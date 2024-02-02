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Одержимый бессмертием миллиардер пообещал уничтожить все традиции и нормы людей

Миллиардер Брайан Джонсон, который одержим идеей бессмертия и переливает себе кровь своего 17-летнего сына, заявил, что стремится уничтожить все традиции и нормы человечества. Об этом сообщает Fox News.

Одержимый бессмертием миллиардер пообещал уничтожить все традиции и нормы людей
© Вечерняя Москва

«Я разобрался в основах своей программы бессмертия и теперь работаю над созданием совершенно нового «чистого листа» для будущего человечества», — заявил он.

Джонсон объяснил, что из-за стремительного развития технологий человечество скоро окажется на распутье. По мнению миллиардера, при пессимистическом сценарии искусственный интеллект превзойдет человека и тогда люди станут не нужны. Человечество будет вести бессмысленное существование, получая безусловный базовый доход.

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Для того, чтобы этого не случилось, необходимо радикально усовершенствовать человека. Джонсон считает, что для этого необходимо проявить волю, отказаться от всех человеческих норм, обычаев и мыслей. В результате этого человечество превратится в своего рода чистый лист, открытый ко всему новому, передает Fox News.

Брайан Джонсон тратит около двух миллионов долларов в год на то, чтобы замедлить свой процесс биологического старения. Ради омоложения мужчина переливал себе кровь 17-летнего сына и вкалывал в лицо жир молодых доноров.

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