Стало известно, сколько в России вымерших и заснувших языков

Перепись 2021 года выявила в России шесть вымерших и заснувших языков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку "Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения", подготовленную учеными РАН на основе анализа результатов переписи населения.
Отмечается, что с начала XX века в России исчезло 15 языков. Сейчас на территории страны насчитывается 155 живых языков.
При этом респонденты, отвечая на вопрос, какими языками они владеют, указали пять языков, которые лингвисты относят к вымершим: алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский. Еще один - орочский - относится к заснувшим.
Ученые поясняют, что заснувшими и исчезнувшими языками никто полноценно не владеет. К заснувшим языкам лингвисты относят языки, носители которых помнят отдельные слова или, например, песни. Также к носителям заснувших языков относят тех, кто частично выучил язык во взрослом возрасте. На исчезнувших языках уже никто не говорит.