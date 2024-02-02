140 пунктов: какие сведения запрещал публиковать приказ о военной цензуре 1944 года

80 лет назад - 15 февраля 1944 года Приказом № 034 заместителя Народного комиссара обороны Маршала Советского Союза А.М. Василевского были введены в действие "Правила по сохранению военной тайны в печати Красной Армии (на военное время)".

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Напечатанный на 20 страницах документ содержал 140 запрещающих пунктов и был утвержден заместителем начальника Генерального штаба Красной Армии генералом армии Антоновым.

Ниже мы приводим наиболее интересные положения этого документа, не потерявшего актуальность и в наше время. Все выделения выполнены редакцией "Родины". Сокращения в тексте отмечены <…>

Полностью "Правила" опубликованы: Русский архив: Великая Отечественная: Т. 13(2-3). Приказы Народного комиссара обороны СССР. 1943-1945 гг. М.: ТЕРРА, 1997. С. 249-259.

"Общее положение

Сведения, включенные в настоящие Правила, являются специально охраняемой военной и государственной тайной и не подлежат оглашению в открытой печати, передачах по радио открытым текстом, кино, фото, картографических изданиях, на выставках и других видах открытой информации.

Редактор и военный цензор, разрешая к печати материал, обязаны проявлять большевистскую бдительность и учитывать, не содержит ли предназначенный к печати материал таких сведений, которые могут оказаться полезными для врага и опубликование которых может причинить ущерб обороноспособности нашей страны.

Не подлежат оглашению также и те данные, из которых даже косвенным путем могут быть сделаны выводы, раскрывающие военную и государственную тайну. <…>

Вместе с тем цензор, руководствуясь настоящими Правилами и принимая решение разрешить или запретить те или иные сведения, не должен подходить к нему механически. Каждое такое решение цензор должен всесторонне и вдумчиво проанализировать, взвесить, обосновать.

В Правилах приведены военные термины: "соединение", "часть", "подразделение".

Под соединением понимается: бригада, дивизия, корпус, армия.

Частью называется войсковая единица, имеющая самостоятельное хозяйство, постоянное название и присвоенный номер. Типовой войсковой частью является полк, отдельный батальон (отдельный дивизион).

Подразделением называются единицы, на которые делится часть, а именно: батальон, дивизион, эскадрилья, рота, батарея, эскадрон, взвод, звено, отделение, расчет, экипаж.

Под правительственным сообщением в Правилах имеются в виду: приказы Верховного Главнокомандующего, приказы Народного комиссара обороны, постановления СНК СССР, выступления руководителей партии и правительства, Указы Президиума Верховного Совета Союза ССР, сообщения и сводки Совинформбюро, сообщения НКИД и ТАСС.

Запрещается открыто опубликовывать нижеследующие сведения:

I. Мобилизация

1. Все сведения о мобилизационных мероприятиях правительства и отдельных наркоматов, предприятий и учреждений в отношении людского и конского состава, стратегического сырья, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

2. Сведения по эвакуации и реэвакуации промышленных предприятий и людских ресурсов, кроме материалов, помещаемых в центральной печати.

3. Сведения о мобилизации в Красную Армию контингентов и лиц, не объявленных в открытых приказах НКО.

Примечание. О лицах этих контингентов разрешается в отдельных случаях публиковать статьи с описанием их учебы и боевой деятельности, не указывая, что они мобилизованы.

4. Сведения о мобилизации населения и использования его на оборонительных строительствах.

II. Организация

5. Сведения об организации, штатном, численном составе, некомплекте людей, машин, животных, вооружения и снаряжения в подразделениях, частях, соединениях, учреждениях и заведениях Красной Армии и Всевобуча. <…>

14. Все сведения о заградительных отрядах, штрафных батальонах и ротах. <…>

16. О перемещениях и назначениях офицерского состава от командира полка (им равного) и выше, а также генералов Красной Армии, кроме правительственных сообщений.

III. Дислокация

17. Всякого рода данные, по которым можно установить: пункт, район, где находится или будет находиться подразделение, часть, соединение, как на фронте, так и в тылу.

Примечание 1. В областных, краевых и республиканских центрах разрешается общее упоминание о наличии гарнизонов без указания величины их и рода войск.

Примечание 2. Приказы начальников гарнизонов разрешается опубликовывать во всех городах.

Примечание 3. Дислокация гарнизонных Домов Красной Армии в областных, краевых и республиканских центрах для печати открыта.

