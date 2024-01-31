Как вратарь доиграл матч со сломанной шеей

Жизнь известного немецкого голкипера Берта Траутманна была полна приключений. Он успел поучаствовать в легкоатлетических соревнованиях, побывал в советском плену, а затем превратился в звезду английского футбола и настоящую легенду «Манчестер Сити». Однажды кипер даже доигрывал матч со сломанной шеей!

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Подробности инцидента, произошедшего в 1956 году.

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Ушёл добровольцем

Детство Траутманна было довольно бедным. Германия в 1920-е годы переживала очень непростые времена из-за поражения в Первой мировой войне, и это не могло не сказаться на благосостоянии граждан. Семья будущего вратаря жила в рабочем квартале Бремена: отец был инженером, а мать не работала.

Вскоре юноше увлёкся спортом, причём пробовал себя практически во всём: от лёгкой атлетики до футбола. Когда к власти в Германии пришла национал-социалистическая партия во главе с Адольфом Гитлером, Берт стал активно участвовать в общественной жизни. Вступил в молодёжную организацию, бросил школу ради работы в сельскохозяйственной сфере. Параллельно совмещал работу со спортом и даже занял второе место на внутренних Олимпийских играх страны в 1938-м.

Когда нацистская армия атаковала Советский Союз, Траутманн добровольцем отправился на Восточный фронт. Поначалу его хотели задействовать в радиосвязи, но вскоре стало понятно, что там он не слишком хорош. Тогда Берта перевели в парашютисты и отправили служить в Польшу. Боевыми заслугами немец не отметился, зато угодил под трибунал за то, что неудачно пошутил: подорвал машину, из-за чего сержант получил сильные ожоги. Траутманна приговорили к трём месяцам тюрьмы, однако большую часть этого срока он провёл в лазарете: помог воспалившийся аппендикс.

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Затем будущего вратаря командировали в Днепропетровск. Здесь уже было не до шуток. Поначалу немцы шли вперёд ударными темпами, а Траутманн даже был повышен в звании за боевые заслуги — он стал капралом. Впрочем, довольно скоро советские войска начали контратаковать, и гитлеровской армии пришлось туго. Из отряда Траутманна, в котором изначально была тысяча человек, в живых к концу войны остались только 90.

За войну Траутманн трижды попадал в плен. Однажды его взяли советские солдаты, затем французы. Однако оба раза немцу удавалось бежать. На третий раз Берту уже было некуда деваться. Французы взяли его в 1945-м, когда он уже дезертировал из терпящей поражение немецкой армии и окольными путями пытался добраться до родного Бремена. Траутманна заставили поднять руки и повели к стенке. Поняв, что дело плохо, он кинулся бежать, махнул через забор, но тут же очутился лицом к лицу с английским солдатом. Тот ехидно поприветствовал беглеца: «Здорово, фриц, хочешь чайку?»

Но всё же Берту повезло: казнить его не стали. Сначала посадили в тюрьму в Бельгии, затем перевезли в Англию. Снисхождения к нему быть не могло, ведь он не был мобилизован, а пошёл на войну добровольцем - следовательно, считался пособником нацистского режима. До 1948 года Траутманн мотался по лагерям Англии, где работал и играл в футбол. Когда лагеря стали упразднять, он отказался возвращаться на родину и решил остаться на Туманном Альбионе.

Переезд в Манчестер

Быстро стало понятно, что лучшей позицией для Траутманна является место в воротах. Успехи на любительском уровне помогли немцу найти признание среди профессиональных клубов Англии. В 1949 году ему предложил контракт «Манчестер Сити», и бывший солдат вермахта согласился.

Болельщики были не слишком довольны тем, что за их команду будет играть недавний солдат вражеской армии, бомбившей английские города. В клуб посыпались горы писем протеста. Раздражал публику и тот факт, что Траутманна взяли на замену Фрэнку Свифту, который долгие годы был любимцем фанатов. Однако довольно быстро своими выступлениями Берт заслужил уважение болельщиков. Его поддержал даже глава манчестерского еврейского сообщества — раввин Александер Олтман.

Эксперты отмечали феноменальную реакцию немецкого кипера. По статистике, он отбивал 60% пенальти, которые бились в его ворота, и был очень хорош на ленточке. Талант Траутманна оценил даже легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Мэтт Басби. Специалист заявлял, что, если перед тобой Траутманн, нужно сначала ударить и только потом думать, куда именно пробить.

Берт проведёт в «Сити» 15 лет и станет самой настоящей легендой клуба. А один из эпизодов с его участием будут вспоминать даже спустя десятилетия.

Сломанная шея

В 1956 году «Сити» второй раз подряд вышел в финал Кубка Англии. Предыдущая попытка завоевать трофей обернулась провалом: «горожане», не привыкшие к такой ответственности, были разбиты «Ньюкаслом» со счётом 3:1. На этот раз соперником манчестерцев должен был стать «Бирмингем».

«Сити» удалось быстро выйти вперёд, но до перерыва соперник отыгрался. Во втором тайме «Манчестер» вновь вырвался и даже упрочил преимущество. К 75-й минуте счёт был довольно комфортным — 3:1.

Во время одной из атак соперника Траутманну пришлось выйти из ворот и броситься в ноги нападающему Питеру Мёрфи. Колено форварда попало голкиперу прямо в шею. Казалось, вратарь после такого точно не сумеет продолжить игру: он испытывал ужасную боль и попросту не мог пошевелить головой. Однако замены тогда ещё не были разрешены, и Траутманн героически доиграл до конца матча, совершив при этом ещё несколько эффектных сейвов. Впоследствии немец признавался: всё было как в тумане.

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В наше время Траутманна немедленно доставили бы в больницу после матча и провели бы сотню различных медицинских тестов. Однако в 50-х всё было гораздо проще. Немец не только не пошёл к доктору, но ещё и отправился на вечеринку по случаю победы в Кубке, а затем заснул с мыслью, что боль, скорее всего, пройдёт сама. Лишь когда стало понятно, что этого не случится, Берт обратился к доктору. Первый сказал ему, что это всего лишь защемление — и нужно просто подождать. Но вратарь засомневался и пошёл к другому специалисту. Тот сделал рентген и обнаружил, что у Траутманна… сломана шея! Он чудом остался жив: всё могло решить одно неверное движение.

По счастью, всё обошлось. На восстановление потребовалось несколько месяцев, но вскоре Траутманн вновь радовал болельщиков своими сейвами. Величие немецкого вратаря впоследствии отмечали многие известные коллеги, в том числе Лев Яшин, который как-то заявил, что существует только два голкипера мирового класса - он сам и Траутманн.

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