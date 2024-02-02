«Полет на Марс»: что стало с участниками самого долгого космического эксперимента в СССР

Проиграв к 1970-м лунную гонку, в СССР стали задумываться над более масштабным проектом — пилотируемым полетом на Марс. Программа была абсолютно секретной и долговременной — очевидно, что ни в 70-х, ни в 80-х запустить людей к Марсу было невозможно. Но ведь путь в тысячу ли начинается с маленького шага! И в СССР этот шаг сделали…

Полугодовой полет

При самых благоприятных условиях лететь до Марса придется почти 120 дней. Быстрее преодолеть расстояние между планетами в 55 миллионов километров никак не получится при имеющихся технологиях. Опять же, существуют многочисленные ограничения на грузоподъемность корабля. А потому, для экономии груза топлива, теоретический полет рассчитывался с использованием так называемых гравитационных маневров — когда направлять и ускорять корабль помогало притяжение других планет. Так что меньше чем на полгода пребывания в космосе рассчитывать не приходилось. И это только в одну сторону!

«Полет на Марс»

Эксперимент со столь фантастическим названием проводился на Земле в 1986 году. Девять мужчин-добровольцев в возрасте от 27 до 42 лет должны были провести 370 суток в условиях, имитировавших космический полет и состояние невесомости. Для этого их неподвижно разместили в специальных кроватях с небольшим наклоном в сторону изголовья — то есть формально вниз головой. Такое положение создавало примерно те же условия, в которых функционировала система кровообращения человека в невесомости.

…И автомобиль!!!

Пролежать неподвижно даже несколько дней, постоянно ощущая прилив крови к голове — испытание непростое. Но участников эксперимента ждал солидный по тем временам приз — легковой автомобиль. Может быть это и сыграло свою роль — с дистанции сошел только один участник. Впрочем, особых поводов для расстройства у него не было — он уже был владельцем авто.

Тревога, депрессия и… неумение ходить

Остальным же восьмерым потребовалось два месяца реабилитации после эксперимента. Им пришлось заново учиться сидеть, ходить, выполнять простейшие двигательные функции. Кроме того, у всех обострилось чувство тревоги, а кое-кто испытал продолжительную депрессию. Однако эксперимент показал, что подобные испытания на прочность человеку вполне под силу, а биохимические и физиологические показатели приходят в норму уже через несколько месяцев грамотной реабилитации.