18. Сведения о передислокации частей и соединений, их передвижение по железным дорогам, автотранспортом, водным и воздушным путями и т. д. <…>

20. Места расположения укрепленных районов, военных складов, воинских лагерей, аэродромов и посадочных площадок, стационарных установок зенитных батарей, аэростатов воздушного заграждения. <…>

IV. Боевая подготовка

22. Обобщенные материалы по организации и планированию боевой подготовки, тактическим учениям, военным играм и опытным учениям и маневрам. Примечание. В окружных (фронтовых) и центральных газетах разрешается освещение в печати тактических учений в масштабе не выше отдельной части; в дивизионных, армейских газетах - до подразделения.

23. Уровень состояния боевой подготовки и боевой готовности соединений и частей как в целом, так и по отдельным родам войск и видам боевой подготовки.

Примечание. Статьи и заметки о неудовлетворительной подготовке мелких подразделений (рота, батарея, эскадрон, экипаж), кроме химической и противохимической, печатать разрешается.

24. Сведения о специальных видах боевой подготовки: подводной, радиоразведки, подслушивания и их практическом использовании в боевой обстановке.

25. О сроках подготовки рядового, сержантского и офицерского состава в условиях военного времени.

26. Все сведения о досрочных и специальных выпусках из военных академий, училищ, школ, курсов.

V. Боевые действия

27. Военно-географическое и статистическое описание театра военных действий, сведения по его подготовке, оперативной емкости и описание операционных направлений.

28. Прямые, косвенные или частичные данные об общем плане операции или боя, о районах и плане сосредоточения и развертывания войск для предстоящих действий.

29. Наименования населенных пунктов и водных преград, занятых нашими войсками, а также пунктов и водных преград, за которые идут бои, если опубликованием их в какой-либо степени раскрывается замысел операции, задачи войск, их группировка и перегруппировка, коммуникации, разграничительные линии и стыки. <…>

32. Операции с применением авиадесантов и рейдов кавалерийских, танковых и мотомехчастей.

Примечание 1. Описание таких операций может быть разрешено к печати только с санкции Генерального штаба Красной Армии.

Примечание 2. Кавалерийские, танковые и механизированные соединения, действующие в глубине противника, могут описывать в своих газетах тактические действия своих подразделений без указания населенных пунктов. <…>

34. Суммарные сведения о захваченных трофеях и пленных, потерях противника в живой силе и технике за фронт, участок фронта, за определенный промежуток времени, кроме правительственных сообщений.

Примечание. Сведения о трофеях и пленных, взятых подразделением, опубликовывать разрешается во всех газетах. В центральной и фронтовой печати в отдельных случаях разрешается эти сведения опубликовывать за часть.

35. Описание боевых действий крупных соединений, участка фронта, кроме правительственных сообщений.

Примечание 1. Действия бригады и дивизии разрешается опубликовывать во фронтовой печати только с санкции начальника штаба фронта.

Примечание 2. Материалы о боевых действиях, начиная от корпуса и выше, могут помещаться в открытой печати только с санкции Генерального штаба Красной Армии.

36. Сведения о наличии и участии в боевых действиях подразделений и частей, состоящих из женщин.

Примечание. Участие в боевых действиях отдельных женщин опубликовывать в печати разрешается без указания на то, что они мобилизованы.

37. Сведения о налетах противника на наши города, железнодорожные станции, о нарушении нормальной жизни крупных населенных пунктов, вызываемом налетами и диверсионными действиями противника, кроме правительственных сообщений.

Примечание. В печати соединений ПВО разрешается опубликовывать материалы об отражении налетов неприятельской авиации без указания пункта, мощности налета и произведенных разрушений. <…>

41. Об окружении противником наших частей и о методах выхода их из окружения, а также об окружении нашими частями частей противника до сообщений Совинформбюро.

Примечание. Отдельные случаи выхода из окружения наших подразделений не выше роты, при наличии поучительного опыта, могут опубликовываться во фронтовой и армейской печати с разрешения начальника штаба фронта или армии.

42. Сведения о маскировке операций, боевых действий, войск и различных объектов: баз, складов, сооружений, государственного значения и других. <…>

46. Критические статьи и дискуссионные выступления в печати по действующим уставам, наставлениям и их проектам.

47. Все сведения в абсолютных цифрах и процентах о людских потерях в боях: убитыми, ранеными, газоотравленными, обмороженными, больными, пропавшими без вести и попавшими в плен, а также о потере боевой техники, за исключением правительственных сообщений.

Примечание. О героической смерти бойцов и командиров подразделений в отдельных случаях опубликовывать разрешается.

