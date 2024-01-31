История наизнанку: кто организовал восстание в Кронштадте

Кронштадт - первый советский город
К этим событиям не имели отношения ни Ленин, ни Троцкий, это было в чистом виде «живое творчество масс» и весьма своеобразных «представителей народа»
Де-факто советская власть была установлена в Кронштадте в 11 часов утра 2 марта 1917 года, и только через 14 часов 40 минут Николай II подписал акт отречения. А Ленин в разгар этих событий всё ещё находился в Цюрихе и никуда не торопился. Накануне он сделал доклад в Народном доме в Цюрихе, из которого следует, что в скорую революцию будущий вождь пролетарской революции не верил: «Мы, старики, может быть и не доживём до решающих битв грядущей революции». И только 23 марта (9 апреля) поезд с 32 эмигрантами, среди которых был и Владимир Ильич, отошёл от перрона цюрихского вокзала в направлении Германии.
«Тюрьма» матросов
Крепость Кронштадт расположена на острове Котлин, на двух десятках искусственных островов южнее и севернее, а также на южном и северном берегах Финского залива (форты «Красная Горка», «Серая Лошадь» и «Ино»). Всю войну крепость находилась в глубоком тылу. Тем не менее кронштадтское начальство с августа 1914 года стало всё жёстче закручивать гайки. Кровожадными злодеями русские генералы и адмиралы, конечно же, не были, но, как ревностные служаки, с энтузиазмом исполняли не ими установленные свирепые законы и инструкции.
Телесные наказания в русской армии и на флоте официально запретили с 17 апреля 1864 года, но их отмена была фиктивной. Как и раньше, за малейшую оплошность, а чаще без всяких причин, на солдат и матросов сыпались удары и зуботычины. А с началом Первой мировой войны телесные наказания снова стали узаконенной мерой воздействия. Кроме того, устав внутренней службы запрещал нижним чинам ездить внутри конок и трамваев, занимать места в железнодорожных вагонах 1-го и 2-го класса. В театре они могли сидеть только на галёрке. Не разрешалось иметь книги, не засвидетельствованные ротным командиром, и состоять в каком-либо обществе.
В Кронштадте всё усложнялось дополнительными ограничениями. Главная улица города - Господская (с 1856 г. - Николаевский проспект) - чётко делилась на две части: восточную - «бархатную», по которой не могли ходить рядовые, и западную - «ситцевую». А у входа на Екатерининский бульвар красовалась позорная надпись: «Собак не водить, матросам и солдатам не заходить». Так что Кронштадт не без оснований именовался «матросским Сахалином» (на острове располагалась самая страшная каторга Российской империи).
Ещё в 1909 году главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором Кронштадта был назначен вице-адмирал Роберт Николаевич Вирен - убеждённый монархист, что, впрочем, не мешало ему быть откровенным самодуром, помешанном на уставном порядке. При этом он не только не желал видеть различия между нижними чинами и собаками, но, как воинский начальник и по совместительству губернатор, с гражданскими лицами обращался так же, как с матросами. Раз, заметив, что рабочий не успел снять перед ним шапку, приказал его арестовать. Допекал даже гимназистов - за незастёгнутую пуговицу, за неотдание ему, адмиралу, чести.
Даже благие намерения адмирала оборачивались бедой для подчинённых. Например, он издал приказ, которым определил предельные цены на 55 наименований продовольственных товаров в частных лавочках. Замеченные в повышении цен могли быть выселены из Кронштадта, оштрафованы на сумму до трёх тысяч рублей или отправлялись в местную тюрьму на три месяца. Фон Вирен не ленился ежедневно объезжать город, проверяя, ценники.
Трудно сказать, был ли ему известен термин «инфляция»? В соседнем Петрограде с августа 1914-го по январь 1917-го цены на пшеничную муку выросли в 2,7 раза, на ржаную - в 2,4 раза, на соль, сахар, обувь и одежду - в 5-6 раз. Естественно, кронштадтские купцы не желали торговать себе в убыток, и товары быстро исчезли с полок.
Но глупым адмирал всё-таки не был. Ещё 15 сентября 1916 года он писал графу А.Ф. Гейдену: «Я по совести говорю, что достаточно одного толчка из Петрограда, и Кронштадт, вместе со своими судами, находящимися в Кронштадте, выступит против меня, офицерства, правительства, кого хотите. Крепость - форменный пороховой погреб, в котором догорает фитиль - через минуту раздастся взрыв».
