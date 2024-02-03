Две яркие кометы смогут увидеть россияне в 2024 году

«В апреле астрономы прогнозируют ее видимость порядка +4,5 звездной величины, и на темном небе комета вполне может быть видна невооруженным глазом. В марте комету можно увидеть только за городом и в бинокль, а вот в апреле она станет ярче и ее можно будет найти в созвездиях Овен и Телец», — рассказала Кошман.