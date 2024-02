Написанную The Beatles картину продали за 1,7 миллиона долларов

The Beatles — знаменитая британская музыкальная группа, основанная в 1960 году. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен.

В ноябре официально вышла последняя песня британской рок-группы The Beatles. Композиция под названием Now and Then стала финальной в истории «ливерпульской четверки».