Миллиардер Брайан Джонсон, который одержим идеей бессмертия и переливает себе кровь своего 17-летнего сына, заявил, что стремится уничтожить все традиции и нормы человечества. Об этом сообщает Fox News.

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«Я разобрался в основах своей программы бессмертия и теперь работаю над созданием совершенно нового «чистого листа» для будущего человечества», — заявил он.

Джонсон объяснил, что из-за стремительного развития технологий человечество скоро окажется на распутье. По мнению миллиардера, при пессимистическом сценарии искусственный интеллект превзойдет человека и тогда люди станут не нужны. Человечество будет вести бессмысленное существование, получая безусловный базовый доход.

Для того, чтобы этого не случилось, необходимо радикально усовершенствовать человека. Джонсон считает, что для этого необходимо проявить волю, отказаться от всех человеческих норм, обычаев и мыслей. В результате этого человечество превратится в своего рода чистый лист, открытый ко всему новому, передает Fox News.