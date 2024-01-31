Врач спас жизнь пассажирке самолета с помощью Apple Watch

Врач спас жизнь пассажирке рейса Ryanair с помощью Apple Watch стюардессы. Подробностями истории поделилось издание Gizmochina.

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Нештатная ситуация произошла на борту самолета, летевшего из Бирмингема, Англия, в Верону, Италия. У пожилой женщины внезапно началась отдышка, и бортпроводник спросил пассажиров, есть ли среди них медик.

Помочь попутчице вызвался 43-летний Рашид Диас, который работал врачом в больнице города Херефорд в Великобритании. Узнав, что у женщины есть проблемы с сердцем, он попросил у стюардессы Apple Watch, чтобы измерить уровень кислорода в крови попутчицы с помощью приложения.

Как пишет источник, данные устройства указали на низкое насыщение кислородом. Тогда Диас попросил у членов экипажа кислородный баллон, который помог стабилизировать состояние женщины до тех пор, пока самолет не приземлился в Вероне. Уточняется, что после посадки самолета пассажирка получила дополнительную медицинскую помощь, и ее состояние улучшилось.