«Посольская изба»: как в России появился будущий МИД

Любое государство может считаться самостоятельным лишь тогда, когда оно осуществляет независимую внешнюю политику. В России за нее отвечает министерство иностранных дел, которое выросло из Посольского приказа. Но и он возник не сразу, вначале была Посольская изба, которая появилась 475 лет назад – 2 февраля 1549 года.Слово «изба» пусть не пугает и не вызывает улыбку. По прошествии почти полтысячелетия русский язык заметно изменился и многие названия выглядят сейчас архаично. Но в те времена они имели иной, и подчас очень солидный и, даже, грозный, смысл. То же относится и к избе – так называли не только дома для проживания, но и государственные учреждения рангом чуть ниже приказов-министерств.

© Посольская изба. Скрин из видео

Одним из главных признаков суверенитета государства является его внешнеполитическая деятельность. Московское княжество сумело вырасти из маленького удельного, даже «дачи», до геополитического гиганта. И уже вскоре после освобождения от ордынского ига потребовались эффективные органы управления. И сношения с остальным миром.Москва долгое время была удельным княжеством. А таковым категорически запрещалось вести самостоятельную внешнюю политику. Все подчинялось воле более старшего князя, в договорах так и прописывалось, что его друзья должны были становиться друзьями и подчиненного. Также и с врагами.Соответственно изначально все управление в Москве было построено по принципу удельного княжества. Как отмечал великий русский историк Василий Ключевский, это означало фактически просто единое хозяйство князя. Что-то вроде большого поместья.Став великими князьями, московские владетели начинают осуществлять и сношение с соседними странами. Но замыкается все это на самом великом князе – только он мог заниматься этим. Это одна из главных привилегий.

Правда, в постоянном взаимодействии с боярской думой – в московском государстве она играла большую роль. Но великий князь отдавал приказ тому или иному боярину или неродовитому чиновнику-дьяку исполнить то или иное поручение. Иногда это было ведать каким-то направлением на постоянной основе или осуществить некий, как сейчас бы сказали, проект. Именно поэтому органы госуправления, которые мы сейчас называем министерствами, впоследствии получили название «приказов».

Фигура Ивана III на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде

Появляются поручения-приказы уже в XV веке, особенно активно при Иване III – первом полностью самостоятельном государе. Именно при нем Московское княжество становится Россией. Но пока это еще не учреждения, а направления деятельности, осуществляемые отдельными людьми. Но уже постоянные, не разовые.

Северо-восточные земли собраны, но еще предстоит вернуть русские земли, которые оказались захвачены Польшей и Литвой, возвратить выход к Балтийскому морю. Начинается активная международная политика, которая продолжается и при приемниках Ивана III.

Достаточно сказать, что в первой половине XVI века, только в Литву было направлено 170 посольств. Великий князь уже просто не в состоянии сам за всем следить и поручает ведение бумажных дел постоянному чиновнику – дьяку.

Такие дьяки существовали по разным направлениям – кто-то ведал пушкарским делом, кто-то казной, кто-то отвечал за дороги. Был и ведавший иностранными делами. Но роль государства усложнялась, дел становилось все больше, и один дьяк уже не справлялся. Тогда ему дают помощников – подьячих.

В конце XV века уже складывается прочная иерархия из чиновников, которые специализировались на посольских делах. Появляется довольно стройная документация, так называемые «посольские книги». Именно в это время возникают правила посольской службы, свой дипломатический язык и посольский церемониал.

Чиновников – подьячих и писцов – становится уже достаточно много и возникает необходимость сосредоточить их всех вместе. С этой целью Иваном Грозным и создается «изба». Возглавил ее, тогда еще подьячий, Иван Михайлович Висковатый. Это первое зафиксированное имя российского дипломата и первый глава внешнеполитического ведомства России.

Сама изба в документах того времени долгое время называлась не посольской, а именно как «изба Висковатого». Располагалась она в московском кремле, недалеко от того места, где находится колокольня Ивана Великого. Здание простоит тут до 70-х годов XVII века, когда для приказов построят новое.