О чем говорилось в первой Конституции СССР, принятой сто лет назад

31 января 1924 года Второй Всесоюзный Съезд Советов единогласно принял первую Конституцию СССР, этот документ утвердил создание единого союзного государства.

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В отличие от последующих конституций, она описывала только принципы работы государства: Союза ССР и союзных республик - Российской СФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР, систему высших государственных органов и органов управления союзных республик. Конституция утвердила столицу СССР, гимн и флаг государства. И если со столицей Москвой и гимном "Интернационалом", все было очевидно, то с флагом дело было сложнее - описание внешнего вида флага окончательно оформилось и было принято только через четыре месяца.

Также Конституция закрепила правовое равенство народов СССР. Больше ничего о правах и обязанностях граждан в документе не говорилось.