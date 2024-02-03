Написанную The Beatles картину продали за 1,7 миллиона долларов

Картина, написанная участниками The Beatles, была продана на аукционе за миллионы долларов. Об этом сообщает японская газета Yomiuri.

© Lenta.ru

Безымянное произведение искусства, известное как «Образы женщины», было завершено в 1966 году. Картину писали участники группы The Beatles — Пол Маккартни, Джон Леннон, Ринго Старр и Джордж Харрисон. Ее продали на аукционе Christie’s за 1,7 миллиона долларов при первоначальной оценке в 400-600 тысяч долларов.

Организаторы аукциона назвали «Образы женщины» «единственным известным значительным произведением искусства, созданным четырьмя участниками The Beatles за годы их совместной жизни». Оно выполнено на японской бумаге васи в стиле абстракционизма. Известно, что музыканты работали над картиной в перерывах между концертами в Токио летом 1966 года. Участники коллектива писали ее в местном отеле «Хилтон».

The Beatles — знаменитая британская музыкальная группа, основанная в 1960 году. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен.