Джаухари.