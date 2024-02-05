День Нутеллы и День святой Агаты: какие праздники отмечают 5 февраля

В России и во всем мире в понедельник, 5 февраля, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни. В эту дату празднуют Всемирный день Нутеллы, День Рунеберга в Финляндии и День памяти святой Агаты.

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Всемирный день Нутеллы

Бренд Nutella, известный во всем мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей, обеспечил себе почетное место в списке всемирных праздников практически сразу. Американка Сара Россо — блогер, проживающая в Италии, предложила провести 5 февраля 2007 года Всемирный день Нутеллы. Инициатива была подхвачена миллионами почитателей этого вкусного продукта.

В 2007 году первое празднование Дня Нутеллы прошло на родине продукта в Италии. С тех пор ежегодно по всему миру устраиваются шествия и концерты, флешмобы, торжества и дегустация всевозможных блюд с использованием Нутеллы: тортов, пирожных, булочек, коктейлей и т. д. Число участников празднования Всемирного дня Нутеллы только растет. Праздник проводится во многих городах мира, среди которых оказался даже виртуальный город Нутеллавилль, в котором можно читать стихи, рецепты и многое другое, посвященное Нутелле.

День Рунеберга

Это общегосударственный праздник в Финляндии. Его отмечают по всей стране 5 февраля, в день рождения известного финского поэта Йохана Людвига Рунеберга. Праздником этот день стал еще в начале 1900-х годов. Это не выходной, а торжественный день, в который вывешиваются национальные флаги. Причем вывешиваются не только на административных зданиях. Каждый финн имеет право купить финский флаг, установить перед своим домом шест и поднять флаг: в День независимости, День Рунеберга, Калевалы или в День матери. Флаг можно водрузить и в свой собственный день рождения или свадьбы.

День памяти святой Агаты

Это католический праздник в честь святой Агаты, жившей в третьем веке нашей эры в Сицилии. После принятия крещения она из любви к Христу решила сохранить девственность. Но ее красота привлекла внимание римского наместника Квициана. Когда Квициан, как и прочие кандидаты в женихи, получил отказ Агаты, он возненавидел девушку. Квициан, выполняя распоряжения императора, возглавил волну гонений на сицилианских христиан. Одной из первых была арестована Агата.

Девушку приказали пытать, но в это время на Сицилии произошло землетрясение. Наместник испугался и отменил свой приказ, однако Агата уже скончалась в темнице.