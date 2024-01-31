История наизнанку: кто организовал восстание в Кронштадте

К этим событиям не имели отношения ни Ленин, ни Троцкий, это было в чистом виде «живое творчество масс» и весьма своеобразных «представителей народа»

© РИА Новости // Моряки Кронштадта - участники подавления мятежа юнкеров в Петрограде

Де-факто советская власть была установлена в Кронштадте в 11 часов утра 2 марта 1917 года, и только через 14 часов 40 минут Николай II подписал акт отречения. А Ленин в разгар этих событий всё ещё находился в Цюрихе и никуда не торопился. Накануне он сделал доклад в Народном доме в Цюрихе, из которого следует, что в скорую революцию будущий вождь пролетарской революции не верил: «Мы, старики, может быть и не доживём до решающих битв грядущей революции». И только 23 марта (9 апреля) поезд с 32 эмигрантами, среди которых был и Владимир Ильич, отошёл от перрона цюрихского вокзала в направлении Германии.

«Тюрьма» матросов

Крепость Кронштадт расположена на острове Котлин, на двух десятках искусственных островов южнее и севернее, а также на южном и северном берегах Финского залива (форты «Красная Горка», «Серая Лошадь» и «Ино»). Всю войну крепость находилась в глубоком тылу. Тем не менее кронштадтское начальство с августа 1914 года стало всё жёстче закручивать гайки. Кровожадными злодеями русские генералы и адмиралы, конечно же, не были, но, как ревностные служаки, с энтузиазмом исполняли не ими установленные свирепые законы и инструкции.

Телесные наказания в русской армии и на флоте официально запретили с 17 апреля 1864 года, но их отмена была фиктивной. Как и раньше, за малейшую оплошность, а чаще без всяких причин, на солдат и матросов сыпались удары и зуботычины. А с началом Первой мировой войны телесные наказания снова стали узаконенной мерой воздействия. Кроме того, устав внутренней службы запрещал нижним чинам ездить внутри конок и трамваев, занимать места в железнодорожных вагонах 1-го и 2-го класса. В театре они могли сидеть только на галёрке. Не разрешалось иметь книги, не засвидетельствованные ротным командиром, и состоять в каком-либо обществе.

В Кронштадте всё усложнялось дополнительными ограничениями. Главная улица города - Господская (с 1856 г. - Николаевский проспект) - чётко делилась на две части: восточную - «бархатную», по которой не могли ходить рядовые, и западную - «ситцевую». А у входа на Екатерининский бульвар красовалась позорная надпись: «Собак не водить, матросам и солдатам не заходить». Так что Кронштадт не без оснований именовался «матросским Сахалином» (на острове располагалась самая страшная каторга Российской империи).

Роберт Николаевич Вирен

Ещё в 1909 году главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором Кронштадта был назначен вице-адмирал Роберт Николаевич Вирен - убеждённый монархист, что, впрочем, не мешало ему быть откровенным самодуром, помешанном на уставном порядке. При этом он не только не желал видеть различия между нижними чинами и собаками, но, как воинский начальник и по совместительству губернатор, с гражданскими лицами обращался так же, как с матросами. Раз, заметив, что рабочий не успел снять перед ним шапку, приказал его арестовать. Допекал даже гимназистов - за незастёгнутую пуговицу, за неотдание ему, адмиралу, чести.

Даже благие намерения адмирала оборачивались бедой для подчинённых. Например, он издал приказ, которым определил предельные цены на 55 наименований продовольственных товаров в частных лавочках. Замеченные в повышении цен могли быть выселены из Кронштадта, оштрафованы на сумму до трёх тысяч рублей или отправлялись в местную тюрьму на три месяца. Фон Вирен не ленился ежедневно объезжать город, проверяя, ценники.

Трудно сказать, был ли ему известен термин «инфляция»? В соседнем Петрограде с августа 1914-го по январь 1917-го цены на пшеничную муку выросли в 2,7 раза, на ржаную - в 2,4 раза, на соль, сахар, обувь и одежду - в 5-6 раз. Естественно, кронштадтские купцы не желали торговать себе в убыток, и товары быстро исчезли с полок.

Но глупым адмирал всё-таки не был. Ещё 15 сентября 1916 года он писал графу А.Ф. Гейдену: «Я по совести говорю, что достаточно одного толчка из Петрограда, и Кронштадт, вместе со своими судами, находящимися в Кронштадте, выступит против меня, офицерства, правительства, кого хотите. Крепость - форменный пороховой погреб, в котором догорает фитиль - через минуту раздастся взрыв».

