США начинают разработку водородной бомбы: 31 января в истории

Каждый день для кого-то становится решающим. Так, в любую дату может случиться что-то важное для семьи, страны и всего мира.

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"Рамблер" расскажет о знаменательных событиях, которые произошли в разные годы 31 января, но повлияли на судьбы народов.

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Трумэн объявляет о разработке водородной бомбы

31 января 1950 года президент США Гарри С. Трумэн публично объявляет о своем решении поддержать разработку водородной бомбы, оружия, которое, согласно теории, в сотни раз мощнее атомных бомб, сброшенных на Японию во время Второй мировой войны .

Пять месяцев назад Соединенные Штаты утратили свое ядерное превосходство, когда Советский Союз успешно взорвал атомную бомбу на своем испытательном полигоне в Казахстане. Затем, через несколько недель после этого, британская и американская разведка пришла к ошеломляющему выводу, что уроженец Германии Клаус Фукс, ведущий учёный, участвовавший в ядерной программе США, был шпионом Советского Союза. Эти два события, а также тот факт, что Советы теперь знали все, что американцы знали о том, как создать водородную бомбу, побудили Трумэна одобрить массовое финансирование гонки сверхдержав за создание первой в мире «супербомбы», как он описал это в своей книге «Супербомба». публичное объявление 31 января.

1 ноября 1952 года Соединенные Штаты успешно взорвали первую в мире водородную бомбу «Майк» на атолле Эниветок на Маршалловых островах Тихого океана. Термоядерное устройство мощностью 10,4 мегатонны, построенное на принципах поэтапного радиационного взрыва Теллера-Улама, мгновенно испарило весь остров и оставило после себя кратер шириной более мили. Невероятная взрывная сила Майка также была очевидна по величине грибовидного облака: за 90 секунд грибовидное облако поднялось на высоту 57 000 футов и вошло в стратосферу. Через минуту он достиг высоты 108 000 футов, в конечном итоге стабилизировавшись на высоте 120 000 футов. Через полчаса после испытания гриб растянулся на 60 миль в поперечнике, при этом основание головки соединялось со стеблем на высоте 45 000 футов.

Три года спустя, 22 ноября 1955 года, Советский Союз взорвал свою первую водородную бомбу, используя тот же принцип радиационной имплозии. Обе сверхдержавы теперь обладали «адской бомбой», как ее называли многие американцы, и впервые в истории мир жил под угрозой термоядерной войны.

Гитлер на посту канцлера Германии

31 января 1933 года стало первым днем Адольфа Гитлера на посту канцлера Германии.

В 1932 году произошло стремительное восхождение Гитлера к известности в Германии, во многом вызванное разочарованием немецкого народа тяжелыми экономическими условиями и все еще гноящимися ранами, нанесенными поражением в Великой войне и суровыми мирными условиями Версальского договора. Харизматичный оратор, Гитлер направил народное недовольство послевоенным правительством Веймара в поддержку своей молодой нацистской партии. На выборах, состоявшихся в июле 1932 года, нацисты получили 230 мест в правительстве; вместе с коммунистами, следующей по величине партией, они составляли более половины рейхстага.

Гинденбург, испуганный растущей популярностью Гитлера и бандитским характером его сторонников, первоначально отказался сделать его канцлером. Вместо этого он назначил генерала Курта фон Шлейхера, который пытался украсть славу Гитлера, ведя переговоры с диссидентской нацистской фракцией во главе с Грегором Штрассером. В следующем туре выборов в ноябре нацисты потеряли позиции, но коммунисты их завоевали. Парадоксальный эффект усилий Шлейхера сделал правые силы в Германии еще более решительными, чтобы привести Гитлера к власти. В ходе серии сложных переговоров бывший канцлер Франц фон Папен, при поддержке видных немецких бизнесменов и консервативной Немецкой национальной народной партии, убедил Гинденбурга назначить Гитлера канцлером, при том понимании, что фон Папен и другие Ненацисты на ключевых постах в правительстве могли бы сдержать и смягчить более жестокие тенденции Гитлера.

Приход Гитлера на пост канцлера 30 января 1933 года ознаменовал решающий поворотный момент для Германии и, в конечном итоге, для всего мира. Его план, поддержанный большей частью немецкого населения, заключался в том, чтобы покончить с политикой и сделать Германию могущественным, единым однопартийным государством. Он начал немедленно, приказав быстро расширить государственную полицию, гестапо, и поручил Герману Герингу возглавить новые силы безопасности, полностью состоящие из нацистов и призванные подавлять любую оппозицию его партии, которая могла возникнуть. С этого момента нацистская Германия начала действовать, и Гинденбург или фон Папен – или кто-либо еще – мало что могли сделать, чтобы остановить это.

Первый Макдональдс открывается в Советском Союзе

31 января 1990 года в Москве открывается первый в Советском Союзе ресторан быстрого питания «Макдональдс». Толпы людей выстраиваются в очередь, чтобы заплатить сумму, эквивалентную зарплате за несколько дней, за биг-маки, коктейли и картофель фри.

Появление этого пресловутого символа капитализма и восторженный прием, который он получил у российского народа, были признаками того, что времена в Советском Союзе меняются . Американский журналист, присутствовавший на месте происшествия, сообщил, что покупатели, казалось, больше всего были поражены «простым видом вежливых работников магазинов… в этой стране коммерческого хамства». Советский журналист придерживался более практичного мнения, заявив, что ресторан был «выражением американского рационализма и прагматизма в отношении еды». Он также отметил, что «контраст с нашими собственными нереализованными претензиями одновременно печален и сложен».

Однако для среднестатистического российского посетителя посещение ресторана было не столько политическим заявлением, сколько возможностью насладиться небольшим удовольствием в стране, все еще не оправившейся от катастрофических экономических проблем и внутриполитических потрясений.