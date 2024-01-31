Почему люди до сих пор следят за исполнением предсказаний бабы Ванги

Известная во всем мире болгарская ясновидящая Ванга родилась 31 января 1911 года — 113 лет назад. За свою жизнь она успела оставить множество предсказаний о будущем мира, за исполнением которых следят до сих пор. Подробнее о том, какие события напророчила Ванга на 2024 год, — в материале «Вечерней Москвы».

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Борьба за жизнь и великий дар

По одной из версий, Вангелия Пандева Сурчева родилась 31 января 1911 года в Струмице на территории современной Республики Северная Македония. Однако историк Раймонд Детрез полагает, что провидица появилась на свет 3 октября 1911 года в Петриче (Болгария).

С самого рождения жизнь испытывала будущую ясновидящую на прочность. Она родилась недоношенной и очень слабой, поэтому родители, опасаясь, что их дочь не выживет, никак не назвали новорожденного ребенка. Имя Ванга девочка получила только спустя два месяца, когда мать с отцом перестали опасаться за ее жизнь.

С 29 лет Ванге начали приходить видения, но она не рассказывала об этом, боясь прослыть местной сумасшедшей, помогая своим даром только родным и соседям. В 1923 году Ванга с двоюродными сестрами попала в ураган. Порывом ветра девочку отбросило на сотни метров, ее нашли через несколько часов — глаза Ванги засыпало песком. В результате этого несчастного случая 12-летняя предсказательница ослепла.

Сама Ванга всегда говорила: «Мой дар от Бога. Он лишил меня зрения, но дал мне другие глаза, которыми я вижу мир — и видимый, и невидимый».

Вода сметет города

Одним из самых жутких пророчеств стали связанные с катаклизмами. В 2024 году, как уверяла Ванга, жители планеты ощутят гнев Земли, который будет сопровождаться бунтом природы и подводными землетрясениями.

Причиной таких глобальных явлений может стать падение огромного астероида в Тихий океан, что вызовет разрушительное цунами. Волны поднимутся и сметут города вблизи берегов, что приведет к многочисленным жертвам. И похоже, что пророчество уже начинает сбываться: в 2023 году стихийные бедствия потрясли Турцию, Марокко, Сирию, Иран и Индонезию.

Угроза конфликтов

Однако стихийные бедствия — это лишь небольшой фрагмент в списке ужасающих предсказаний Ванги. Стабильность мира куда сильнее пошатнется из-за военных конфликтов, в которые мир втянут ведущие страны.

Ясновидящая не растолковала в своих посланиях, какие именно государства примут участие в противостоянии. Но ситуация может накалиться до такой степени, что одна из стран применит биологическое оружие.

Союз медведя и дракона

В мире появится новый союз великих держав — России, Китая и Индии, которые могут стать мировыми гегемонами. Ванга неоднократно говорила, что в будущем миром будет править некий «могучий дракон». Как известно, именно Поднебесную часто ассоциируют с этим мифическим созданием.

Послания из космоса

Ванга также предрекала выход на связь с внеземными цивилизациями в 2024 году. Кстати, об этом говорил и другой знаменитый провидец — француз Мишель Нострадамус.