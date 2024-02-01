Обмануть миллионы людей: как строилась крупнейшая финансовая пирамида в России

«Я работала медсестрой, муж — инженер. Жили на зарплату, воспитывали маленьких детей, — рассказала жительница подмосковного Чехова Ольга Павловна. — В то время мы заняли у знакомого небольшую сумму, а когда собрались ее вернуть, то выяснилось, что он на месяц уехал. Тогда супруг и предложил вложить деньги в акции. Это было летом 1994-го. Я очень сомневалась — привыкла зарабатывать трудом, а тут халява, гигантские проценты. Странно все это. Но тогда казалось, что все кругом зарабатывали на МММ. Коллега в понедельник купит акции, в субботу сдаст, а потом приходит на работу и рассказывает, какая она умная, а мы дураки. Так и решились. Взяли немного, штук семь билетов. Через несколько дней три акции я уже сдала обратно. Предлагала мужу избавиться и от остальных, но он и слушать не хотел. Мол, у людей деньги капают, а мы что? Решили подождать еще хотя бы день.А на следующее утро пирамида рухнула. Три билета у нас так до сих пор и лежат».