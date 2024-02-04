Стало известно, сколько в России вымерших и заснувших языков

Перепись 2021 года выявила в России шесть вымерших и заснувших языков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку "Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения", подготовленную учеными РАН на основе анализа результатов переписи населения.

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Отмечается, что с начала XX века в России исчезло 15 языков. Сейчас на территории страны насчитывается 155 живых языков.

При этом респонденты, отвечая на вопрос, какими языками они владеют, указали пять языков, которые лингвисты относят к вымершим: алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский. Еще один - орочский - относится к заснувшим.