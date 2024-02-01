Как исследования земного вулкана помогут понять планету-близнеца Земли

Международная группа исследователей предложила использовать сицилийский вулкан Этна как "модельный объект" для подготовки будущих венерианских миссий.

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Как рассказали в ИКИ РАН, на Венере еще много неизвестного, и одна из таких загадок - есть ли на планете вулканическая активность в настоящее время и была ли она в недалеком прошлом. Орбитальные и посадочные аппараты, изучавшие ее, не дали однозначного ответа на этот вопрос, однако наличие активных вулканов весьма вероятно.

Кроме того, известно, что на сегодняшней Венере нет тектоники плит, как на Земле, а вся поверхность планеты около 500 миллионов лет назад (по геологическим меркам, совсем недавно) пережила полное обновление и была залита молодыми лавами. Но как это происходило? Произошла ли на Венере относительно быстрая вулканическая катастрофа или поверхность обновлялась постепенно?

Кстати, почему эта планета всегда вызывала и вызывает такой огромный интерес ученых? По крайней мере, не меньший, чем, скажем, Марс. Помните у Рэя Брэдбери про Венеру? Планета вечного дождя, где с неба рушатся тонны воды. Без просвета, без конца. И только раз в семь лет на два часа показывается Солнце... Такой представлял Венеру писатель-фантаст. Но реальность оказалась куда страшнее. Там царит настоящий ад: температура на поверхности достигает +462 °C! При такой плавится даже свинец. Атмосферное давление в 92 раза превышает земное. Покруче, чем на дне океана.

И это при том, что Венера - близнец Земли. Примерно одного размера, одного состава. Обе вращаются вокруг одной и той же звезды. Но, как говорят ученые, на этом сходство заканчивается. Как же получилось, что две столь похожие планеты оказались настолько разными? Венера по какой-то причине пошла по другому эволюционному пути. Ответа пока нет. А если ученые его получат, то будет лучшее понимание: является ли планета, подобная Земле, правилом или исключением из законов Вселенной.

Впрочем, как рассказывают планетологи, условия на поверхности Венеры такие, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов. Советские аппараты жили там недолго, но успели передать уникальные снимки. По большому счету, это страшная иллюстрация того, что может произойти с нашей планетой, если мы не будем бороться с парниковыми газами и потеряем контроль за экологией.

Программа исследований сицилийского вулкана Этна, который рассматривается как "модель" Венеры, предложена в инициативе AVENGERS (Analogs for VENus" GEologically Recent Surfaces, "аналоги геологически молодой поверхности Венеры") и описана в статье, принятой к публикации в журнале Icarus.

Авторы статьи - группа исследователей из научных организаций Италии, США, Великобритании, России, Индии, Испании, Нидерландов под руководством Пьеро Д'Инчекко (Piero D'Incecco), сотрудника Астрономической обсерватории Абруццо Национального института астрофизики Италии. Из России в инициативе участвуют сотрудники ИКИ, Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН, Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана.

Исследователи сравнивают Этну с венерианским вулканом гора Идунн (Idunn Mons) в области Имдр (Imdr Regio). По данным радиолокационного зондирования, последний мог быть активен в совсем недалеком прошлом или даже "работать" сейчас.

Диаметр Этны у подножия - 45 км, максимальная высота - 3356 м над уровнем моря.

Гора Идунн по внешним признакам значительно крупнее: диаметр у основания - 200 км (один из величайших на Венере), высота - около 2,5 км, а склоны, насколько можно судить по радиолокационным изображениям, менее крутые, чем у Этны.

Как отмечают ученые, есть и более глубинное сходство. Этна расположена в непосредственной близости от рифтовой системы. Гора Идунн также непосредственно взаимодействует с рифтовой системой каньона Олапа (Olapa Chasma), и вместе они представляют один из самых "молодых" с геологической точки зрения регионов Венеры.

Наконец, другие важные преимущества Этны - ее исследуют давно, более или менее постоянно, и туда легко приехать. Здесь можно отрабатывать и отдельные элементы миссий на Венеру, в том посадку, бурение и забор грунта, подобные тем, которые проводили советские аппараты "Венера" и которые планируется проводить в миссии "Венера-Д".

Между тем

НПО имени С.А. Лавочкина завершило разработку технического предложения на создание космического комплекса "Венера-Д" для исследования Венеры.

Ученые давно вынашивают планы возвращения на Венеру. Советский Союз первым запустил к этой планете зонд (в 1961-м) и спускаемый аппарат (в 1969-м). Всего СССР отправил туда 16 успешных миссий.

В 1975 году советские космические аппараты "Венера-9" и "Венера-10" передали на Землю первые фотографии поверхности этой планеты. В 1982 году "Венера-13" и "Венера-14" - уже цветные изображения. Впрочем, как рассказывают планетологи, условия на поверхности Венеры таковы, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов.

Между тем в настоящее время "Роскосмос" и РАН прорабатывают возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры - миссия "Венера-В". Ее концепция предполагает последовательный запуск абсолютно новых поисково-возвратного и десантного космических аппаратов. Венера похожа на Землю по размеру и массе. Скорее всего, у них общее происхождение, но что-то на раннем этапе эволюции пошло не так, резко изменив условия на поверхности, климат, атмосферу.

"Мы не знаем, почему события на Венере приняли такой оборот и ее история сложилась иначе. Это планета-загадка. Она изучена гораздо хуже Марса", - рассказывает Дмитрий Горинов, научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН.

Ко второй планете Солнечной системы готовят несколько миссий. Первой после длительного перерыва станет частная американская Rocket Lab для исследования обитаемости. Старт намечен на 2025-й.

У NASA в проекте - VERITAS (2031-й) и DAVINCI+ (2029-й), в Евросоюзе работают над аппаратом EnVision. О планах полететь на Венеру сообщили Индия (орбитальный аппарат "Шукраян-1") и Китай (VOICE, тоже орбитальный).

В России занимаются миссией "Венера-Д" (Д - "долгоживущая"). Пока единственная с полноценным посадочным модулем и инструментами для исследования поверхности. Состоит из двух блоков: орбитального и спускаемого аппаратов (куда входят посадочный модуль с аэростатом).