«Танки» мелового периода: как динозавры использовали булаву на хвосте

Анкилозавры — это «танки» мелового периода: травоядные ящеры, покрытые броневыми пластинами и обладающие длинным хвостом с массивной костяной булавой. Логично было предположить, что такая защита появилась, чтобы анкилозавр мог дать отпор хищнику.

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Но в 2017 году были найдены останки ящера с хорошо сохранившейся, хоть и окаменевшей броней, и кожей спины. И вот, спустя несколько лет, ученые, обследовав находку более тщательно и хорошенько все обдумав, пришли к выводу: «булава» и броня нужны были не только для защиты от плотоядных соседей. Об исследовании сообщает Университет Юты (США).

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«Он скончался 76 миллионов лет назад и был к тому моменту довольно старым. И, кажется, прожил очень насыщенную жизнь. Он почти целый, от кончика носа до кончика хвоста. Все броневые пластины на спине на месте, и вся она покрыта окаменевшей кожей», — говорит доктор Дэвид Эванс из Королевского музея Онтарио (Канада). Именно он описывал останки динозавра, найденные в 2017 году, затем исследовал их — и делал доклад по этой теме в Юте.

Найденного «старичка» определили как новый вид — Zuul crurivastator — и обычно называют просто: Зуул. Именно наличие броневых пластин и кожи позволила ученым понять, что некоторые предположения относительно анкилозавров были неверными.

Дело в том, что на шипах брони, или остеодермах, а также на боках Зуула они обнаружили зажившие следы давних ранений. Тщательный и кропотливый анализ показал, что они оставлены не следами или когтями грозных хищников, а собратьями-анкилозаврами. Кажется, найденный учеными ящер неоднократно получал удары «булавой» от сородичей.

И это не вяжется с общепринятым мнением о том, что анкилозавры были одиночками с очень низким интеллектом.

«Открытие меняет устоявшийся взгляд на анкилозавров. Показывает, что это были животные со сложным поведением. Вероятно, они участвовали в ритуальных битвах за социальное доминирование, как и другие птицетазовые динозавры и млекопитающие. И именно половой отбор (то есть конкуренция за партнера для размножения — прим. Ред.) повлиял на эволюцию их впечатляющего оружия», — отмечает Эванс.

Более того, ученые уверены, что ящеры специально сражались не насмерть — а просто охаживали друг друга хвостами по бокам, чтобы выяснить, кто сильнее. Это объясняет, почему травмы Зуула сосредоточены не на ребрах или голове, а вокруг бедер, где смертельная рана маловероятна.