Примечание 2. Отдельные факты боевых потерь нашей техники (два - три самолета, танка, орудия, пулемета) опубликовывать разрешается, если при этом экипажами (расчетами) проявлены героизм, военное мастерство и противник понес значительно большие потери. <…>

50. Сведения о смерти генералов, командиров частей и соединений Красной Армии и Военно-Морского Флота до правительственного сообщения. <…>

VII. Вооружение

59. Сведения о степени обеспеченности боевой техникой наших войск, о поступлении на вооружение новых или модернизированных образцов и видов боевой техники как отечественного производства, так и иностранных марок, а также о снятии с вооружения старых образцов.

60. Сведения о вооружении самолетов, танков, бронемашин, бронепоездов: количество пушек и пулеметов, их марки, калибры, наличие снарядов "РС" и химического вооружения, комплект боеприпасов и авиабомб их вес, марки, калибры. <…>

66. Сведения об изобретениях и рационализаторских предложениях, вносящих новые принципы в боевое вооружение, его усовершенствование или в тактические формы боя, а также об испытании и опытном производстве новых образцов вооружения и технических средств борьбы.

Примечание. Все остальные изобретения и рационализаторские предложения разрешается опубликовывать с санкции начальника соответствующего рода войск.

67. Сведения о массовых отрицательных явлениях в производстве, хранении и использовании не по назначению предметов вооружения и боевой техники Красной Армии.

68. Сведения об авариях и катастрофах в воздушных, морских, танковых, мотомеханизированных, железнодорожных и других войсках.

Примечание. Допускается опубликование отдельных единичных случаев аварий и поломок без человеческих жертв с разрешения соответствующего начальника штаба.

VIII. Дисциплина и политико-моральное состояние

69. Все сведения о неудовлетворительном состоянии дисциплины и политико-морального состояния подразделения, части и соединения: невыполнение боевых приказов и распоряжений, случаи дезертирства, перехода на сторону врага, членовредительства, проявления недовольства материальным положением, случаи воровства, мародерства, ненормальных взаимоотношений военнослужащих между собою и с населением.

70. Сведения о воинских преступлениях при несении караульной службы и в боевом охранении: сон на посту, уход с поста, слабая бдительность и т. п.

Примечание к п.п. 69-70. С разрешения начальников соответствующих штабов в воспитательных целях допускается опубликовывать о случаях недисциплинированности и нарушений правил караульной службы, совершенных отдельными бойцами, - в дивизионных и армейских газетах и сержантами - в фронтовых (окружных) газетах. <…>

72. Все сведения о чрезвычайных происшествиях: обстрелах своих войск и самолетов, убийствах и ранениях военнослужащих, самоубийствах и покушениях на самоубийства, массовых заболеваниях, отравлениях пищей, массовых обмораживаниях и пр.

73. Сведения о предании суду и о находящихся под следствием генералов и офицерского состава Красной Армии, а также цифровые данные о судимости рядового и сержантского состава.

74. Критика приказов и действий начальника подчиненным.

Примечание. В армейских, фронтовых и окружных газетах разрешается критика действий средних и старших офицеров их начальниками или военными корреспондентами в каждом отдельном случае с разрешения члена военного совета армии, фронта, округа. Критика должна быть не грубая и не резкая, а тактичная и товарищеская.

75. Все, без исключения, сведения о противнике, могущие вызвать паническое и упадническое настроение как в действующей армии, так и в тылу: преувеличенные данные о результатах боевых действий противника, его материальных и технических ресурсах, переоценка морального и боевого состояния армии противника и т. д. <…>

IX. Материальное и финансовое обеспечение

78. Всякие сведения о военном бюджете и различного рода ассигнованиях на ведение войны и сметах НКО, кроме правительственных сообщений.

79. Сведения по вопросам заготовок и снабжения Красной Армии всеми видами вооружения, имущества, продовольствия и фуража.

Примечание. В целях более успешного хода заготовок продовольствия и фуража для Красной Армии разрешается опубликование статей без указаний цифровых материалов и районов заготовок.

80. Сведения о выполнении промышленностью заказов для Красной Армии в абсолютных цифрах и процентах. <…>

X. Пути сообщения

86. Сведения о состоянии действующих и строительстве новых железных и шоссейных дорог и мостов, ремонте и восстановлении старых.

Примечание. В отдельных случаях разрешается опубликовывать в печати статьи о ремонте и строительстве дорог и мостов без указания названия дорог, района и протяженности, если этим не раскрывается характер и направление предстоящих боевых действий. <…>

90. Сообщения о пропускной способности железных дорог, узловых распорядительных и конечных станций, а также о хотя бы временном закрытии их.

