Достучаться до небес: почему масштабный поиск инопланетных цивилизаций не дает результата

Специалисты Института SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence), Национальной радиоастрономической обсерватории (National Radio Astronomy Observatory- NRAO) и проекта Breakthrough Listen, который финансирует российский миллиардер Юрий Мильнер, начали масштабный поиск инопланетных цивилизаций, сообщает портал Seti.

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80% неба

В рамках проекта, получившего название COSMIC (Commensal Open-Source Multimode Interferometer Cluster), будет использован гигантский радиотелескоп Very Large Array (VLA). Он состоит из 27 антенн диаметром 25 метров каждая. Все они будут прослушивать миллионы звездных систем на частотах от 0,75 до 50 ГГц. Это позволит в короткие сроки охватить и «послушать» до 80% всего звездного неба неба.

Ультракороткие сигналы

Причем акцент исследователи планируют сделать на очень коротких вспышках — продолжительностью в милли- и даже наносекунды. Есть подозрение, что развитые внеземные цивилизации общаются именно такими максимально низкоэнергетическими импульсами. Правда пока все это остается лишь гипотезой — в рамках проекта уже прослушано полмиллиона звезд, но ничего похожего на сигналы разумной цивилизации не обнаружено.

В чем проблема

На самом деле инопланетян ученые ищут уже довольно давно. И несмотря на все прогнозы, что цивилизаций даже в нашей Галактике должно быть сотни, а то и тысячи, результатов пока никаких. Почему так? Возможно, мы просто ошибаемся в оценке количества развитых инопланетных цивилизаций. А может с учетом вселенских масштабов и расстояний просто пока не может «достучаться» друг до друга…

Молодая Вселенная

Профессора астрономии из Гарварда Димитар Сасселов дал свой ответ на этот вопрос. Он считает, что Вселенная пока слишком молода, чтобы в ней появилась высокоразвитая цивилизация, способная хотя бы на межзвездные полеты, не говоря уже о преодолении межгалактических пространств.