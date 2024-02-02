Все возможные варианты «украинского сценария» история уже знает

В культовом фильме сыщик Глеб Жеглов поучает новичка Шарапова: «Неслыханных преступлений не бывает. Что-нибудь подобное где-нибудь и с кем-нибудь уже происходило».

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А вот боевые действия с Украиной? Да кто бы мог подумать? Два братских народа… А что, наши политики и штабные генералы с адмиралами не знали и не видели, что происходило на Чёрном и Азовском морях с 1992 года? Угоны и захваты судов. Попытки захватить ключевые здания Черноморского флота в Севастополе. Маячная война. Провокации с Керченским каналом, коса Тузла и т. д.

И каждый из этих эпизодов при твёрдости российского командования мог куда раньше привести к большому конфликту. Но они каждый раз уступали «братьям-украинцам».

В 2007 году в издательстве АСТ вышла тиражом 5000 экземпляров моя книга, посвященная противостоянию двух ранее братских республик (Александр Широкорад, «Россия и Украина. Когда заговорят пушки?») Военные ее не хвалили и не ругали. Просто не читали. А знают ли эти господа о Корейской войне?

Вот, например, монография Джеймса Стюарта «Воздушная мощь — решающая сила в Корее» (М., 1959), цена 15 р. 35 коп. Я её купил у букиниста за 6 рублей, книга никого не интересовала.

А вот Кэгл М. и Мэнсон Ф. «Морская война в Корее» (М. 1962), тираж 4600 экземпляров, цена 1 р. 40 коп. А их кто читал из генералов и адмиралов? Поневоле вспоминаются стих Пушкина: «Он чином от ума избавлен».

Корейская война началась 25 июля1950 года и носила манёвренный характер. Армия Ким Ир Сена гнала южнокорейцев до «пусанского периметра». В сентябре 1950 года в войну вмешались США и их союзники. Американцы начали наступление из Пусана на север и высадили два больших морских десанта в Инчихоне и Вонсане. В результате этого северокорейцы были отброшены к реке Ялуцзян, к северной границе Кореи.

25 октября 1950 года 270 тысяч китайских народных добровольцев пересекли корейскую границу и начали стремительное наступление на юг. На самом деле это были кадровые части НОАК, оснащённые новейшим советским и частично трофейным германским и японским вооружением.

Американские войска оставили Сеул, но вскоре отбили его. И тогда началась позиционная война. Выиграть такую войну силами сухопутных войск и тактической авиации было невозможно. Вооружение для обеих сторон производилось за пределами Корейского полуострова, личный состав войск обучался и доставлялся из Китая, США и других стран.

В такой ситуации у США и их союзников было только четыре варианта действий.

Первый вариант — применить в Корее ядерное оружие.

Второй — расширить масштабы войны и нанести удары обычными бомбами по советским и китайским объектам в Маньчжурии и Порт-Артуре.

Третий — полностью уничтожить в Северной Корее транспортную сеть, электростанции, промышленность и сельское хозяйство.

И четвёртый вариант — сесть за стол переговоров.

30 ноября 1950 года президент Трумэн на пресс-конференции сделал сенсационное заявление, что, если потребуется, Америка начнёт ядерную войну. Командующий стратегической авиацией США генерал Пауэр был готов исполнить приказ президента о применении атомных бомб. Рассматривалась возможность применения шести атомных бомб в период с 27 по 29 декабря в районе Пхенсан, Чхорвон, Кимхва с целью уничтожения объединённой группировки КНА и китайских народных добровольцев численностью до 100 тысяч человек.

Позже обсуждался вариант использования шести 30-килотонных бомб против китайских войск севернее реки Имджинган. Ещё две 40-килотонные бомбы американцы планировали применить 7 и 8 января 1951 года в районе Чонджу для уничтожения до 10 тысяч китайцев. Однако президент Трумэн так и не решился на этот шаг.

Во-первых, атомный арсенал США был относительно невелик. К началу корейской войны американцы накопили до 300 атомных бомб. Этого едва бы хватало для прикрытия европейского театра военных действий в случае возникновения войны с СССР.

