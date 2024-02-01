По прозвищу Жорж: как орудовал самый хитроумный взломщик сейфов в СССР

История преступного мира хранит немало имен людей, прославившихся своим криминальным талантом. Среди них есть мошенники, грабители, киллеры и, разумеется, взломщики сейфов. «Медвежатники», а именно так называют виртуозных мастеров работы с деньгохранилищами, в СССР среди преступников всегда считались элитой. И один из них, по прозвищу Жорж Милославский, отличался особой находчивостью и сноровкой.

Громкая кража в Туле

Конечно же, знаменитого взломщика сейфов не звали Жоржем. Но имя, доставшееся от родителей, Вячеслав Съедин, не было звучным и мало подходило для уголовного романтика. Парень был выходцем из простой деревенской семьи и родился в тульской глубинке. Жоржем Милославским он стал в 1973 году, когда на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Обаятельный вор, в исполнении Леонида Куравлева, настолько понравился Славе, что он сам решил взять имя его героя. Под ним он и прославился на весь Советский Союз.

Вячеслав Съедин, он же Жорж Милославский

Первое громкое преступление Жорж совершил в 1978 году. Он обчистил в Туле ювелирный магазин, забрав почти все украшения, кроме обручальных колец. Первой обнаружила взлом продавец Ирина Пальшина. Она всегда приходила на работу первой и открывала магазин. Женщина вызвала милицию и оповестила о краже директора.

Руководитель прибыл вместе с правоохранителями. Окинув разгромленные витрины в торговом зале растерянным взглядом, он бросился в свой кабинет. Там в массивном сейфе с хитроумным замком хранились самые ценные ювелирные украшения. Сейф был заперт и, казалось, что все в порядке. Но открыв дверцу, мужчина схватился за сердце — внутри было пусто.

Дело мастера боится

Спустя мгновение все стало ясно. Грабитель отодвинул сейф от стены, вскрыл его заднюю стенку автогеном, обчистил и поставил на место. Следователи были в недоумении. Преступник не только отключил сигнализацию и без шума проник в магазин, но еще и пронес с собой довольно громоздкое оборудование.

Злоумышленник не оставил после себя ни улик, ни даже отпечатков пальцев. Милиции пришлось проверять людей, умеющих работать с газосварочным оборудованием, и прочесывать вокзалы и дороги. Мастеров по работе с металлом в Туле проживали сотни, а досмотр машин и подозрительных личностей не принес никаких результатов.

Ювелирный магазин в СССР

Это было крупнейшее ограбление ювелирного магазина за всю советскую историю Тулы. Хотя пресса упомянула о нем лишь вскользь, вскоре о громком деле узнал весь Союз. Еще бы, ведь стоимость похищенного исчислялась десятками тысяч рублей! Тут же выяснилось, что до этого дерзкие кражи со взломом, правда, не столь масштабные, происходили и в других городах области.

Ранее дерзкий преступник обчистил сберкассу в небольшом городке Липки. Чтобы попасть в помещение, он прорыл 50-метровый тоннель к помещению с сейфами. Ящики с деньгами грабитель также скрывал при помощи автогена. Тогда добычей стала крупная сумма денег, лотерейные билеты, облигации и пистолет ТТ. В тот раз тоже не нашли ни улик, ни отпечатков. Чтобы сбить со следа служебных собак, вор густо засыпал пол подземного хода молотым перцем и махоркой.

Провинциальные гастроли Жоржа Милославского

После Тулы «медвежатник» отметился в Рязанской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях. Везде от его действий страдали ювелирные магазины, сберкассы и зарплатные кассы предприятий. Почерк всех преступлений был похожим — сначала проникновение в помещение через подкоп или пролом в стене, а затем работа автогеном над сейфами.

А вот кассу одного из совхозов Ефремовского района Тульской области взломщик «взял» неординарным способом. Вечером работники совхоза увидели, что в трансформаторной будке ковыряется электрик. Как раз перед этим пропал свет и появление специалиста не вызвало ни у кого вопросов. Люди лишь поинтересовались: «Когда свет-то будет?» Тот, продолжая работать и не оборачиваясь, нахально ответил: «В темноте бутылку не найдете? К утру дам свет!».

