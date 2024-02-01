Как строили знаменитую Магнитку

В 1929 году стартовало строительство знаменитой Магнитки – крупнейшего советского предприятия в области черной металлургии. Работы шли невиданными темпами, уже 31 января 1932 года «задули» (то есть запустили – прим. ред.) первую домну и 1 февраля получили чугун, в 1933 году – сталь. Одновременно шло возведение города Магнитогорска, хотя стройку осложняла критическая ситуация с жильем: большинство рабочих ютились в общих бараках без удобств, палатках и землянках. Со временем и эту проблему удалось решить.

Если в 1931 году население Магнитогорска насчитывало 64 тысячи человек, то к 1939-му оно выросло до 146 тысяч. В годы Великой Отечественной войны комбинат смог в кратчайшие сроки перестроиться на военные рельсы и сыграл важнейшую роль в Победе СССР над нацистской Германией. MIR24.TV рассказывает о Магнитке – одной из «великих строек коммунизма».

От крепости Магнитной к Магнитогорскому металлургическому комбинату

О значительных запасах железной руды горы Магнитной было известно еще в XVIII веке, да и Магнитогорск свою историю ведет с 1743 года, когда на берегу реки Яик (Урал) появилась крепость Магнитная – опорный пункт пограничной и оборонительной линии Оренбуржья. Существует легенда, что в мае 1774 года, во время Пугачевского бунта, войско самозванца заняло крепость. В 1838 году Магнитная стала станицей, после этого в ней два раза останавливались императоры российские: Александр II, проезжая из Верхнеуральска в Кизил, и будущий император Николай II по дороге в Оренбург.

К концу ХХ века население станицы перевалило за 10 тысяч человек, в 1915 году начались изыскательные работы по подготовке к строительству железной дороги Белорецк-Магнитная. Но воплощению замысла в жизнь помешала Первая мировая война. Весной 1918 года станица Магнитная одним днем стала «красной». В 1920-х СССР приступил к ускоренной индустриализации, перед страной стояла задача – в кратчайшие сроки нарастить промышленную мощь. Среди амбициозных проектов первой пятилетки важное место занимала Магнитка. Большевики задумали строительство грандиозного металлургического комбината, который должен был обеспечить значительный объем необходимого для советской промышленности металла.

В апреле 1925 года XIV партконференция РКП(б) постановила первоочередной задачей строительство нового металлургического завода на Урале у горы Магнитной. Проектирование началось в Свердловске под руководством известного уральского хозяйственника Сергея Матвеевича Зеленцова. Тем временем новые геологические изыскания, продолжавшиеся два года, подтвердили наличие богатого запаса руды на Магнитной. Сначала их оценили в 250 млн тонн, но более точные подсчеты дали цифру 400 млн тонн.

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Строительство комбината стартовало в 1929 году в соответствии с решением объединенного заседания Совета народных комиссаров СССР и Совета труда и обороны от 17 января того же года. Для этих целей учредили трест «Магнитострой», и уже в марте к Магнитной горе прибыли первые строители: бригада плотников, возглавляемая Дмитрием Брусовым, а 30 июня пришел первый поезд с рабочими – эту дату принято считать днем рождения Магнитогорска. Ровно через год, 1 июля 1930 года, в присутствии 14 тысяч рабочих произвели торжественную закладку первой доменной печи металлургического комбината.

Практически сразу после закладки домны начались работы по строительству первой магнитогорской плотины, на тот момент самой длинной в мире. Над проектом работали американские и советские инженеры под руководством Михаила Ксенофонтовича Степанова. Возведение километрового сооружения, состоящего из 101 арки и водосливной части, велось одновременно с правого и левого берега Урала. Бригады рабочих соревновались за переходящее Красное знамя, ежедневно совершая трудовой подвиг. Так, бригада землекопов Нурзуллы Шайхутдинова при подготовке котлована для бетонирования плотины работала без отдыха 34 часа, а автогенщик Василий Мартьянов, выполняя срочный заказ, трудился без перерыва 36 часов.

5 апреля 1931 года первая магнитогорская плотина – на тот момент самая длинная в мире – вступила в строй раньше срока. За счет смелых инженерных решений советской стороны железобетонную многоарочную конструкцию протяженностью 110 метров и высотой 10 метров смогли построить за 74 дня вместо 120, запланированных американскими специалистами.

