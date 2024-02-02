Дебютант. Глава 20. Развязка. Часть 3

Прежде в межсезонье мы описывали Гран При прошлых лет, однажды рассказали о всех гоночных машинах Ferrari. За 26 лет жизни сайта почти о всех гонках Формулы 1 мы написали – и второй год предлагаем вам новый жанр – вымышленный роман с продолжением. В прошлом году мы опубликовали роман «Фаворит» Никиты Савельева, сегодня выходит последняя глава «Дебютанта». Напишите в редакцию или самому автору о своих впечатлениях, о том, хотели бы вы видеть новый роман в следующее межсезонье. И кстати, три романа Никиты опубликованы на Литрес – вы можете прочитать их прямо сейчас. Спасибо Никите за этот вдохновенный труд, спасибо вам за внимание. Мы старались и надеемся, что вам понравилось! Глава 20. Развязка. Часть третья Когда незадачливых коммерсантов протащили мимо, Генри ощутил каждой клеточкой тела всю злость и ненависть, что источал его несостоявшийся благодетель. Иллюзий, в чей адрес они направлены, Генри не испытывал. Если Мануэль когда-нибудь выйдет из-за решетки, не будет Генри покоя. Хоть в Антарктиду забейся. – Благодарю вас, – Харрис в бессчетный раз пожал руку Генри. – Питер Бридж рассказывал, что в гонки пришел молодой американский пилот, но я не думал, что наше знакомство будет выглядеть именно так. – Надо мне было раньше к вам прийти, – с сожалением протянул Генри. – Но кто же знал. – Все к лучшему, не корите себя, – махнул рукой Харрис. – Зато мы взяли злодеев именно на моей территории. – Не исключено, они будут говорить, что я знал об их делишках. Но это гнусная ложь. – Кто их будет слушать?! Вы же к нам первый пришли – мы вам верим. – Рад услужить полиции, – пробормотал Генри. – Я всего полгода в должности. И такая удача! – Думаете, Мануэль способен мстить? – Там, куда Санчес отправится, это крайне затруднительно. У него сейчас другие заботы, придется обставляться когортой адвокатов. – А что насчет его сообщников? Мануэль действовал не в одиночку. Вы же повязали только часть. – К сожалению, малую. У его шайки весьма разветвленная структура. Но мы постараемся вытащить на свет всю преступную цепочку. Не переживайте, это же наша работа. Генри очень хотел ляпнуть, что именно поэтому и беспокоится. Но, понятное дело, сдержался. – Я действующий гонщик, – вместо этого осторожно заметил Генри. – Мне нужно постоянно пребывать на людях. – Понимаете ли, Генри, – чуточку смущенно протянул капитан. – Вы теперь вдобавок чрезвычайно ценный свидетель, а многие из приспешников Санчеса остаются на свободе. Мы бы и рады арестовать всех разом, но нужны основания. – Их сейчас недостаточно? – Думаю, появятся со временем. – С каким еще временем?! – Санчес будет давать показания, не сомневайтесь. Там и накроем остальных негодяев. – А что же делать мне? – Генри задал самый животрепещущий вопрос. – Мне жаль, но на гонках мы не сможем обеспечить вашу безопасность. Придется вам ради общих интересов побыть в тени. Под надежной защитой. Самые опытные агенты обеспечат ее в лучшем виде. А вот об этом речи не было! Конечно, операцию готовили в диком цейтноте, но, кажется, о столь существенной детали Харрис умолчал умышленно. – Это обязательно? – обреченно спросил Генри. – Как ни прискорбно, – виновато улыбнулся Харрис. – Вам необходимо пойти на некоторые неудобства. Но разве справедливость этого не стоит? – Безусловно, – пробормотал Генри под нос. – Просто у меня на днях запланирован крайне важный марафон. – Сколько их еще будет у вас, Генри. – Но… – А жизнь всего одна. Наша полиция без преувеличений лучшая в мире, но для вашего же блага, необходимо исчезнуть из виду. На время. Кто знает прихвостней Санчеса? Что у них на уме?! Генри понимал, служака непреклонен. Будет сопротивляться – поместят под замок насильно. Эх, прощай алая машина! Укрощать тебя предстоит другому. Создавал-создавал Генри великолепную комбинацию, столько интриговал и мудрил, да сам же все благополучно обрушил. Гонки грязью не замарал, зато себя из них вычеркнул. – Надо так надо. – Вы настоящий патриот, Генри! Я вами горжусь! – Рад стараться. – А сейчас поедем в участок. – Как скажете. Они вышли из помещения и направились к