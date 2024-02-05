Как в российский спорт попадают иностранцы с криминальным прошлым

После начала СВО на Украине из российских футбольных и хоккейных клубов произошел отток легионеров. Кто-то покинул страну из-за опасений за собственную безопасность, а кто-то побоялся осуждения на родине. При этом в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сформировалась отдельная категория зарубежных игроков, для которых опасно не оставаться в России, а покидать ее пределы. Таков, например, голландский игрок футбольного «Спартака» Квинси Промес, который уже получил на родине один тюремный срок и вот-вот получит второй, гораздо более серьезный. «Лента.ру» — подробнее о приключениях Промеса и других иностранных легионерах с криминальным прошлым.

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От поножовщины до наркотиков

24 января в суде Амстердама состоялись слушания по делу Промеса, обвиняемого в контрабанде наркотиков. По итогам заседания прокуратура запросила для вингера «Спартака» девять лет лишения свободы. Приговор должны вынести 14 февраля. Заседание проходило без участия самого футболиста, который в данный момент вместе с красно-белыми находится на сборах в ОАЭ и, похоже, не планирует возвращаться на родину. Прокуратура пыталась добиться от Эмиратов экстрадиции игрока, но попытка провалилась. По словам юристов, это произошло потому, что первый приговор находится в стадии обжалования, а второй еще не вынесен.

«Спартак», вероятно, заручился гарантиями со стороны местных властей, поэтому не побоялся взять игрока на сборы

По версии следствия, Промес был руководителем преступной группы, которая ввезла в Европу через порт Антверпена две крупные партии кокаина общим весом более тонны. В СМИ появилась информация, что на футболиста вышли благодаря показаниям задержанного за распространение наркотиков неназванного жителя Нидерландов, а также прослушке телефона Промеса. Занялись этим правоохранители в рамках первого уголовного дела, открытого в отношении голландца. Сам игрок вину отрицает.

Квинси Промес

В июне прошлого года Квинси приговорили к полутора годам лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата, произошедшее летом 2020-го на семейной вечеринке. На том суде Промес также не присутствовал, а после вынесения приговора обжаловал его. Решение по апелляции не принято до сих пор. В «Спартаке» же дали понять, что не будут ничего комментировать до вступления приговора в законную силу. Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов Сергей Алексеев в интервью РБК оценил шансы на экстрадицию голландца на родину, если его обжалование приговора не будет успешным.

Уголовное право Нидерландов и решение юрисдикционных органов Нидерландов не имеют юридической силы на территории Российской Федерации. Также у нас нет общего договора об экстрадиции с Нидерландами, но иногда по договоренности между правительствами или правоохранительными органами стран в индивидуальном порядке преступники могут выдаваться, но это крайне редкие случаи Сергей Алексеев юрист

Голландец успел без преувеличения стать легендой «Спартака». Он выступал за команду с 2014 по 2018 год, внес огромный вклад в чемпионство красно-белых в 2017-м, затем вернулся в московский клуб в 2021-м и успешно играет за него по сей день. Он часто выводит команду на поле с капитанской повязкой и установил рекорд по количеству голов в РПЛ среди легионеров. Трудно представить, что «Спартак» даже в случае признания Промеса виновным по обоим делам резко разорвет с ним контракт. Тем более в сентябре в команде заявили о том, что уже запущен процесс получения голландцем российского гражданства.

И ты, Влут?

Вполне возможно, что российским гражданином в обозримом будущем захочет стать еще один выступающий в РПЛ голландский футболист — полузащитник «Урала» Рай Влут. Екатеринбургский клуб подписал с ним двухлетний контракт осенью 2022 года, когда на родине игрока во всю шло рассмотрение уголовного дела, заведенного из-за смертельного ДТП с его участием.

В 2021 году форвард ехал на машине вместе с другом по одной из нидерландских трасс и на огромной скорости врезался в автомобиль, где находились двое взрослых и два ребенка. Один из детей от полученных травм скончался в больнице. Изначально друг хотел взять вину на себя, но узнав о том, что в ДТП есть погибший, Влут поменял показания и заявил, что за рулем все-таки находился он. Ситуацию для спортсмена усугубило то, что его тест на алкоголь показал наличие в крови 1,18 промилле, что более чем в два раза превышает допустимую в Нидерландах норму.

