10 лет назад подросток впервые в России открыл стрельбу в школе

10 лет назад в России произошло первое вооруженное нападение на школу. 3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев пронес в московскую школу №263 две винтовки и открыл стрельбу. Газета.Ru поговорила с бывшей ученицей школы в Отрадном и спросила у психолога, как помочь ребенку не копить агрессию.

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"Кто-то плакал, кто-то смеялся"

"В тот день я уже на занятия начала собираться, и почему-то мне расхотелось идти. Решила, посплю еще", — вспоминает в беседе с Газетой.Ru" Светлана (имя изменено). "Проснулась от звонка подруги из соседней школы, она меня начала расспрашивать, жива ли я, все ли со мной в порядке? Я удивилась, спрашиваю, а что случилось? А она мне и отвечает — "какой-то мужик в школу к вам ворвался с ножом". Я сначала не поверила, а потом смотрю — у меня вертолет мимо окна пролетает, жила я рядом. Зашла в новости и все поняла".

3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев пришел в школу N 263 в районе Отрадное Москвы не с ножом — с карабином и мелкокалиберной винтовкой, спрятав их под длинным пальто. Школьник прошел в здание через главный вход и в кабинете географии, где проходил урок у его класса, выстрелил в учителя. Своих одноклассников он взял в заложники.

"У моего класса в это время шел урок английского", - рассказывает Светлана. "Как рассказали мне друзья, в этот момент к нам зашла преподавательница химии и вызвала нашу учительницу в коридор. Потом она вернулась и сказала всем сидеть тихо, потому что в школе террористы. Кто-то плакал, кто-то смеялся или вообще никак не реагировал. Никто на самом деле не знал, что происходит, и все реально думали, что там террористы".

Обезвредить вооруженного школьника попытались сотрудники полиции Сергей Бушуев и Владимир Крохин, первыми прибывшие к месту происшествия по сигналу "тревожной кнопки". Сергей Бушуев был смертельно ранен, его напарник Владимир Крохин также получил тяжелое ранение. В больницу его эвакуировали на вертолете. Лечился он несколько месяцев.

Уговорить вооруженного школьника сдаться удалось только его отцу. Судебная экспертиза признала Гордеева невменяемым, суд направил его на принудительное лечение.

В феврале 2014 года Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества прапорщика полиции Сергея Бушуева и учителя географии Андрея Кириллова, погибших при захвате заложников в московской школе N263. В мае 2014 года орденом Мужества был награжден полицейский Владимир Крохин.

У нас есть ЧОП, забор и тревожная кнопка

Инцидент в московской школе стал первым в череде подобных печальных событий — в Ижевске, Казани, Перми, Улан-Удэ, Казани, Керчи. И после каждого такого случая в обществе вспыхивает дискуссия — кто виноват, как предотвратить повторение трагедий?

"Надо воспитывать новое поколение зрителей с хорошим художественным вкусом, умеющих понимать и ценить театральное, драматическое, музыкальное искусство. И если бы у нас делалось это должным образом, то, может быть, и трагедии, подобной сегодняшней московской, не было бы", — заявил Владимир Путин на заседании президиума президентского Совета по культуре и искусству, комментируя случившееся в Отрадном по горячим следам.

За прошедшее десятилетие предпринимались самые разнообразные профилактические меры: например. были ужесточены правила оборота гражданского оружия, Верховный суд РФ признал террористическим и запретил международное молодежное движение "Колумбайн" (другое название — "Скулшутинг").

На правительственном уровне было принято постановление, предписывающее образовательным организациям иметь забор, систему контроля доступа на входе в здание, арочный металлодетектор, систему видеонаблюдения и кнопку тревожной сигнализации. А интернет-провайдеров обязали незамедлительно ограничивать доступ к ресурсам с контентом, "опасным для жизни и здоровья людей".

После трагедии в Брянске в декабре прошлого года депутаты самых разных уровней вновь заговорили о том, что к обеспечению безопасности школ надо привлечь Росгвардию.

"Частные охранные предприятия, которые охраняют наши школы, уже показали много таких негативных примеров, где фактически они не справляются со своей главной функцией охраны: и установление рамок, и чтобы там дежурили подготовленные охранники", — цитировали РИА Новости главу комитета Совета Федерации по соцполитике Елену Перминову.

В силовых структурах эти призывы парировали, объясняя, что для организации охраны всех учебных заведений в России потребуется порядка 700 тыс. новых сотрудников Росгвардии и около 600 млрд рублей ежегодно. "Что касается действующей системы предотвращения вооруженных нападений на школы, у нас есть сотрудник ЧОП, у нас есть рамка и у нас есть тревожная кнопка", — сказал советник директора Росгвардии Игорь Пышкин, выступая в Госдуме.

Главное — доверие

По мнению психолога-психотерапевта Дениса Эдуардовича Давыдова, для предотвращения подобных школьных трагедий, необходимо, чтобы родители крайне внимательно относились к эмоциональному состоянию своих детей, поддерживали с ними доверительные отношения.

"Родителям следует уделять особое внимание детям, которые столкнулись с конфликтной ситуацией и ощущают себя отверженными в обществе", — считает Давыдов.

Психотерапевт отметил, что дети, которых не научили выражать свои эмоции, могут подавлять их и скрывать в себе.

"Подавление агрессии может привести к тому, что у человека нет способности в ее выражении. Возможно, в детстве его наказывали за агрессию. В таких случаях он начинает ее копить. И как произойдет эта разрядка - непонятно", — отметил психотерапевт.

"Проблемы, возникающие у школьника при общении со сверстниками, могут быть обусловлены тем, как его воспитывают родители", — подчеркивает эксперт.

Никто не хотел вспоминать

На предложение Газеты.Ru рассказать о событиях 10-летней давности полицейский Владимир Крохин ответил категорическим отказом.

"Вспоминать не хочу. Ничего хорошего там не было", — сказал он.

"У нас больше месяца работал приглашенный психолог, к которому можно было прийти, обсудить случившееся", — говорит бывшая ученица школы N263 Светлана.