выходу. – Ваш паспорт, – протянул потрепанную книжицу Харрис. – Освальдо задержали еще до гонки, чтоб не успел смыться. И ваши деньги – они тоже были у него. – Благодарю, – Генри небрежно сунул паспорт и конверт во внутренний карман. – Вот диктофон, надеюсь, все записалось. – Техника так несовершенна, – посетовал Харрис. – Не представляете, сколько предстоит бумажной волокиты. Требуется же все оформить надлежащим образом. Только в детективах все заканчивается на поимке преступника, а на деле настоящая работа только начинается. – Сколько времени придется пребывать под вашей защитой? – поинтересовался Генри. – Это будет зависеть от нашего правосудия, надеюсь, не очень долго, – утешил Харрис. Попадать в зависимость от правосудия Генри очень не хотелось. Кто знает, как закрутятся шестеренки огромного государственного механизма. Еще всплывут детали сомнительной биографии Генри. Сметанная на живую нитку версия Генри о том, что он не знал, что за грузы он перевозил для Мануэля, может и не выдержать скрупулезной проверки. Хотя так ли это важно для копов? Для них куда ценнее приземлить Мануэля, чем испортить отношения с Генри. Не исключено, Харрис специально не стал глубоко копаться в деталях отношений Генри и Мануэля. Капитаном просто за умение трескать пончики не становятся. Даже в полиции. – Не хочу лишаться практики, – сварливо произнес Генри, когда они оказались на улице. – Для пилота каждый день без гонок на счету. – Не сомневайтесь, Генри. Мы сделаем все, что в наших силах. Преступники понесут заслуженное наказание. – Благодарю, для меня это очень важно. – Не часто встретишь такого понимающего человека. – Так когда я смогу вернуться на трассу? – Скоро, Генри. Поверьте, вас не успеют забыть, – утешил Харрис. – И все же? – Давайте подумаем, – и Харрис забормотал себе под нос. – Определенное время займет расследование, постараемся побыстрее… потом прокуратура, там тоже без проволочек… а вот суд, это надолго, присяжные, туда-сюда. В общем, грубо прикидывая, около года. – Сколько?! – Максимум полтора. – Ничего себе! – Ваш талант лишь настоится за это время. Генри вздохнул. А будет ли он кому-то нужен впоследствии? Мало ли за это время придет в автоспорт других не менее талантливых парней. С другой стороны, а достоин ли Генри быть пилотом, умея лишь изворачиваться и хитрить? Может, и к лучшему, что так обернулось? Останься он в гонках, то рано или поздно свернул бы шею на крутом повороте или получил тяжелую травму и остался инвалидом до конца дней, что еще хуже. Конечно, сидеть взаперти под присмотром конвоя и кататься на судебные заседания – сомнительное удовольствие, но зато, когда все закончится, он будет чист перед властями. Найдет себе нормальную работенку, уж полиция за все, что он для них сделал, поможет ему пристроиться. Или вообще станет менеджером. Выгодное же занятие! Подберет какого-нибудь молодого балбеса среди пилотов и будет помогать ему за скромный процент. Чем не жизнь. А год-полтора пролетят быстро. Ну, не получилось из него гонщика – значит, так тому и быть! – Вы повеселели? – заметил проницательный Харрис. – Я ж говорю – не отчаивайтесь! Главное, мы вас вырвали из лап этих негодяев. – Совершенно верно, капитан. Что может быть дороже жизни?! – Садитесь к нам, – предложил Харрис. – Поедем прямо в департамент. – Я же прибыл на казенной машине, чтоб не вызвать подозрений, – сказал Генри. – Вот она. – Точно, – хлопнул себя по лбу Харрис. – Запамятовал в этой свистопляске. Тогда прокатите меня на шикарной тачке? Капитан радостно ткнул в лобовое стекло на его машине. – Генри? Слышите меня? – Задумался немного, - Генри покрутил головой, словно отгоняя видение. – Это ничего. Столько переживаний. Так я еду с вами? – Автомобиль нужно оставить у гостиницы, чтоб избежать лишних проблем с владельцами автодрома. Вы в форме, лучше нам не светиться вместе – там сейчас уйма народу из мира гонок, – смущенно развел руками Генри. «Что ты делаешь?» – резонно задал вопрос разум. «Беру паузу!» – ответило сердце. – Ваша правда, – пожал плечами Харрис. – Чем меньше людей в курсе, что произошло, тем лучше. Езжайте, а мы следом. Генри завел двигатель, выехал с парковки, выбрался на дорогу и неспешно покатился в сторону города. Он