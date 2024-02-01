«Танцуют канкан»: что означает лягушачий язык жестов

Кваканье — не единственный способ лягушек и жаб общаться между собой, в том числе — угрожая сопернику. Ученые обнаружили, что аналогичным предупреждением среди самцов более чем 40 видов считается некое подобие танца канкан — они вытягивают задние, обычно согнутые, лапы и начинают помахивать ими. Об исследовании сообщает журнал Science.

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«Это все равно, что вступить в драку в баре и иметь возможность рычать, как лев, чтобы отпугнуть соперника», — говорит исследователь Найджел Андерсон из Университета Брауна (США).

Андерсон и его коллега и консультант Мэтью Фуксьягер предположили, что движения ног имеют какую-то особую роль для лягушек, основываясь на том, что их собратья-жабы легко нападают на двигающуюся горизонтально добычу, даже если она длинная, но замирают или отступают, столкнувшись с кем-то вертикальным. Вспомните, вы когда-нибудь пытались рассмотреть лягушку, наклонившись к ней?

Посчитав, что такое восприятие сформировалось из-за уже имеющегося свойства у жаб и лягушек, они попробовали связать это с хорошо известным действием — вытягиванием лап вертикально настолько, что становится видна внутренняя часть и стопа. Это движение не нужно лягушкам для перемещения. Кроме того, как выяснилось при дальнейшем изучении, ступни лягушек приобретают светлый цвет только при взрослении.

Тогда ученые взялись за более подробное исследование механики процесса.

«Поскольку этот визуальный сигнал специально применяется в соперничестве между самцами, гипотеза предполагает, что гормоны модулируют сложность сигнала. Мы предполагаем, что характер движения должен предоставлять информацию о размере и весе сигнализирующего самца и, таким образом, повлиять на соперника», — сообщается на сайте Венского зоопарка (Австрия), где работает еще один участник исследования — Дорис Прейнингер.

И действительно, ученым удалось установить связь между движением и половым гормоном тестотероном, повышение уровня которого делает животных в брачный период более агрессивными. На сайте лаборатории Фуксьягера сообщается, что мышцы, отвечающие за специфическое движение, оказались очень чувствительны к нему: увеличение уровня гормона влияет на амплитуду размахивания лапой.

Среди других особенностей выяснилось, что такие «брачные танцы» характеры для лягушек, которые живут около шумных водоемов и не могут использовать в этот период кваканье. При этом появление нового типа общения, считают авторы исследований, привело к изменению специализированных областей мозга, мышц, строения костей, тканей, вырабатывающих гормоны, и другим.

Также в рамках изучения лягушачьего «языка жестов» ученые провели эксперимент, проверив реакцию на вертикальные объекты у «танцующих» земноводных и тех, кто этого не делает. И виды, которые не машут ногами, отошли или замерли, как при угрозе. А вот те, кому свойственны такие жесты, реагировали по-разному: кто-то замер как перед опасностью, а кто-то попробовал напасть на модельный объект — видимо, приняли за соперника.