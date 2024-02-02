Сталинградская битва: воспоминания очевидцев

81 год назад завершилась Сталинградская битва – одно из переломных сражений Великой Отечественной войны и одно из самых кровавых в истории человечества. Больше полугода шли ожесточенные бои за город на Волге. По данным историков, число жертв среди мирного населения города идет на сотни тысяч. Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский встретился с очевидцами, которые смогли пережить 200 дней сталинградского «ада».

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«Переправляла тяжелораненого, гребла руками, они у меня отказали. Чтобы руки работали, меня врач приговорила к пожизненному вязанию крючком», – рассказала ветеран Великой отечественной войны, участница Сталинградской битвы Мария Рохлина.

Кукла в военной форме – это сама Мария Рохлина. Говорит, была такой 80 лет назад. Сейчас ей 100. В Сталинград попала летом 1942 года. В осажденном городе провела 200 дней – переправляла раненых через замерзшую Волгу. Спасла не одну человеческую жизнь.

«Мы целый день шли. Иногда нам казалось, что Волга – бесконечное море. Казалось, что мы идем не через реку, а вдоль реки. Нам приходилось останавливаться и определять, где вода двигается и куда она двигается. Перетащили, сдали живым и не замоченным», – отметила ветеран.

Со всеми ужасами войны в осажденном городе столкнулось и мирное население. К началу боев из Сталинграда успели эвакуировать лишь 100 тысяч человек, а проживали в нем больше 400 тысяч.

«Нельзя сказать, что желания не было вывезти людей, возможности не было, вот в чем проблема. Тем более, понимаете, что такое переправа. Нельзя, чтобы она сразу действовала в две стороны. То идет техника – естественно боеприпасы, без них воевать было невозможно. Потом стали эвакуировать. Поэтому со второй половины августа это приобрело массовый характер», – сообщил кандидат исторических наук, и.о. заведующего научно-методического отдела Музея Победы Валерий Куличков.

Из-за постоянных бомбежек люди жили в подвалах. Белла Макарова в 1943 была маленькой девочкой. Она хорошо помнит, как фашисты били по городу, горели нефтяные баки, от дыма днем было темно, как ночью. Видела, как снарядами уничтожили роддом, и младенцы лежали на бетонном полу.

«В соседнем магазине нашли какие-то продукты, сок, и, представляете, новорожденных соком поили. Они плачут, кричат. Вот такое вспоминать тяжело», – поделилась жительница Сталинграда Белла Макарова.

Те, кто смог вырваться из города, уже под Сталинградом помогали осажденному городу. 14-летняя Антонина Пряничникова по несколько раз в день восстанавливала пути. Работала в депо: по железной дороге увозили раненых в тыл, а в город везли боеприпасы.

«Таскали шпалы, таскали рельсы. Враг бомбит, разобьет все, а состав идет с вооружением, а мы, девчонки, и еще несколько мальчишек вот это таскали. Враг уничтожал железную дорогу наглухо, потому что другой железной дороги не было», – рассказала участница Сталинградской битвы Антонина Пряничникова.