пристально следил за зеркалом заднего вида – копы не торопились, позволив нескольким автомобилям вклиниться между ними. Генри добавил газу, увеличивая отрыв, и вскоре эскорт практически пропал из вида. Они уверены – Генри никуда не денется. Впереди удобная развилка. Генри четко представил себе последовательность действий: на перекрестке он уйдет в другую сторону, пока полиция доберется до отеля, пока поймут, что Генри и след простыл, пока наведут панику – он выиграет время и выберется за пределы штата. Что подумает Харрис? Что Генри хотел исключительно подставить Мануэля? Что он крутил невероятно сложную комбинацию? Да плевать. Машину потом придется бросить – ее рано или поздно объявят в розыск. А дальше? Насколько рьяно будут искать пропавшего свидетеля? Его показания и запись прекрасно могут существовать и без Генри. Мануэля, конечно, в этом случае станет намного тяжелее прищучить, но, будем надеяться, Харрис – грамотный сыщик, и он справится. Выбраться из страны крайне сложно, но возможно. Благо, недурной гонорар за несостоявшееся выступление при нем. Только куда податься? Ответ пришел сам собой. Куда-нибудь на край света. В ту же Австралию или Новую Зеландию. Парни рассказывали – там хватает гонок. Неужели Генри благодаря своим разнообразным талантам не сможет пробиться в местные соревнования? Начнет жизнь гонщика заново. И, быть может, после Америки и Европы третий континент для него станет счастливым? Генри уже на развилке. В одну сторону – стабильное существование, в другую – полнейшая неизвестность. У пилотов, управляй они хоть машиной, хоть самолетом, есть понятие – точка принятия решения. Момент, когда самолет на взлетной полосе еще может затормозить, иначе, если что-то пойдет не так, ему не хватит длины полосы и не миновать катастрофы. Миг, когда перед поворотом гонщик еще успевает снизить скорость и избежать аварии. И только тогда, на сумасшедшей скорости, за гранью человеческих возможностей становится ясно, настоящий ты герой или ловкий притворщик. Эпилог Через пару лет закончился короткий период полуторалитровых моторов и на трассы вернулась мощность. Следом возросли расходы: многим владельцам конюшен выступать в гонках стало не по карману, и количество участников существенно сократилось. А вскоре команды обрели первых спонсоров, и в гонки потекли по-настоящему большие деньги. Но, к сожалению, меры безопасности на трассах все еще оставались на уровне чуть ли не довоенных лет, что вкупе с ростом скоростей привело к целой череде трагедий. Сэм Мерфи – многократный чемпион мира, разбился насмерть, участвуя в молодежной гонке. Не в природе Сэма было пропускать соревнования, пусть даже малозначительные. Карло Риналдо попал в смертельную аварию через два года после гибели своего извечного конкурента. Карло ненавидел ремни безопасности, появившиеся к тому времени в машинах, и застегивал их не полностью. В момент столкновения гонщик «нырнул» под поясные ремни, и они захлестнулись на горле пилота, придушив его. Жан-Люк Дубуа врезался во время гонки в тюк с сеном. Мгновенно начался пожар. Травмированный пилот не сумел выбраться из машины, а необученные сотрудники автодрома не смогли ему помочь, бестолково суетясь рядом. Гонщик сгорел заживо. Майкл Стентон погиб на тестах. Он так и не увидел, как машина его конструкции спустя несколько лет выиграет чемпионский титул. Питер Бридж исполнил свою мечту и создал национальную американскую команду. Правда, заметных успехов добиться ей так и не удалось. И вскоре разочарованный Питер свернул проект. Джефри Спенсер добился значительных достижений на ниве безопасности автоспорта. Хотя и с огромным трудом. Долгая и упорная борьба гонщиков привела-таки к постепенной модернизации устаревших автодромов. Крошечная команда Бейкер заполучила чемпионскую машину и провела свой лучший сезон – на залитых дождем улочках Монте-Карло их пилот первым прорвался под клетчатый флаг. Но еще через год конюшня прекратила существование. Автоспорт становился все более дорогим занятием, и времена, когда частники могли выигрывать гонки, ушли в прошлое. Что касается Генри, то его фамилия, как и фамилии многих других безвестных пилотов, останется лишь строчкой в протоколах соревнований. == Конец ==