Весной произошла осадка и на сооружении появились трещины, тогда приняли решение строить ниже по течению реки еще одну плотину. В 1939 году Магнитогорский металлургический комбинат получил пруд-охладитель объемом 190 млн кубических метров. В результате затопило две трети бывшей станицы Магнитной, включая два храма, скрылись под водой вершины арок первой магнитогорской плотины. Дома разобрали и перенесли на левый берег.

Комсомольцы на стройке шестой домны Магнитогорского металлургического комбината, 1943 год

Всего в проектировании и строительстве Магнитки было задействовано 46 проектных организаций, 108 учебных заведений, 158 заводов, которые отправляли на Магнитострой металлоконструкции, технику, специалистов и целые бригады ударников. Трудились над уральским промышленным чудом более 800 иностранных специалистов из США, Германии, Англии, Италии и Австрии. В годы ударной первой «пятилетки» СССР одновременно строил десятки новых промышленных городов, для быстрого и качественного решения своих задач привлекая лучших специалистов из-за рубежа. Так, в проектировании комбината активно участвовала американская компания Albert Kahn, Inc, в строительстве Центральной электростанции – немецкая AEG, огнеупорное производство налаживала компаний Krupp & Reismann, а горнорудное – британская Traylor.

Планировалось, что завод сможет начать работу не раньше 1934 года, но получилось вдвое быстрее. Вопреки протестам американских инженеров, которые считали, что нужно ждать до весны, иначе замерзнет вода в трубах (в ту зиму в регионе стоял сорокаградусный мороз), 31 января 1932 года на комбинате задули первую домну и 1 февраля получили первый чугун. В 1933-м была получена первая сталь, в 1934-м – открыт стан 500, первый на Магнитке.

«Комсомол сыграл важнейшее значение в судьбе нового, невиданного ранее государства. Руками молодых строились заводы, города, и одной из этих строек была Магнитка. Магнитка с самого начала строительства стала легендой, символом трудового и нравственного подвига комсомольцев и молодежи. Стране как воздух нужен был металл. Это понимали все. И это было тем запалом, который поднимал молодежь на беспримерный труд, на строительство первого гиганта отечественной металлургии», – писал почетный пенсионер ПАО «ММК» Владимир Попков.

Квартирный вопрос в уральском соцгороде

Параллельно со строительством завода шло возведение города Магнитогорска, официально появившегося в 1931 году на базе рабочего поселка. Изначально Магнитогорск хотели строить в русле концепции «социалистического города», предложенной в 1929 году экономистом Леонидом Сабсовичем. Она предполагала коллективную жизнь в домах-коммунах – жизнь, полностью завязанную на градообразующее предприятие, свободную от традиций, религии и дореволюционного прошлого. Один из районов нового города даже так и назвали – Соцгород.

«Его основывают не воители и не купцы. История основания его не связана ни с именами прославленных полководцев, ни с именами предприимчивых купцов-мореходов. Магнитогорск не будет иметь памятников старины. Его быт не узнает традиций. Его площади не увидят музейных бутоньерок церквей. О прошлом его не придется рассказывать никому. Магнитогорск растет из будущего, и то, что когда-нибудь сможет стать его прошлым – начинается завтра. Гора дала городу имя. Она же дает ему жизнь», – писал советский писатель Эмиль Миндлин.

Предполагалось, что облик Магнитогорска станет принципиально новым, отличающимся высокой степенью обобществления быта и развитой системой обслуживания. В 1929-1930 годах по Советскому Союзу прокатилась волна конкурсов на проектирование социалистических городов при новых промышленных предприятиях, но реальность внесла свои коррективы: на строительство качественного жилья не хватало средств, лесоматериалов, рабочих рук, в итоге оригинальные проекты архитекторов, в том числе немецкого градостроителя Эрнста Мая, в масштабе города так и остались не реализованными.

В Магнитогорск стекались тысячи людей со всего Советского Союза: комсомольцы по комсомольским путевкам, энтузиасты, воодушевленные идеей строительства великого социалистического будущего, переселенцы из пребывающей в бедственном положении деревни, горожане в поисках работы. Количество рабочих рук увеличили за счет заключенных и спецпереселенцев – раскулаченных крестьян. К декабрю 1931-го на строительстве работало свыше 40 тысяч человек, представителей всех советских республик: слесарей, монтажников, землекопов, бетонщиков, каменщиков, газовщиков, такелажников… Трудно представить, что промышленный гигант возводился голыми руками с помощью обычных лопат, кирок и ломов.