91. Сведения о движении воинских эшелонов, пассажирских и товарных поездов, пароходов и самолетов, о каких бы то ни было нарушениях, изменениях в движении поездов, вызванных войной и экономическим напряжением страны. <…>

XI. Санитарные и ветеринарные вопросы

93. Обобщенные сведения и статистические данные о количестве раненых, характере ранения, количестве и процентах смертности в результате ранений, конкретных сроках излечения раненых, газоотравленных и подвергшихся бактериологическим поражениям и о числе лиц, возвращенных в строй, тыловые учреждения и заведения или уволенных из Красной Армии.

Примечание. Общее упоминание в печати о возвращенных в строй более 70% раненых разрешается без приведения абсолютных цифр.

94. Новые методы и средства лечения без санкции Главного санитарного управления Красной Армии.

95. Отрицательные сведения о санитарном и ветеринарном состоянии Красной Армии как на фронте, так и в тылу.

96. Сведения о снижении медико-санитарных требований к призываемым в Красную Армию.

97. Сведения об эпидемических, инфекционных и других заразных заболеваниях: тиф, дизентерия, чума, холера, туляремия и др., а также о смертности в войсках. <…>

XII. Оборонительное строительство

102. Сведения о техническом состоянии, вооружении, степени оборудованности укрепленных районов, укрепленных полос, рубежей, узлов сопротивления, фортов, береговых батарей, береговых оборонительных сооружений, военных портов, морских, речных и авиационных баз и аэродромов.

103. Проекты, чертежи, описания долговременных фортификационных оборонительных сооружений, командных пунктов ПВО и убежищ специального назначения.

Примечание. Разрешается опубликовывать чертежи и описания полевых оборонительных сооружений, если они не являются опытными и не привязаны к местности.

104. Все сведения о новом военном и казарменном строительстве.

XIV. Разные

115. Выдержки и цитаты из материалов и изданий, имеющих ограничительные грифы: "Сов. секретно", "Секретно", "Для служебного пользования" и ссылки на них. <…>

119. Какие бы то ни было данные о деятельности наших агентурных разведывательных органов.

120. Сведения отрицательного характера о Красной Армии и Военно-Морском Флоте, взятые из иностранных источников.

121. Все сведения о шпионской, вредительской и диверсионной деятельности противника, о поимке шпионов, вредителей, диверсантов и о методах борьбы с ними.

Примечание. Отдельные статьи, мобилизующие бдительность с приведением фактов шпионажа и диверсии, без указания фамилий задержанных и районов, опубликовывать разрешается с санкции соответствующего органа контрразведки. <…>

123. Сведения, могущие прямо или косвенно раскрыть мощность и дислокацию наших оборонных предприятий. <…>

125. О восстановлении и строительстве на территории, освобожденной от противника, промышленных предприятий и объектов государственного значения в 200 км от линии фронта.

Примечание. О восстановлении и строительстве предприятий местного значения, а также коммунальных предприятий опубликовывать разрешается. <…>

128. Сведения о численности, местах нахождения и порядке использования военнопленных и перебежчиков противника.

129. Система и методы несения охраны границ, промышленных предприятий и государственных сооружений. <…>

140. Сведения о судебных процессах и о приведении в исполнение приговоров судов над военнопленными.

Примечание. В центральной печати разрешается опубликование этих сведений с санкции соответствующих правительственных органов, а в остальных изданиях - лишь перепечатка материалов центральной печати.

Начальник отдела военной цензуры Генерального штаба Красной Армии полковник Березин".

Михаил Николаевич Березин (1902-1963)

Необходимо сказать несколько слов об авторе этого документа. "Правила" разработал полковник Михаил Николаевич Березин (1902-1963), уроженец города Тулы, призванный в Красную армию в 1920 году и с 1940 года возглавлявший отдел военной цензуры Генштаба. Судя по всему, руководство Генштаба было чрезвычайно довольно работой отдела. 29 июля 1944 года Березину было присвоено звание генерал-майора, а в 1958 году - звание генерал-лейтенанта. Генерал Березин был награжден шестью высокими государственными наградами: орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), Кутузова II степени, Отечественной войны I степени.

Полководческий орден Кутузова II степени, которым генерал был награжден 4 июня 1945 года, свидетельствует о чрезвычайно высокой оценке его заслуг по охране военной и государственной тайны в годы Великой Отечественной войны. По статуту этим орденом награждались командиры корпусов, дивизий, бригад и начальники штабов. Среди наград Березина имелась и медаль "За победу над Японией": руководимый Березиным отдел не допустил разглашения сведений, связанных с подготовкой Красной армии к войне с Японией в 1945 году.