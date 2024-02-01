Кого в СССР лечили «Докторской» колбасой

Говоря о названии «Докторской» колбасы, многие люди отшучиваются: «Почему колбаса называется “Докторской”? Потому что поел – и к доктору!». Но подобные шутки справедливы лишь в отношении современных продуктов, которые имеют мало общего с настоящей «Докторской». Изначально же «Докторскую» назвали именно так, потому что она имела прямое отношение к медицине и помогала властям СССР поддерживать здоровье советских граждан в нормальном состоянии.

Известно, что 29 апреля 1936 года по распоряжению наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна начался массовый выпуск «Докторской» (ГОСТ 23670). Рецепт колбасы был разработан ВНИИ мясной промышленности. Отличался он пониженным содержанием жиров. При этом в состав колбасы входило много белка.

«Докторскую» начали производить в 1930-е годы из-за резкого ухудшения состояния здоровья населения страны. После отмены НЭПа и начала коллективизации в СССР начался голод, затронувший целые регионы. Нехватка продуктов и голодание приводили к вспышкам различных заболеваний.

В тот период Анастас Микоян посетил США. В Штатах он успел побывать на мясокомбинатах Чикаго. Вернувшись в СССР, Микоян начал продвигать идею создания Первого Московского колбасного завода. План Микояна был одобрен. На заводе как раз и приступили к производству колбасы, предназначенной, согласно документам, для диетического питания людей с соматическими признаками последствий перенесённого длительного голодания.

«Первая» «Докторская» колбаса содержала только натуральные продукты самого высокого качества. В соответствии с ГОСТом, на 100 кг колбасы нужно было брать 25 кг говядины высшего качества, 70 кг нежирной свинины, три кг свежих куриных яиц, два литра молока, соль, сахар, мускатный орех или кардамон. Хранить такую колбасу можно было 72 часа.

В итоге удалось создать очень вкусный и полезный диетический продукт. Главную задачу – восстанавливать силы человека с подорванным здоровьем – «Докторская» выполняла. С медициной её связывает ещё и то, что советские врачи назначали эту колбасу в качестве лечебного питания. Отсюда и название – «Докторская».

Правда, cо временем «Докторская» утратила свои целебные свойства. С конца 1950-х годов качество колбасы лишь падало – в неё начали добавлять муку, меланж вместо яиц, сухое молоко вместо цельного. К 1979 году разрешили свиную шкурку, яичный порошок и крахмал. А из-за того, что свиней начали кормить отходами рыбной промышленности, мясо приобрело неприятный запах и привкус.

В наши дни о советских ГОСТах и вовсе забыли. Бренд «Докторская» активно используется даже теми, кто выпускает колбасы с усилителями вкуса и аромата, регуляторами кислотности, антиокислителями, стабилизаторами, эмульгаторами и фиксаторами окраски. Также многие предприятия выпускают продукцию на основе технических условий, позволяющих изготавливать продукт вообще без мяса, с содержанием сои и загустителей, имитаторов пищевых продуктов.

Источник: «Докторская» колбаса: что на самом деле ей «лечили» в СССР - Русская семерка