Рай Влут (слева)

В апреле прошлого года суд Харлема вынес Влуту приговор — два с половиной года тюрьмы, причем футболист, в отличие от Промеса, не побоялся вернуться на родину и присутствовать на процессе. Немедленно отбывать наказание его не отправили и даже выпустили из страны. Сейчас идет процесс обжалования приговора, который может затянуться на долгие месяцы. По словам голландского журналиста Йеруна Каптейнса, на данный момент никто в Голландии не считает, что Влут в России скрывается от правосудия.

У него есть право на апелляцию, положенное законом. Если и после этого наказание останется прежним и Рай не приедет на родину, тогда ситуация изменится. Но ничего об этом не говорится. Он был в суде во время процесса. Семья погибшего ребенка требовала, чтобы игрока сразу заключили под стражу, но судья принял решение, что это необязательно, так как не было оснований полагать, что Влут скроется. Судья не опасался, что Рай останется в России и попытается получить гражданство, как было в случае с Квинси Промесом Йерун Каптейнс журналист

Президент «Урала» Григорий Иванов также подчеркивал тот факт, что процесс обжалования не завершен, поэтому никаких препятствий для продолжения карьеры игрока в России он не видит. Интересно, поменяется ли риторика, если Влута все-таки окончательно признают виновным? Очень любопытно будет понаблюдать и за футболистом: готов ли голландец смиренно вернуться на родину и отправиться за решетку?

В отличие от Промеса, легендой РПЛ Влут пока не стал. Он успел провести лишь 15 матчей в чемпионате, в которых отметился четырьмя голами. С мая прошлого года футболист не играл из-за травмы, а 24 января пресс-служба «Урала» сообщила о новом повреждении футболиста. Характер травмы станет ясен после медобследования, пока понятно лишь то, что Влут получил ее в отпуске.

«Оренбург» на Чили

Криминальный бэкграунд новичка «Оренбурга» Хорди Томпсона для многих мог бы остаться незамеченным, если бы не резонансное высказывание спортивного директора клуба Дмитрия Андреева. Журналист Sport24 задал ему вопрос о скелетах, скрывающихся в шкафу чилийца, и получил неожиданный ответ. «Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию "Оренбурга". Ну, с кем не бывает?» — заявил функционер, который, видимо, считает, что 19 девушек положить допустимо.

Кроме того, он признался, что скауты «Оренбурга» не присматривались к игроку, так как без проявления той самой «темной стороны» не смогли бы его себе позволить. «Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам», — добавил Андреев.

Хорди Томпсон (справа)

После таких высказываний руководителя «Оренбурга» даже очень ленивым поклонникам футбола стало интересно, что же такого натворил 19-летний полузащитник. Оказалось что бывшая девушка обвинила его в домашнем насилии и угрозе убийством. По версии потерпевшей, в ходе ссоры пьяный Хорди избил ее и пытался задушить. Произошло все в Чили, где футболист играл за местный «Коло-Коло».

В настоящее время заведено уголовное дело, а изначально футболист находился под домашним арестом. В итоге Томпсон заложил квартиру своего агента, внес залог в размере 100 тысяч евро и по соглашению с судом смог вылететь в Россию.

«Оренбург» заключил с «Коло-Коло» арендное соглашение с правом выкупа Томпсона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро, игрок входит в топ-5 лучших футболистов мира по количеству ускорений с мячом в среднем за матч.

Снайпер-насильник

Если в РПЛ пока играют де-юре лишь иностранцы, подозреваемые в уголовных преступлениях, то в КХЛ есть легионер, полностью признавший вину в совершенном преступлении и осужденный за него. Американский форвард омского «Авангарда» Рид Буше в 2011 году дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Пострадавшая осмелилась рассказать об этом родителям лишь спустя много лет, те обратились в полицию.

В отношении Буше завели уголовное дело, а прокурор предложил ему пойти на сделку со следствием. Хоккеист признал вину и вместо грозивших ему 25 лет лишения свободы в январе 2022-го получил год условно и четырехлетний испытательный срок. Во многом это стало возможно потому, что на момент совершения преступления Буше было всего 17 лет.

Рид Буше

Ярославский «Локомотив», за который на момент вынесения приговора играл Буше, не захотел нести репутационные потери и разорвал контракт с хоккеистом, после чего тот несколько месяцев находился без клуба. Летом 2022-го ему предложил контракт «Авангард», из которого он перешел в «Локомотив» и с которым в 2021-м взял Кубок Гагарина.

В Омске, видимо, посчитали, что спортивные результаты важнее репутации