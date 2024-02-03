Полководец, превративший Восточную Пруссию в провинцию России: каким был Виллим Фермор

В ходе Семилетней войны, 266 лет назад, Кенигсберг (Калининград) стал российским городом. 24 января 1758 года, в день рождения прусского короля Фридриха II, жители этого восточно-прусского города торжественно присягнули императрице Елизавете Петровне, дочери царя-реформатора Петра Великого.

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Торжественная церемония с оглашением манифеста и текста присяги проходила в церкви Кенигсбергского замка. Новые российские подданные обязались быть верными и покорными русскому правительству, всеми силами поддерживать его интересы. Первыми присягали члены правительства и чиновники, затем – профессора и преподаватели Кенигсбергского университета, и лишь потом – остальные горожане.

В других населенных пунктах Восточной Пруссии приведение к присяге шло два месяца. Генерал-губернатором новой российской провинции стал Виллим Виллимович Фермор. Именно его войска 22 января 1758 года вступили в Кенигсберг (Калининград), и именно он получил символический ключ от города.

Фермор отличался честностью и искренней заботой о солдатах. И не только. Это относилось и к коренным жителям завоеванной территории.

Историк, архивариус и педагог Ф. Гаузе в своей монографии «Кенигсберг в Пруссии. История одного европейского города» писал:

«Русские солдаты соблюдали хорошую дисциплину… Русские власти не реквизировали помещений для себя, так как в учреждениях и церквах продолжали служить прусские чиновники и пасторы… Русские оказывали большое уважение университету и не трогали свободы образования… Русские офицеры были желанными гостями в ложах и у коммерсантов, участвовали в балах, саночных выездах и маскарадах…Рубль был активнее, чем талер».