Барак в Спецпоселке Центральный, 1933 год

«Всюду преобладал ручной труд, – вспоминал начальник разливочных машин доменного цеха Георгий Герасимов. – Фурмы, арматуру, глину – все носили на плечах, летку били ломами и бурили ее шестеро горновых. А пушка Брозиуса! На всю стройку было слышно, как шумел пар, вырываясь из нее и заволакивая литейный двор. На работу ходили пешком. А в бараке холод – вода к утру замерзала. Не все выдержали испытание. Как пустая порода уплывает со шлаком, так «уплыли» любители легкой работы да «длинного рубля». А те, кто остался, навсегда сроднились с комбинатом».

Долгое время слабым местом грандиозного проекта оставалась жилищно-бытовая сфера, темпы жилищного строительства сильно отставали от промышленного. Одновременно возводились домны, электростанция, плотина, коксохимкомбинат. Траты на жилье для рабочих при этом стремились максимально сократить. Основную массу прибывающих расселяли в бараках, которые делились на общие, комнатные и смешанные. Жили и в палатках. Советский поэт и первостроитель Магнитки Борис Ручьев написал «Песню о брезентовой палатке», в которой есть следующие строки:

Под зимним брезентом в студеных постелях

Мы жили и стыли, дружили и пели,

Чтоб нам подымать золотые костры

Нетронутой славы Магнитной горы.

По данным Магнитогорского отдела здравоохранения, в 1931 году норма на одного живущего в бараке «не превышала 1,3-1,4 кв. м против установленной Магнитостроем нормы 3,5 кв. м». Вскоре вокруг Магнитки выросли «трущобы» из самодельных домиков и землянок, а между каменными зданиями вполне могла расположиться юрта.

Для примера: на начало августа 1931-го построечное управление «Союзкокс» располагало 52 общими бараками, 15 «комнатными» бараками и девятью двухэтажными домами для служащих. Общие бараки вмещали 120 человек, бараки с отдельными комнатами и дома для служащих – по 50 человек. Дома сдавались и заселялись без водопровода, канализации, кухонь (питались рабочие в отдельных бараках-столовых). Однако и таких квадратных метров на всех катастрофически не хватало, так же как теплой спецодежды и постельных принадлежностей. Все это было чересчур даже для не избалованных комфортом советских людей и приводило к текучке кадров: если в мае на стройплощадке будущего коксохимкомбината она составляла 14%, то в июле достигла 26,5%.

«Бараков для всех не хватало, – вспоминал почетный ветеран Магнитогорска Николай Яловой в газете «Магнитогорский рабочий». – Домик-землянка с хозяйственными постройками и огородом был более удобен для проживания и домашнего хозяйства. Помню комнату в землянке, просторную кухню с русской печью, пристройки для дров и угля, для кур и поросенка. Отдельная стайка была для коровы, для сеновала. В нашем домике стены состояли из старых, то есть использованных для опалубки досок, между ними засыпалась земля. Крыша была без потолка, ее доски шли с покатом в две стороны, на них положили толь, затем слой глины. Такие поселки неофициально назывались «шанхаями».

Строители Магнитки жили в палатках. Начало 1930-х годов

Несмотря на технические и бытовые сложности, работу на пределе физических возможностей, металлургический комбинат успешно достраивался, а город преображался. В 1930 году начала издаваться газета «Магнитогорский рабочий», в 1931-м открыл свои двери инженерно-строительный институт (ныне Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова), который прямо на месте выращивал молодых металлургов. В 1932 году, когда на заводе получили первый чугун, в Магнитогорске открылись первая школа, педагогический институт, кинотеатр, аэроклуб. В 1939-м заработало музыкальное училище. Население постоянно росло, если в 1931 году в городе жило 64 тысячи человек, то в 1939-м численность населения составляла 146 тысяч человек, в 1956-м – 284 тысячи, в 1959-м – 311 тысяч и т.д.

Григорий Сазоненко из Акмолинской области 38 лет проработал газовщиком в доменном цехе. В интервью газете «Магнитогорский металл» он рассказывал, как приехал на Магнитку, будучи 15-летним парнишкой. Узнав о великой стройке, собрал вещи и самостоятельно отправился в путь, который занял месяц: сначала на лошади, потом пешком, железной дорогой. Несовершеннолетнего трудоустраивать отказались, тогда мальчик написал письмо в Сельсовет с просьбой прислать «липовый» документ – и мечта свершилась.