Мартиролог «революции»
На самом деле это восстание в Кронштадте в ночь с 28 февраля на 1 марта 1917 года стало детонатором восстания на Балтфлоте. В тот же день в Кронштадте были убиты сам Вирен и начальник штаба Кронштадтского порта адмирал А.Г. Бутаков; 4 марта - командующий Балтийским флотом адмирал А.И. Непенин; следом за ними комендант Свеаборгской крепости генерал-лейтенант по флоту В.Н. Протопопов, командиры 1-го и 2-го Кронштадтских флотских экипажей Н. Стронский и А. Гирс, командир линейного корабля «Император Александр II» капитан 1 ранга Н. Повалишин, командир крейсера «Аврора» капитан 1 ранга М. Никольский и многие другие морские и сухопутные офицеры.
К 15 марта Балтийский флот потерял 120 офицеров, из которых 76 были убиты. В Кронштадте, кроме того, убили не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона. Четыре офицера покончили жизнь самоубийством и 11 пропали без вести. То есть на Балтике матросы убили больше офицеров, чем погибло на всех флотах в период с 1914-го по 1916 год. Помимо того, в Кронштадте матросы арестовали 500 человек. Из них: 209 офицеров, 16 военных чиновников, 39 кондукторов флота и прапорщиков, 6 жандармских офицеров, 13 приставов и их помощников, 13 мастеровых и сторожей, 58 жандармов, 71 городовой, 20 околоточных.
Кто под красным знаменем?
Таким образом, Кронштадт полностью оказался во власти восставших матросов. Утром 1 марта на митинге был избран «Временный Кронштадтский комитет народного движения». Председателем комитета избрали, а точнее выкликнули, 23-летнего студента Александра Эльяновича Ханоха из партии эсэров. 6 марта был образован Совет военных депутатов, председатель - И. Красовский, секретарь - Л. Животовский. 8 марта был создан Совет рабочих депутатов, председатель - Анатолий Ламанов, секретарь - Азарий Полюшкин. 9 марта оба Совета объединились в Совет рабочих и солдатских депутатов. Именно этот Совет правил Кронштадтом до и после 25 октября 1917 года. Совет реквизировал типографию царского «Кронштадтского вестника» и начал выпускать «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов».
А теперь попробуем разобраться, кто организовал восстание в Кронштадте. Бесспорно, восстание матросов было стихийной реакцией на беспорядки в Петрограде. А вот на следующий день во главе восставших встали не матросы, а весьма странные персоны.
В числе первых «призванных революцией» числится Красовский Иосиф Александрович - 26 лет, поляк или еврей, эсер, врач 3-го Кронштадтского крепостного госпиталя. Важную роль в захвате власти сыграли и братья Ламановы. Старший, 33-летний Пётр Николаевич, был старшим лейтенантом, командиром тральщика «Подводник» (в 1929 году «по совокупности заслуг» получил персональную пенсию). Но он оказался тенью младшего брата Анатолия, студента 3-го курса. Именно Анатолий Ламанов вместе с Животовским взяли под контроль Кронштадтский Совет в марте 1917 года.
А кто такой Людвиг Абрамович Животовский? Студент Петроградского университета двадцати лет, сын мультимиллионера Абрама Лейбовича Животовского. Внезапно бросил учёбу и пошёл на фронт именно солдатом, хотя после третьего курса мог быть произведён в офицеры. Людвиг Животовский стал секретарём Совета и руководил редакцией «Известий Совета рабочих и солдатских депутатов». Но самое любопытное, что он был двоюродным братом Льва Давыдовича Троцкого, который в то время обретался за океаном и объявился в России только 4 мая 1917 года.
Проще говоря, большевиков в момент восстания в Кронштадте на дух не было. Лишь в середине марта 1917 года из Петрограда в Кронштадт направляется целый большевистский десант. В его составе все будущие руководители кронштадтских большевиков: Раскольников Ф.Ф., Рошаль Г.Л., Сладков И.Г., Ульянцев Т.И. и др. Кронштадтский комитет РСДРП(б) был создан только 4 (17) марта.
В Петрограде в феврале 1917 года тоже имели место убийства полицейских, офицеров и генералов. Однако за считанные часы Временному комитету Государственной думы, провозгласившему себя Временным правительством, удалось взять ситуацию под контроль. Замечу, что Петроградский совет был создан масонами, и первыми его руководителями стали меньшевик Н.С. Чхеидзе и «трудовик» Александр Керенский.
В Кронштадте в начале ХХ века не было ни рабочего движения, ни даже фрондирующей интеллигенции, ни крупной буржуазии. Большинство предприятий принадлежали казне и обслуживали крепость и флот. Средний класс представляли лавочники, трактирщики, владельцы доходных домов и т.д. А городская дума занималась вопросами, связанными исключительно с хозяйственной деятельностью.
