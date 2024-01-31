Как Россия и Пруссия разделили Польшу

Среди всех международных отношений самыми сложными и противоречивыми у России на протяжении всей истории были с Польшей. Причин тому великое множество, включая, как это не покажется странным, и близкое родство двух народов. Периодически страны присоединяли к себе земли друг друга, какие-то области каждая считала своими. Но в XVIII веке Речь Посполитая настолько ослабла, что соседи стали её делить между собой – 231 год назад, 23 января 1793 года, произошел второй такой раздел Польши.

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Первый случился еще в 1772 году и стал результатом ослабления Польши, вечных междоусобиц панов, но главным образом интриг Пруссии. Императрица Екатерина II была вынуждена участвовать в этом несмотря на то, что на польском престоле с 1764 года находился ее фаворит Станислав Понятовский, с ее же помощью и посаженный на трон.

В противном случае была угроза, что хищная Пруссия все забрала бы себе. Россия тогда получила, в основном, белорусские земли, районы Витебска, Полоцка и Мстиславля, часть Ливонии. Пруссия и Австрия всегда забирали себе земли, населенные коренными поляками.

После этого наступил мир на долгие два десятилетия. Это позволило надеяться, что Польша постепенно придет в себя, тем более, что в стране была значительная часть приверженцев реформ, сам король Станислав также на них надеялся и пытался провести в жизнь. Так Польша стала второй страной в мире после США, где в 1791 году была принята Конституция. Правда, действовала она недолго.

Планов очередного раздела Польши у России не было. Основной причиной этого опять стали интриги Пруссии и дурость польской шляхты. Великую французскую революцию в Речи Посполитой, как официально называлось государство, многие дворяне восприняли с восторгом. Они вообще не вникали в ее суть, даже не задумывались, что она направлена против монархии и дворянства в целом. Пруссия и Австрия начинали войны с революционной Францией, и такая французская партия им в тылу была не нужна.

У России были другие заботы – она воевала с Турцией и хотела, чтобы Польша стала ее союзником. Тем более, что османы доставляли и той немало хлопот. За такой союз выступал и король Станислав Понятовский, который понимал, что сильная Россия может защитить страну и дать шанс на ее восстановление.

wikipedia.org // Портрет Екатерины II

В январе 1787 года Екатерина Великая совершила свое знаменитое путешествие в Тавриду. До Киева она и ее двор доехали на санях, а там, в апреле, пересели на подготовленные для путешествия галеры. Граница между Польшей и Россией все еще проходила по Днепру, поэтому Станислав прибыл в город Канев и там торжественно встретил императрицу. Они не виделись 30 лет и им было о чем поговорить.

Он рассказал ей о задуманных реформах и также просил союза. К союзу, как уже было сказано, стремилась и Россия. Но Екатерина была против поспешных и радикальных реформ, полагая, что в ситуации польской вольницы они могут спровоцировать смуту. Собственно, так оно и случилось, как покажет время.

Через год Россия сделала свои предложения по союзу, от которых у Понятовского аж перехватило дыхание – настолько они оказались щедрыми. Она обязывалась вооружить и полностью содержать польский корпус, а по окончании войны с турками финансировать его еще на протяжении шести лет. У Польши своей регулярной армии не было, а тут она получала ее сразу, по образцу лучшей военной силы в Европе на тот момент, да еще и бесплатно!

Но и это еще не все. Польша как союзник получала огромные льготы в торговле с Россией. Было обещано, что в будущий мирный договор с Турцией будет включен пункт, предоставляющий такие же преференции при торговле с ней. В секретной части союзнического договора значилось, что к Польше отойдут турецкие земли в Подолии и Молдавии. То есть Россия не только не предполагала забирать польскую территорию, но позаботилась о ее приращении.

Но против такого союза выступила часть панов, которых с удовольствием поддержала, и даже спровоцировала, Пруссия, боявшаяся усиления России и Австрии. В результате союз Польши и России так и не состоялся, войну с турками она выиграла сама. В этих условиях Станислав не видел другого способа спасти страну как провести реформы и укрепить королевскую власть.

wikipedia.org // Сенатская палата Королевского дворца, где была принята Конституция

3 мая 1791 года принимается та самая Конституция. Она полностью раскалывает польское общество, поделив его на партии «патриотов» и «гетманскую», названную по лидерам – коронным гетманам Франциску Бронницкому и Станиславу Ржевускому, к ним присоединился и граф Станислав Потоцкий. Они уже 14 мая провели в местечке Тарговице свое собрание и создали Тарговицкую конфедерацию, которая ориентировалась на Россию.

Началась гражданская война, чего и опасалась Екатерина. А вот она-то меньше всего была нужна России – еще не хватало такой нестабильности на границе протяженностью более 3 000 км. Поэтому, когда конфедераты обратились к ней за помощью, то воспользовавшись пунктом Варшавского договора 1768 года, где Россия выступала гарантом «старых порядков», она вводит свою армию. Войска вошли в Польшу с разных сторон 18 мая 1792 года.

Очень быстро войска конституционной партии, которые насчитывали от 40 до 80 тысяч человек, были разгромлены. Тогда ее лидеры стали искать способы сохранить Польшу. Понятовский предложил Екатерине сделать ее внука Константина королем с наследственной властью. Магнат Игнатий Потоцкий такое же предложение сделал прусскому королю Фридриху-Вильгельму II — посадить на трон его сына Людовика.

wikipedia.org // Второй раздел Польши

В этих условиях Екатерина соглашается на второй раздел Польши и 23 января 1793 года (по старому стилю) подписывается прусско-русский договор. Пруссия получает опять земли с польским населением, включая Гданьск, а к России отошли исключительно православные земли Белоруссии и Малороссии.