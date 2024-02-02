Негласное правило застолья: почему пустые бутылки не ставят на стол

С застольем на Руси было связано много традиций и обычаев, некоторые из которых «перекочевали» в современность. Например, русские никогда не ставили пустые бутылки на стол. Кстати, многие сегодня данное требование чтут и так не поступают.

По одной из версий, эта традиция появилась благодаря… казацкой хитрости.

В 1814 году русская армия во главе с императором Александром I вступила в Париж. После суровых и кровопролитных боевых дней наконец-то настали мирные будни. У казаков появились так называемые выходные — свободные от службы дни. Нетрудно догадаться, что большую часть времени они проводили в питейных заведениях французской столицы. Там же выпивалось большое количество вина.

Один из казаков обратил внимание на одну особенность. В те времена во Франции окончательный расчёт с посетителями производился не по количеству выданных бутылок с алкоголем, а по числу стеклянной тары, которая осталась на столе после попойки.

У хитрого казака родился план, позволяющий существенно сэкономить в трактире. Сначала он, а потом и его товарищи, стали просто убирать часть пустых бутылок под стол, таким образом вводя в заблуждение работников точки общепита.

По другой версии, данная традиция появилась намного раньше, нежели наши солдаты смогли дать отпор наглому Наполеону. Русские не знали о том, что такое эхо, а поэтому «голосистого» эффекта побаивались. Не удивительно, что колодец в древности наделялся сакральным смыслом. Наши предки верили, что пустота притягивает злых духов, которые могут распространиться и по жилищу. Чтобы этого не произошло, нужно было просто убрать со стола пустые бутылки и прочую тару без содержимого. Кроме того, существовало поверье, согласно которому в доме, где со стола не убирают пустую посуду, не будет достатка.