Так за Совет кронштадтских депутатов…
10 марта Временное правительство предложило кронштадтскому гарнизону и командам судов присягнуть «команде Керенского». На это Кронштадтский совет ответствовал: «Свободному народу присягать не надо. Не народ должен дать присягу Временному правительству, а Временное правительство должно присягнуть народу». Не поспоришь…
В общем, в начале марта 1917 года в Кронштадте образовалось двоевластие. Одну власть представлял Кронштадтский Совет, а другую - регулярные матросские собрания на Якорной площади. Проще говоря, как в вольном Новгороде, а точнее - в Запорожской Сечи. Фактически Кронштадтский Совет и «вече» решали все без исключения вопросы в жизни города: от введения 8-часового рабочего дня на кронштадтских заводах до отделения церкви от государства. Правда, так и не сумели решить вопрос о содержании Морского собора, не имевшего прихода.
Любопытно и решение Совета о проститутках, которые начали съезжаться в Кронштадт со всей страны. Их в целом решено было выселить с Котлина, за исключением тех, кого «возьмут на поруки» отдельные корабли и части. Но тогда они и должны содержать проституток.
Постепенно влияние большевиков в Кронштадтском Совете усиливалось. В результате выборов 5 мая 1917 года в состав Совета 2-го созыва вошло 298 депутатов. Из них: 93 большевика, 91 эсер, 46 меньшевиков и 59 беспартийных. В исполкоме оказалось 30 депутатов: 9 большевиков, 9 эсеров, 5 меньшевиков, 7 беспартийных. Председателем Совета стал «беспартийный» Анатолий Ламанов, а одним из трёх товарищей председателя - представитель фракции большевиков Фёдор Раскольников.
Почему я взял в кавычки слово «беспартийный»? Потому что глава фракции беспартийных Анатолий Ламанов имел тесные связи с эсерами, а в начале августа 1917 года официально вместе со своей фракцией вступил в партию эсеров.
Итак, в мае 1917 года коммунисты в Советах уже были, но они не играли решающей роли. Вот характерный пример. 1 мая 1917 года собрание личного состава форта «Красная Горка» постановило: «Тактика Ленина у нас сочувствия не вызывает, и борьбу с германским империализмом мы прекращать не собираемся».
Дело в том, что форт «Красная Горка» находился в глубочайшем тылу. Его орудия никогда не стреляли по немцам и не будут стрелять в дальнейшем. Обитал гарнизон «Красной Горки» в тёплых казармах, получал хороший паёк и, естественно, был готов «продолжать борьбу с германским империализмом» ещё много-много лет…
С точностью до наоборот
16 (29) мая Кронштадтский Совет принял Постановление, где говорилось: «По делам государственного порядка вступаем в непосредственные отношения с Советом рабочих и солдатских депутатов города Петрограда». Фактически это означало, что Кронштадтский Совет является единственной властью в городе и крепости. И Кронштадт стал фактически независим от Петрограда и остальной России.
Постановление возмутило даже Ленина: «Декларирование Советской власти в одном Кронштадте, сепаратно от всей остальной России, это утопия, это явный абсурд».
Таким образом, пока Владимир Ильич гулял по живописным берегам Женевского озера, в Кронштадте всего за один месяц произошло то, на что всей России потребовалось три года, но только в обратном порядке. В России вначале установилась советская власть, а потом началась Гражданская война. В Кронштадте наоборот - началось с гражданской войны, уничтожения офицеров и полиции, и только через пару дней установилась советская власть.
Кстати, с марта 1917 года в России установилось не двоевластие, как пишут официальные историки, а трое-, а на окраинах и четырёхвластие. Имеется в виду власть временного правительства, власть командования военного округа, власть местных Советов и, наконец, власть сепаратистов: разных там сеймов, центральных рад, курултаев и т.д. В Кронштадте этого быть не могло, поскольку у Временного правительства и близлежащих финских сепаратистов не было сил для нападения на Кронштадт.
Прецедент Кронштадта ещё раз подтверждает очевидный, но постоянно оспариваемый факт, что без иностранной интервенции и бандформирований сепаратистов никакой Гражданской войны в России быть не могло. Кроме того, события в Кронштадте в марте-октябре 1917 года подтвердили то, что советская власть без коммунистов может быть, но она не жизнеспособна. Советская власть без коммунистов повсюду приводила к одному - вторжению британских войск, как это произошло в 1918 году в Мурманске, Архангельске и в Закаспийской области.
В 1921 году в Кронштадте тоже ждали англичан, но жизнь оказалась сюжетнее: в феврале в городе-крепости разразилось антибольшевистское восстание, которое в исторической литературе утвердилось под названием «Кронштадтский мятеж». И это, наверное, правильно, потому что успешный мятеж называется по-другому. Но переиграть большевиков, которые к тому времени собаку на революциях съели, было невозможно.