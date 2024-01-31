Ну, за здоровье: какой сегодня праздник

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

© Mir24.TV

Международный день ювелира

31 января во всем мире отмечается профессиональный праздник – Международный день ювелира. Это день мастеров, которые делают нашу жизнь прекраснее.

Идея создания праздника, как считается, впервые появилась в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. Официально праздник утвердили в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров. Дата выбрана в связи с тем, что в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

День рождения русской водки

31 января в России считается днем рождения водки. В этот день в 1865 году Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над ней он работал в период с 1863 по 1864 год. Диссертация хранится в музее великого ученого – в Санкт-Петербургском государственном университете.

Основной целью работы Менделеева было изучение удельных весов растворов спирт + вода, в зависимости от концентрации этих растворов и температуры.

События 31 января:

310 лет назад (1714 год) был создан «Государев Кабинет» – Кунсткамера.

295 лет назад (1729 год) в Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом.

132 года назад (1892 год) прошли первые соревнования на лыжном трамплине Холменколлен в Осло.

100 лет назад (1924 год) была принята первая Конституция СССР.

Кто родился 31 января:

Австрийский композитор Франц Шуберт (1797 – 1828).

Патриарх Московский и всея Руси Тихон (1865 – 1925).

Американский химик, Нобелевский лауреат Теодор Вильям Ричардс (1868 – 1928).

Советская летчица, Герой Советского Союза Валентина Гризодубова (1910 – 1993).

Болгарская ясновидящая Ванга (1911 – 1996).

Советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР Владислав Стржельчик (1921 – 1995).

Грузинский и советский кинорежиссер, народный артист Грузии Тенгиз Абуладзе (1924 – 1994).