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К утру наличие света волновало руководителей хозяйства меньше всего. Ночью кто-то проник в кассу управления, взломал сейф и унес всю зарплату совхозников — несколько тысяч рублей. Как оказалось, когда отключился свет, то перестала работать и сигнализация. Наглый вор просто взломал дверные замки и зашел в помещение как к себе домой.

Жоржа Милославского интересовали не только презренный металл и денежные знаки. Однажды он обокрал… библиотеку. Денег там, конечно, не было, но зато вор поживился собранием сочинений Дюма. Пропало с книжной полки также и учебное пособие по криминалистике. Как потом оказалось, романы французского классика Жорж украл «для души», без цели наживы. Ну, а учебник — для повышения квалификации.

Хождение по краю

Однажды виртуоз автогена едва не попался. Дело было в 1979 году в Рязани, когда Жорж «разбирался» с кассой универмага. Парень с девушкой, сидевшие ночью на скамейке в сквере, заметили в темных окнах магазина блики пламени. Парочка тут же бросилась к ближайшему автомату, чтобы вызвать пожарных. Конечно, искры в окне были вовсе не коротким замыканием — это работал своим оборудованием неуловимый Жорж.

Пожарная команда прибыла оперативно и спугнула преступника. Милославскому пришлось прыгать в окно, оставив на месте преступления свои инструменты. Милиции достались газовый резак, небольшие баллоны с пропаном и кислородом, а также несколько хитрых приспособлений для взлома. Поиск злодея по горячим следам не увенчался успехом — Жоржу удалось скрыться.

Набор инструментов Жоржа Милославского

Вскоре после этого «медвежатник» снова сработал для собственного удовольствия. Он взломал сейф ветеринарной лечебницы и забрал из него коллекцию пластинок зарубежных исполнителей. Добыча была не грандиозной, но неплохой. Каждый такой «винил» привозили из-за рубежа, и у фарцовщиков он стоил по 60-70 рублей за штуку.

Пластинки принадлежали главврачу клиники. Он собирал их годами, понемногу откладывая деньги из зарплаты. На работе же хранил коллекцию потому, что считал сейф безопасным местом. Также следователи выяснили, что жена меломана была против его хобби, и не одобряла подобные траты из семейного бюджета.

Кража с банкетом

За несколько лет Жорж совершил более 30 ограблений. При этом в областном центре, в Туле, он отметился всего пару раз. Следователи заметили, что преступник предпочитал орудовать в райцентрах и селах, но не могли объяснить это пристрастие. Но позднее все стало на свои места, и милиция узнала ответ на этот вопрос.

Утром 9 марта 1982 года продавцы универмага в поселке Крапивин Тульской области застали в торговых залах настоящий разгром. Товары были разбросаны по полу, прилавки сдвинуты, а магнитофоны и телевизоры в отделе радиотехники беспощадно изувечены. Ночной гость вскрывал задние крышки аппаратуры и вырывал платы, содержащие драгметаллы.

В отделе верхней одежды дела обстояли не лучше. Не желая связываться с громоздкими пальто, вор отпорол все норковые и песцовые воротники и унес с собой. Ущерб составил 7 тыс. рублей. Вор проник в магазин в выходной, 8 марта. Он никуда не спешил, так как знал, что женщины выйдут на работу только на следующий день. Он не только не спешил, но даже перекусил и выпил. Жорж подкрепился тем, что осталось в подсобке от «корпоратива», прошедшего 7 марта вечером.

Оценив количество пустой тары, милиция установила, что преступник «изрядно принял на грудь» и уходил вдребезги пьяным. Тем не менее Жорж выбрался из универмага через дыру в потолке. Чтобы обеспечить себе комфортный отход, нетрезвый вор, тащивший несколько мешков добычи, сделал себе импровизированную лестницу из прилавков и стеллажей.

Прохудившееся пальтишко

Но, как это бывает, алкоголь не довел до добра. Осматривая место преступления, милиционеры нашли среди распоротых новых пальто одно поношенное. Оказалось, что потерявший всякую осторожность Жорж выбрал себе новое дорогое пальто, а свое старое бросил на пол. В карманах было пусто, но вот за подкладкой следователей ждал сюрприз. Там оказались провалившиеся через дырку наряд на ремонт радиоточки и билет на электричку Новомосковск-Тула. Это были хоть и небольшие, но важные улики.