Во-вторых, Объединённый комитет начальников штабов (ОКНШ) и президентская администрация в целом разделяли точку зрения командующего стратегическим воздушным командованием США генерала Куртиса Лемая, что применение атомного оружия оправдано при стратегических бомбардировках, в случае вступления США в глобальную войну. Корея же не является тем объектом интересов Америки, ради которого можно идти на риск развязывания Третьей мировой войны.

В-третьих, идея применения атомного оружия в Корее вызвала резкое противостояние со стороны Великобритании и ряда других европейских стран.

Рассмотрим первый вариант ядерного удара по объектам на территории Северной Кореи. Замечу, что ситуация вполне реальная. В марте-апреле 1951 года на базу американских ВВС Кадена на Окинаве было поставлено 9 атомных бомб Mk.4. Вес бомбы 4,9 тонн, мощность заряда 40 килотонн.

Надо ли объяснять, что взрыв этих 9 бомб даже при удачном попадании существенно не повлиял бы на ход боевых действий. Удар по позициям китайских народных добровольцев привёл бы к мгновенной гибели 1 3 тысяч человек. В ответ бы Мао Цзэдун прислал в Корею ещё 30, а, может, и 300 тысяч «добровольцев». Ну а разрушить экономические объекты в Корее — заводы или гидроэлектростанции — можно было и с помощью обычных бомб.

В психологической же войне применение ядерного оружия в Корее стало бы поражением США. В лучшем случае это привело бы к падению ряда правительств Западной Европы, а в худшем — к возникновению там прокоммунистических режимов.

Наконец, с аэродромов на Дальнем Востоке и в Маньчжурии советская авиация могла нанести мощный удар по американским войскам в Корее, а главное, по их базам в Японии. Не будем забывать, что к 1952 году в СССР было выпущено 847 бомбардировщиков Ту-4, которые по своим данным немного превосходили их американский прототип В-29.

В 1952 году на вооружение поступили десятки реактивных двухмоторных бомбардировщиков Ту-14 и Ил-28, радиус действия которых позволял поражать с аэродромов в районе Владивостока американские базы на территории Японии.

Так что и второй вариант не гарантировал победы США, а грозил перерастанием локальной Корейской войны в мировую.

Поэтому США решили воздержаться от удара по советскому Дальнему Востоку и Маньчжурии и начали действовать по третьему варианту — «выбомбить Северную Корею».

В первые месяцы войны США надеялись захватить весь полуостров и старались не трогать на севере промышленные предприятия и электростанции. Лишь в апреле 1952 года американское командование решило привлечь бомбардировщики 5-й воздушной армии и авианосной авиации к массированным налётам на всю систему энергетической промышленности Северной Кореи.

Затем начались удары авиации по ирригационным плотинам Часан, Кувонга, Кусан и Токсанг. Было разрушено пять из более чем 20 плотин, намеченных в качестве целей. Эти плотины находились выше основных линий коммуникаций, по которым противник доставлял на фронт предметы снабжения. На долю водохранилищ, подпираемых этими плотинами, приходилось 75% ёмкости всех водохранилищ, обеспечивавших орошение рисовых плантаций Северной Кореи.

Удары по плотинам, помимо всего прочего, должны были привести к уничтожению рисовых полей и тотальному голоду в Северной Корее.

Глеб Жеглов оказался прав: Корейская война повторилась на Украине. После нескольких недель манёвренной действий началось позиционное противостояние.

Как и в Корее, обе стороны боятся применять ядерное оружие или расширять театр военных действий. С июля 2023 года начался третий этап украинского варианта «Корейской войны» — уничтожение инфраструктуры глубоко за линией фронта.

Третий этап сам по себе не может решить исход противостояния, а лишь добавляет козырей в колоду сторон в ходе заключительной стадии конфликта — мирных переговоров. Исключение представляет подрыв Киевской плотины и плотины Днепрогэс. В этом случае война закончится через неделю. Но на это Москва не идёт, переживая, «что будет говорить княгиня Марья Алексевна» из Вашингтона.