Как Финляндии вошла в состав Российской империи

1 февраля 1809 года император Александр I подписал манифест о созыве представителей финляндских сословий на сейм в городе Борго. Территорию Финляндии Россия заняла в ходе войны со Швецией, которая на момент созыва сейма всё ещё продолжалась. В этой ситуации российский монарх пытался заручиться лояльностью финляндского населения, а местные элиты — обеспечить наиболее выгодные условия для вхождения их земель в состав России.

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Сейм 1809 года стал для Финляндии фактически учредительным собранием, определившим статус Великого княжества в составе России, отметил в интервью RT заведующий кафедрой истории Нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета профессор Владимир Барышников. Он рассказал о предпосылках присоединения Финляндии к России и о том, как она жила под властью Российской империи.

— При каких обстоятельствах Финляндия оказалась под властью российского царя и кому она принадлежала ранее?

— Финляндия входила в состав Шведского королевства, покорившего её в результате крестовых походов. Во время первого похода были покорены земли племени суоми, которое шведы называли племенем финнов, а русские — сумь. Оно проживало на стыке Финского и Ботнического заливов, на территории современной Юго-Западной Финляндии. В ходе второго похода шведы захватили земли племени хяме (по-шведски — тавасты, по-русски — емь). В наши дни это центральная озёрная Финляндия. Ну а третий поход — это попытка присоединения карельских земель. Но это шведам удалось лишь частично. В 1323 году в том числе по карельским землям, согласно Ореховецкому мирному договору, прошла граница между Древнерусским государством и Швецией. После шведских завоеваний на этих территориях произошла этническая консолидация проживавших там финских племён. Далее Швеция продолжала захват земель на Востоке и уже в 1617 году полностью отрезала Россию от выхода к Балтийскому морю.

В начале XVIII века в результате Северной войны Россия решила свои геополитические задачи на западе. Она вернула себе свои прежние земли, которые были захвачены шведами. Речь идёт о территориях, на которых сейчас, в частности, стоит Санкт-Петербург. Шведы называли их Ингерманландия. Плюс Россия заняла Прибалтику, Выборг и Карельский перешеек. Это обеспечило ей выход к Балтийскому морю и безопасность новой столицы — Санкт-Петербурга. Во время Северной войны петровские войска заняли и всю Финляндию, но эти территории России, строго говоря, были не нужны, поэтому их в ходе мирных переговоров вернули Швеции. Финляндию в России тогда воспринимали как нищий, голый край. При этом Финляндия на самом деле для шведов была своего рода житницей. Шведы тянули из неё всё, что могли.

После решения задач на западе Российская империя перенесла свои устремления на юг, в район Чёрного моря. Но Швеция постоянно пыталась вернуть себе утраченные земли в районе Балтийского моря. В результате столкновения интересов в этом регионе между Россией и Швецией после Северной вспыхнули ещё три войны. Последняя из них произошла в 1808—1809 годах. Это был сложный исторический период Наполеоновских войн. Россия после поражения в Аустерлицкой битве заключила Тильзитский мирный договор с Францией, поэтому Российской империи пришлось присоединиться к континентальной блокаде Великобритании, организованной Наполеоном.

Кроме того, французский император уговорил царя Александра I надавить на Швецию, чтобы та тоже приняла участие в блокаде. Но шведский король был убеждённым противником Наполеона и присоединяться к блокаде не стал.

Завязался узел международных противоречий, который привёл к началу боевых действий между Российской империей и Швецией. Санкт-Петербург переключил геополитические интересы с юга на север. Война оказалась для России победоносной. В 1809 году был подписан Фридрихсгамский мир, по которому России отходили Финляндия и Аландские острова.

— Как проходила процедура присоединения Финляндии к России?

— Юридически Финляндия были присоединена к России в несколько этапов. Сначала — это прокламация 1808 года, в которой говорилось, что Великое княжество Финляндское считается завоёванным. Затем — декларация о том, что Финляндия навсегда присоединяется к России, и наконец особый манифест Александра I. В нём опять-таки шла речь о том, что «оружием покорённую» Финляндию он присоединяет «навсегда» к Российской империи. Ну а присягу русскому государю жители Финляндии должны были принести, направив своих представителей на особое совещание, которое у нас принято называть сеймом. Началось оно в марте 1809 года в городе Борго (в наши дни — город Порвоо, Финляндия).

Public domain // Декларация Александра I, март 1808 года

— Какую цель преследовал Александр I, созывая сейм? И о каких решениях на нём было объявлено?

— Для начала следует сказать, что сейм прошёл во многом по инициативе самих финляндцев. Дело в том, что определённая элитарная часть финского общества была заинтересована в отделении от Швеции. Осенью 1808 года её представители сами прибыли в Санкт-Петербург для установления контактов с царём и обсуждения условий, связанных с присоединением Финляндии к России. Кстати, во главе этой делегации был прадед маршала Карла Густава Маннергейма — Карл Эрик Маннергейм, приговорённый за это шведским королём к смертной казни заочно.

