Чем закончилась драка Карпина с Зиданом

Карпин подрался с Зиданом в самом сердце Парижа. Француз ответил ударом по почкам. После матча они вместе пили пиво.

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2 февраля главный тренер сборной России Валерий Карпин празднует день рождения. Одному из лучших игроков в истории отечественного футбола исполняется 55 лет. Валерий Георгиевич всегда славился своей жёсткостью и бескомпромиссностью как на поле, так и за его пределами. Можно вспомнить много примеров, как, будучи футболистом, он буквально выгрызал мячи у соперников и никогда не боялся конфликтов. Даже против непререкаемых авторитетов, таких как Зинедин Зидан.

17 апреля 2002 года сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира в Японии и Южной Корее провела товарищескую встречу с Францией. На тот момент именно «трёхцветные» во главе со своим лидером Зинедином Зиданом были действующими чемпионами мира и Европы.

Как правило, в товарищеских матчах не происходит особо эмоциональных моментов и уж тем более потасовок. Какой смысл лишний раз тратить энергию, если результат игры не имеет особого значения? Однако на этот раз французы были настроены решительно. Они хотели отомстить россиянам за поражение в июне 1999 года. Тогда в самом сердце Парижа на стадионе «Стад де Франс» подопечные Олега Романцева сенсационно победили Францию в матче отборочного цикла к Евро-2000. Победный гол забил именно Валерий Карпин. Несмотря на то что эта арена располагается в пригороде столице Франции, многие называют её сердцем города, потому что именно на ней летом 1998 года «трехцветные» впервые в своей истории стали чемпионами мира.

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Товарищеский матч в 2002 году также проходил на стадионе «Стад де Франс», и французы были полны решимости взять реванш за обидное поражение. Однако у лучшей команды мира во главе с Зинедином Зиданом никак не получилось поразить ворота Руслана Нигматуллина. В итоге к 70-й минуте страсти на поле накалились до предела, и футболисты устроили массовую потасовку.

Защитник Биксант Лизаразю жёстко сфолил на Карпине, вызвав гнев со стороны российского игрока. В ответ на грубость Валерий оттолкнул француза, что стало началом ожесточённой потасовки. Столкновение моментально привлекло внимание Зинедина Зидана, которые бросился в бой, направив свой гнев на Карпина. Однако лидер сборной России не побоялся столь авторитетного соперника.

Александр Мостовой с игровым опытом и знанием французского языка сумел вмешаться и временно уладить конфликт. Однако это оказалось временным явлением, и следующий конфликт произошёл уже спустя несколько секунд. Во время исполнения штрафного удара мяч был подан высоко. В этот момент Карпин в воздухе напрыгнул на Патрика Виейра, вызвав ещё больше эмоций и агрессии. В итоге российский футболист получил жёлтую карточку от судьи и моментально выразил ему своё недовольство. Попытки объясниться привели к новой стычке, в которой участвовали не только Зидан, но и Анри, Лизаразю, Виейра и Тюрам.

На этот раз конфликт вышел гораздо серьёзнее. Валерий и Зинедин несколько раз толкнули друг друга, и, казалось бы, уже в следующий миг кто-нибудь из них не сдержит эмоций и начнётся настоящая схватка. Массовую драку удалось предотвратить, но история не закончилась даже после окончания игры. Когда команды уже находились в подтрибунном помещении, произошла стычка, и Зидан ударил Онопко в бок. Сам Виктор не раз утверждал, что не помнит, кто именно его ударил, но уверен, что Зидан был вовлечён в драку. Этот эпизод остался уже без внимания телевизионных камер, но у него было множество очевидцев.

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Подопечным Олега Романцева удалось добыть нулевую ничью с лучшей командой мира в гостевой встрече, но спустя годы этот матч вспоминают только из-за потасовки на поле и драки в подтрибунном помещении.

Удивительным образом история получила неожиданное развитие много лет спустя, когда Виктор Онопко рассказал в подкасте Дмитрия Сычёва, что после напряжённого матча игроки сборной России и Франции решили уладить разногласия за кружкой пива. Эту историю подтвердил и Валерий Карпин, заявив, что после того матча они выпивали с Зинедином Зиданом в баре.