Мартиролог «революции»

На самом деле это восстание в Кронштадте в ночь с 28 февраля на 1 марта 1917 года стало детонатором восстания на Балтфлоте. В тот же день в Кронштадте были убиты сам Вирен и начальник штаба Кронштадтского порта адмирал А.Г. Бутаков; 4 марта - командующий Балтийским флотом адмирал А.И. Непенин; следом за ними комендант Свеаборгской крепости генерал-лейтенант по флоту В.Н. Протопопов, командиры 1-го и 2-го Кронштадтских флотских экипажей Н. Стронский и А. Гирс, командир линейного корабля «Император Александр II» капитан 1 ранга Н. Повалишин, командир крейсера «Аврора» капитан 1 ранга М. Никольский и многие другие морские и сухопутные офицеры.

Начальник штаба Кронштадтского порта адмирал А.Г. Бутаков (сидит в центре)

К 15 марта Балтийский флот потерял 120 офицеров, из которых 76 были убиты. В Кронштадте, кроме того, убили не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона. Четыре офицера покончили жизнь самоубийством и 11 пропали без вести. То есть на Балтике матросы убили больше офицеров, чем погибло на всех флотах в период с 1914-го по 1916 год. Помимо того, в Кронштадте матросы арестовали 500 человек. Из них: 209 офицеров, 16 военных чиновников, 39 кондукторов флота и прапорщиков, 6 жандармских офицеров, 13 приставов и их помощников, 13 мастеровых и сторожей, 58 жандармов, 71 городовой, 20 околоточных.

Кто под красным знаменем?

Таким образом, Кронштадт полностью оказался во власти восставших матросов. Утром 1 марта на митинге был избран «Временный Кронштадтский комитет народного движения». Председателем комитета избрали, а точнее выкликнули, 23-летнего студента Александра Эльяновича Ханоха из партии эсэров. 6 марта был образован Совет военных депутатов, председатель - И. Красовский, секретарь - Л. Животовский. 8 марта был создан Совет рабочих депутатов, председатель - Анатолий Ламанов, секретарь - Азарий Полюшкин. 9 марта оба Совета объединились в Совет рабочих и солдатских депутатов. Именно этот Совет правил Кронштадтом до и после 25 октября 1917 года. Совет реквизировал типографию царского «Кронштадтского вестника» и начал выпускать «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов».

А теперь попробуем разобраться, кто организовал восстание в Кронштадте. Бесспорно, восстание матросов было стихийной реакцией на беспорядки в Петрограде. А вот на следующий день во главе восставших встали не матросы, а весьма странные персоны.

В числе первых «призванных революцией» числится Красовский Иосиф Александрович - 26 лет, поляк или еврей, эсер, врач 3-го Кронштадтского крепостного госпиталя. Важную роль в захвате власти сыграли и братья Ламановы. Старший, 33-летний Пётр Николаевич, был старшим лейтенантом, командиром тральщика «Подводник» (в 1929 году «по совокупности заслуг» получил персональную пенсию). Но он оказался тенью младшего брата Анатолия, студента 3-го курса. Именно Анатолий Ламанов вместе с Животовским взяли под контроль Кронштадтский Совет в марте 1917 года.

А кто такой Людвиг Абрамович Животовский? Студент Петроградского университета двадцати лет, сын мультимиллионера Абрама Лейбовича Животовского. Внезапно бросил учёбу и пошёл на фронт именно солдатом, хотя после третьего курса мог быть произведён в офицеры. Людвиг Животовский стал секретарём Совета и руководил редакцией «Известий Совета рабочих и солдатских депутатов». Но самое любопытное, что он был двоюродным братом Льва Давыдовича Троцкого, который в то время обретался за океаном и объявился в России только 4 мая 1917 года.

Моряки с линкора «Петропавловск» в 1917 году

Проще говоря, большевиков в момент восстания в Кронштадте на дух не было. Лишь в середине марта 1917 года из Петрограда в Кронштадт направляется целый большевистский десант. В его составе все будущие руководители кронштадтских большевиков: Раскольников Ф.Ф., Рошаль Г.Л., Сладков И.Г., Ульянцев Т.И. и др. Кронштадтский комитет РСДРП(б) был создан только 4 (17) марта.

В Петрограде в феврале 1917 года тоже имели место убийства полицейских, офицеров и генералов. Однако за считанные часы Временному комитету Государственной думы, провозгласившему себя Временным правительством, удалось взять ситуацию под контроль. Замечу, что Петроградский совет был создан масонами, и первыми его руководителями стали меньшевик Н.С. Чхеидзе и «трудовик» Александр Керенский.

В Кронштадте в начале ХХ века не было ни рабочего движения, ни даже фрондирующей интеллигенции, ни крупной буржуазии. Большинство предприятий принадлежали казне и обслуживали крепость и флот. Средний класс представляли лавочники, трактирщики, владельцы доходных домов и т.д. А городская дума занималась вопросами, связанными исключительно с хозяйственной деятельностью.

