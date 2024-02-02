«Посольская изба»: как в России появился будущий МИД

Как в России появилась Посольская изба – будущий МИД
Любое государство может считаться самостоятельным лишь тогда, когда оно осуществляет независимую внешнюю политику. В России за нее отвечает министерство иностранных дел, которое выросло из Посольского приказа. Но и он возник не сразу, вначале была Посольская изба, которая появилась 475 лет назад – 2 февраля 1549 года.Слово «изба» пусть не пугает и не вызывает улыбку. По прошествии почти полтысячелетия русский язык заметно изменился и многие названия выглядят сейчас архаично. Но в те времена они имели иной, и подчас очень солидный и, даже, грозный, смысл. То же относится и к избе – так называли не только дома для проживания, но и государственные учреждения рангом чуть ниже приказов-министерств.
Одним из главных признаков суверенитета государства является его внешнеполитическая деятельность. Московское княжество сумело вырасти из маленького удельного, даже «дачи», до геополитического гиганта. И уже вскоре после освобождения от ордынского ига потребовались эффективные органы управления. И сношения с остальным миром.Москва долгое время была удельным княжеством. А таковым категорически запрещалось вести самостоятельную внешнюю политику. Все подчинялось воле более старшего князя, в договорах так и прописывалось, что его друзья должны были становиться друзьями и подчиненного. Также и с врагами.Соответственно изначально все управление в Москве было построено по принципу удельного княжества. Как отмечал великий русский историк Василий Ключевский, это означало фактически просто единое хозяйство князя. Что-то вроде большого поместья.Став великими князьями, московские владетели начинают осуществлять и сношение с соседними странами. Но замыкается все это на самом великом князе – только он мог заниматься этим. Это одна из главных привилегий.
Правда, в постоянном взаимодействии с боярской думой – в московском государстве она играла большую роль. Но великий князь отдавал приказ тому или иному боярину или неродовитому чиновнику-дьяку исполнить то или иное поручение. Иногда это было ведать каким-то направлением на постоянной основе или осуществить некий, как сейчас бы сказали, проект. Именно поэтому органы госуправления, которые мы сейчас называем министерствами, впоследствии получили название «приказов».
Появляются поручения-приказы уже в XV веке, особенно активно при Иване III – первом полностью самостоятельном государе. Именно при нем Московское княжество становится Россией. Но пока это еще не учреждения, а направления деятельности, осуществляемые отдельными людьми. Но уже постоянные, не разовые.
Северо-восточные земли собраны, но еще предстоит вернуть русские земли, которые оказались захвачены Польшей и Литвой, возвратить выход к Балтийскому морю. Начинается активная международная политика, которая продолжается и при приемниках Ивана III.
Достаточно сказать, что в первой половине XVI века, только в Литву было направлено 170 посольств. Великий князь уже просто не в состоянии сам за всем следить и поручает ведение бумажных дел постоянному чиновнику – дьяку.
Такие дьяки существовали по разным направлениям – кто-то ведал пушкарским делом, кто-то казной, кто-то отвечал за дороги. Был и ведавший иностранными делами. Но роль государства усложнялась, дел становилось все больше, и один дьяк уже не справлялся. Тогда ему дают помощников – подьячих.
В конце XV века уже складывается прочная иерархия из чиновников, которые специализировались на посольских делах. Появляется довольно стройная документация, так называемые «посольские книги». Именно в это время возникают правила посольской службы, свой дипломатический язык и посольский церемониал.
Чиновников – подьячих и писцов – становится уже достаточно много и возникает необходимость сосредоточить их всех вместе. С этой целью Иваном Грозным и создается «изба». Возглавил ее, тогда еще подьячий, Иван Михайлович Висковатый. Это первое зафиксированное имя российского дипломата и первый глава внешнеполитического ведомства России.
Сама изба в документах того времени долгое время называлась не посольской, а именно как «изба Висковатого». Располагалась она в московском кремле, недалеко от того места, где находится колокольня Ивана Великого. Здание простоит тут до 70-х годов XVII века, когда для приказов построят новое.
А вот «посольская изба» как учреждение просуществует лишь несколько месяцев и уже в том же 1549 году будет преобразована в полноценный Посольский Приказ.