Пальто в СССР стоило недешево и его носили годами

На потрепанном наряде был указан адрес, где находилось неисправное радио — станция Узловая, улица Ленина, 5-12. Сопоставив факты правоохранители узнали, что на Узловой взломщик не совершил ни единого преступления. Может, Жорж не крал, там, где жил? По адресу сразу выехали оперативники. Но к их разочарованию в квартире на улице Ленина жила пожилая пара. Как за подкладку чужого пальто попала их квитанция они не знали.

Но один из пенсионеров вспомнил, что пару лет назад таки вызывал мастера. Правда, тогда никто так и не пришел ремонтировать радиоточку и пришлось обращаться к местным кустарям. В мастерской по ремонту радио тоже не смогли определить происхождение клочка бумаги с адресом. Квитанцию пришлось оставить в покое. Оставалось потрепанное пальто 48 размера.

Неприметный гражданин Съедин

Судя по всему, преступник был щуплого телосложения. Худой мужчина, знакомый с электроникой и владеющий автогеном — пришлось исходить из этого. Место проживания — Новомосковск, Тула или станция Узловая. После кропотливой работы отобрали пятерых мужчин, подходящих по параметрам. Но из всех пальто идеально подходило лишь одному — Вячеславу Съедину. Он работал связистом на железнодорожной станции, был примерным семьянином, в семье росла дочка.

Сыщики, прорабатывая Съедина, сомневались в успехе. Мужчина не был судим, никогда не появлялся в сомнительных компаниях, не бывал в ресторанах и жил на одну зарплату. Тем не менее за ним начали следить, чтобы поймать с поличным. И вскоре неуловимый Жорж Милославский попался.

Однажды ночью он отправился с большим чемоданом на последней электричке в город Скопин. Там мужчина пошел к местной школе ДОСААФ, разбил окно и, отключив сигнализацию, залез в здание. Оперативники ждали, что Съедин начнет работать автогеном, но в помещении внезапно началась драка. Оказывается, школу охраняли два сторожа и они набросились на вора.

Когда милиция зашла внутрь, преступник уже запер одного из сторожей в кабинете, а второго связывал. Как оказалось, целью вора был сейф с оружием. В милиции он рассказал, что не собирался использовать пистолеты и винтовки, а хотел их заполучить из азарта. Всего же за 8 лет деятельности Съедин, он же Жорж Милославский, украл различные товары и предметы более чем на 50 тыс. рублей.

Тайная жизнь примерного семьянина

При этом семья удачливого вора жила очень скромно и лишь раз в год отдыхала на побережье Балтийского моря. Две-три недели Съедин и его жена жили на широкую ногу, не жалея денег. Потом возвращались домой и снова жили неприметной жизнью. Жорж признался, что взломщиком стал из-за нехватки денег. Он очень любил жену Варвару и дочь и хотел хоть иногда радовать их подарками. Преступник избегал крупных городов, так как опасался опытных следователей. В провинции же он чувствовал себя как рыба в воде.

Варвара Съедина с дочкой

Также выяснилось, что книги Александра Дюма из библиотеки вор взял для любимой жены. Нашелся ответ и на вопрос, почему в ходе ограбления ювелирного магазина в Туле Жорж не взял обручальные кольца. На допросе он простодушно сказал: «Это ж обручалки, грех влюбленным свадьбы портить»!

Когда Съедин показал место, где хранил добычу, милиционеры были в шоке. Это был просто угол на чердаке, где навалом лежали пачки купюр, опаленные сваркой, облигации, меха и золото. Там же в пыли и сырости лежал фантастически дорогой видеомагнитофон «Электроника». Его стоимость у перекупщиков в начале 80-х достигала 2 тыс. рублей.

Танцы в суде

На суде Вячеслав Съедин выглядел растерянным и жалким. Он понимал, что его кражи подходят под «особо крупный размер». По этой статье полагалось максимальное наказание — высшая мера. Но суд учел чистосердечное признание преступника, его образ жизни и помощь следствию. Жорж Милославский получил 15 лет и после оглашения приговора начал танцевать от радости.

Вячеслав Съедин на следственном эксперименте