Редкие книги русских классиков в библиотеках Европы заменили подделками

Стоимость похищенных из ведущих библиотек Европы первых изданий произведений Александра Пушкина и других русских классиков превысила €2 млн. Как сообщила газета The Times, предположительно, книги украдены выходцами из Грузии для возможной перепродажи в России.

Библиотекари "по всему континенту" обнаружили, что редкие и ценные первые издания произведений Пушкина и других знаменитых русских писателей XIX века "заменены подделками", отмечает The Times. На данный момент последней о пропаже сообщила Берлинская государственная библиотека (БГБ). Из ее фондов исчезли три произведения Пушкина - поэма "Братья-разбойники", историческая драма "Борис Годунов" и поэма "Кавказский пленник", а также первые издания футуристических книг Александры Экстер и поэта Алексея Кручёных, оцениваемые в несколько сотен тысяч евро.

"Подделки изготовлены на высоком уровне, - приводит газета слова пресс-секретаря БГБ Барбары Хайндль. - Необходимо использовать увеличительное стекло, чтобы распознать неточности, например мелкие точки в печати, неправильный штамп или другую бумагу".

Ранее сообщалось, что из читальни редких книг Вильнюсского университета похищены 17 прижизненных изданий произведений Гоголя, Лермонтова, Пушкина оценочной стоимостью €440 тыс. Библиотека Тартуского университета в Эстонии лишилась восьми редких изданий на сумму около €158 тыс., а из Национальной библиотеки Латвии украли два ценных издания.

Стоимость редких русских книг, украденных из библиотеки Варшавского университета, в том числе первых изданий ряда произведений Пушкина и Гоголя, составляет около полумиллиона евро. Всего было похищено 87 раритетов. Большинство из них были напечатаны на территории Российской империи в первой половине XIX века.