«Первое время работал в погрузбюро, – говорит ветеран Магнитки. – Жил вместе с десятью рабочими в палатке. Грузил кирпич для строящейся коксовой батареи, настилал полы в заводоуправлении, а на субботниках выходили все вместе рыть котлованы для жилых домов, сажать деревья. Идешь на работу – вбивают бревна, возвращаешься с работы – уже стоит барак. Сейчас не узнать тех мест: огромные дома сменили неуютные бараки, деревья разрослись».

«Одну норму за себя, вторую – за ушедшего на фронт!»

Накануне Великой Отечественной войны Магнитогорский металлургический комбинат представлял собой предприятие с законченным металлургическим циклом. Доля производимой металлопродукции в 1940 году к общесоюзной составляла по чугуну 8,7 %, по стали 11,2 %, прокату 10,9 %, но специализировался комбинат только на «гражданских» марках металла. Великая Отечественная война привела Магнитку к качественному скачку. Уже 22 июня 1941 года на комбинат поступило распоряжение приступить к организации производства заготовок для снарядов, а также изучить вопрос изготовления танковой брони. Комбинату было необходимо освоить выпуск броневой стали и прокатку броневого листа.

Одновременно комбинат принимал и осваивал на своей территории оборудование эвакуированных заводов – всего 34 предприятий, среди которых оказались московские заводы «Серп и молот», «Пролетарский труд» и «Электросталь», Ленинградский сталепрокатный завод, Харьковский турбогенераторный, «Азовсталь», Металлургический завод имени Дзержинского (Днепропетровск), Днепропетровский коксохимический завод.

Каждый третий снаряд и броня каждого второго танка в годы войны были сделаны из магнитогорской стали, на комбинате отливали башни для танков ИС-2 и Т-34(85), делали бронеколпаки для дотов и артиллерийских полукапониров, производили и другую продукцию военного назначения. В 1943 году, в разгар Курской битвы, Магнитка получила задание Государственного комитета обороны в максимально короткий срок удвоить выпуск снарядного металла – и справилась, несмотря на то, что коллектив комбината на 70% состоял из недавно пришедших на комбинат рабочих.

Магнитогорский металлургический комбинат им. В.И. Ленина, 1981 год

Комсомольско-молодежные бригады призвали всех работать под девизом: «Одну норму за себя, вторую – за ушедшего на фронт!» По инициативе комсомольцев Бориса Буйвида и Сергея Погорелова на комбинате появилась новая форма соревнования – фронтовые бригады. Это звание присваивалось комсомольско-молодежным бригадам, досрочно выполнявшим фронтовые заказы на 150-200% при меньшем количестве рабочих. В конце 1941-го звание фронтовых завоевали шесть бригад. Более того, в конце 1942 года вступила в строй домна № 5, крупнейшая в СССР.

Война стерла деление на мужские и женские профессии. Более тысячи женщин, окончив краткосрочные курсы, приступили к работе на комбинате. В 1941-м женские бригады появились в мартеновских цехах на каменных огнеупорных работах, где никогда не работали женщины, и на ведущих участках ЦЭС. Огнеупорщицы Маняхина, Карнаухова, Ильина, Спирина систематически выполняли нормы на 200 %. Несмотря на нестерпимую жару, коксохимическая пыль и едкий дым, женщины освоили профессию люковых на коксохиме, первой стала Ольга Лопатина.

В военные году Магнитогорский металлургический комбинат дал больше металла, чем Италия, Польша, Чехословакия и Испания, вместе взятые: более 100 млн тонн чугуна, 11 млн тонн стали, 7 млн тонн проката. За успешное выполнение заданий ГКО по наращиванию мощностей черной металлургии трест «Магнитострой» в марте 1945 года был награжден орденом Ленина. А в 1966 году в Магнитогорске появились памятники «Первым комсомольцам – строителям Магнитки» и памятник брезентовой палатке со строками из стихотворения Ручьева. В 2020 году указом президента Владимира Путина Магнитогорск удостоился звания Города трудовой доблести за значительный вклад в достижение Победы – обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции и проявленный массовый трудовой героизм.