Почему финляндцы решили взять инициативу на себя? Они понимали, что Швеция войну, безусловно, проиграет. Но в условиях войны добиться от России более весомых преимуществ и привилегий было проще. Россия, в свою очередь, была заинтересована в лояльности финляндцев.

Чтобы обеспечить реализацию интересов всех сторон, Александр I и организовал сейм, который стал для Финляндии фактически учредительным собранием, определившим статус Великого княжества в составе России.

В сейме приняли участие представители четырёх сословий Финляндии: дворянства, духовенства, горожан и крестьянства. В грамоте Александра I, подписанной перед сеймом, говорилось, что Россией признаются коренные законы, религия, привилегии, ранее имевшиеся у населения Финляндии. Сохранялись особенности местного самоуправления. Русские стремились привлечь бывших подданных Шведского королевства на свою сторону.

Портрет Александра І работы Дж. Доу

Церемония открытия сейма была очень торжественной. Из Москвы привезли трон, который установили в церкви, в которой сейм открывался, а потом перенесли в здание местной гимназии, где проходили заседания. Вступительную речь Александр I произнёс на французском языке, который в то время был интернациональным. Он выдвинул предложения по военному устройству княжества, налогам, финансовой системе и органам государственного управления. В дальнейшем был дан грандиозный бал, на котором танцевал сам Александр I. Затем царь уехал, а заседания сейма продолжались до июля.

— Часто говорят, что у жителей Финляндии прав было ощутимо больше, чем у других подданных российской монархии. Так ли это?

— Финляндия действительно получила автономию, которой при Шведском королевстве не имела. Она получила сейм и собственное правительство, которое называлось сенатом. Представьте себе: внутри абсолютной монархии — Российской империи — появилась дуалистическая монархия. После вхождения Финляндии в состав России началось формирование финской нации. Возникло фенноманское движение, боровшееся за финскую национальную идентичность. Его лозунгом было, что финны перестали быть шведами, но не хотят становиться русскими. Начался подъём интереса к финской культуре, финскому языку. Были собраны рунические песни народного эпоса «Калевала», ставшего знаменем фенноманского движения.

Следует отметить, что Финляндия получила права, которых в составе Швеции и близко не имела, отчасти из-за безразличия России. Я бы сказал, что эта территория России была просто не нужна. К ней продолжали относиться как к дикому краю. Россия не предполагала что-либо получать из Финляндии. Поэтому финнам предоставили возможность развиваться самим. Великое княжество Финляндское превратилось в аналог современных свободных экономических зон. Собираемые налоги там пускали на развитие своего края. Плюс они имели право на беспошлинную торговлю с русскими территориями и возможность устанавливать прямые контакты с Западом. Ранее шведы жёстко регламентировали экономическое развитие Финляндии, пытаясь подавить отрасли, способные составить конкуренцию Швеции. А русским это было не нужно.

Мирный договор между Швецией и Россией, подписанный 17 сентября 1809 года во Фредриксхамне

— Как можно оценить социально-экономическое развитие и положение жителей Финляндии под властью российской монархии? Что для её жителей делали российские цари?

— В Финляндии при России начинают стремительно появляться новые предприятия, происходит научно-технический переворот. После открытия парового двигателя в Финляндии открываются фабрики, машиностроительные заводы, начинает выпускаться сельскохозяйственный инвентарь, судостроительное оборудование. В середине XIX века в Финляндии было построено около 30 металлургических заводов. Активно развивалась лесопильная промышленность. Вывоз леса вообще играл важную роль в экономическом развитии Финляндии. Лесистую Восточную Финляндию специально соединили с портовым Выборгом Сайменским каналом.

В общем, вхождение в состав России создало благоприятнейшие условия для развития экономики. Финляндия получила право использовать все внутренние доходы Великого княжества на собственные нужды. Начался длительный период мирного развития без каких-либо войн.

Александр II открывает Финляндский сейм в 1863 году

— Как период существования Финляндии под властью русских царей отразился на её последующей истории? Как сами жители страны сегодня относятся к нему?

— Я не могу ответить за жителей Финляндии. Это процесс динамичный. Всё может меняться. Но в любом случае очень показательно то, что в центре Хельсинки, на Сенатской площади, находится памятник российскому императору Александру II. В эпоху его правления в Финляндии прошли масштабные реформы. Усилилось положение финского парламентаризма. Была определена периодичность созыва сейма. В Финляндии ввели собственную валюту — финскую марку. В княжестве сохранились собственные войска. Российские военные реформы местной армии не коснулись. Кроме того, при Александре II ещё сильнее активизировалось экономическое развитие... Сегодня раздаются голоса, призывающие убрать памятник императору с площади, но он тем не менее на ней остаётся. В Польше, для сравнения, ни одного памятника русским царям не существует.