Так за Совет кронштадтских депутатов…

10 марта Временное правительство предложило кронштадтскому гарнизону и командам судов присягнуть «команде Керенского». На это Кронштадтский совет ответствовал: «Свободному народу присягать не надо. Не народ должен дать присягу Временному правительству, а Временное правительство должно присягнуть народу». Не поспоришь…

В общем, в начале марта 1917 года в Кронштадте образовалось двоевластие. Одну власть представлял Кронштадтский Совет, а другую - регулярные матросские собрания на Якорной площади. Проще говоря, как в вольном Новгороде, а точнее - в Запорожской Сечи. Фактически Кронштадтский Совет и «вече» решали все без исключения вопросы в жизни города: от введения 8-часового рабочего дня на кронштадтских заводах до отделения церкви от государства. Правда, так и не сумели решить вопрос о содержании Морского собора, не имевшего прихода.

Любопытно и решение Совета о проститутках, которые начали съезжаться в Кронштадт со всей страны. Их в целом решено было выселить с Котлина, за исключением тех, кого «возьмут на поруки» отдельные корабли и части. Но тогда они и должны содержать проституток.

Постепенно влияние большевиков в Кронштадтском Совете усиливалось. В результате выборов 5 мая 1917 года в состав Совета 2-го созыва вошло 298 депутатов. Из них: 93 большевика, 91 эсер, 46 меньшевиков и 59 беспартийных. В исполкоме оказалось 30 депутатов: 9 большевиков, 9 эсеров, 5 меньшевиков, 7 беспартийных. Председателем Совета стал «беспартийный» Анатолий Ламанов, а одним из трёх товарищей председателя - представитель фракции большевиков Фёдор Раскольников.

Фёдор Раскольников

Почему я взял в кавычки слово «беспартийный»? Потому что глава фракции беспартийных Анатолий Ламанов имел тесные связи с эсерами, а в начале августа 1917 года официально вместе со своей фракцией вступил в партию эсеров.

Итак, в мае 1917 года коммунисты в Советах уже были, но они не играли решающей роли. Вот характерный пример. 1 мая 1917 года собрание личного состава форта «Красная Горка» постановило: «Тактика Ленина у нас сочувствия не вызывает, и борьбу с германским империализмом мы прекращать не собираемся».

Дело в том, что форт «Красная Горка» находился в глубочайшем тылу. Его орудия никогда не стреляли по немцам и не будут стрелять в дальнейшем. Обитал гарнизон «Красной Горки» в тёплых казармах, получал хороший паёк и, естественно, был готов «продолжать борьбу с германским империализмом» ещё много-много лет…

С точностью до наоборот

16 (29) мая Кронштадтский Совет принял Постановление, где говорилось: «По делам государственного порядка вступаем в непосредственные отношения с Советом рабочих и солдатских депутатов города Петрограда». Фактически это означало, что Кронштадтский Совет является единственной властью в городе и крепости. И Кронштадт стал фактически независим от Петрограда и остальной России.

Постановление возмутило даже Ленина: «Декларирование Советской власти в одном Кронштадте, сепаратно от всей остальной России, это утопия, это явный абсурд».

Таким образом, пока Владимир Ильич гулял по живописным берегам Женевского озера, в Кронштадте всего за один месяц произошло то, на что всей России потребовалось три года, но только в обратном порядке. В России вначале установилась советская власть, а потом началась Гражданская война. В Кронштадте наоборот - началось с гражданской войны, уничтожения офицеров и полиции, и только через пару дней установилась советская власть.

Кстати, с марта 1917 года в России установилось не двоевластие, как пишут официальные историки, а трое-, а на окраинах и четырёхвластие. Имеется в виду власть временного правительства, власть командования военного округа, власть местных Советов и, наконец, власть сепаратистов: разных там сеймов, центральных рад, курултаев и т.д. В Кронштадте этого быть не могло, поскольку у Временного правительства и близлежащих финских сепаратистов не было сил для нападения на Кронштадт.

Н. Денисовский «К. Ворошилов объезжает войска перед штурмом Кронштадта»

Прецедент Кронштадта ещё раз подтверждает очевидный, но постоянно оспариваемый факт, что без иностранной интервенции и бандформирований сепаратистов никакой Гражданской войны в России быть не могло. Кроме того, события в Кронштадте в марте-октябре 1917 года подтвердили то, что советская власть без коммунистов может быть, но она не жизнеспособна. Советская власть без коммунистов повсюду приводила к одному - вторжению британских войск, как это произошло в 1918 году в Мурманске, Архангельске и в Закаспийской области.