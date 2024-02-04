Мурашки по коже: подборка самых страшных заброшенных мест в мире

В то время как многие люди предпочитают отдыхать в типичных для туристов местах, пляжных курортах или исторических местах с торговлей и инфраструктурой, есть и те, кто ищет альтернативы в виде посещения городов-призраков.

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Мало что может быть более пугающим, чем войти в заброшенный город или мистическое место. Эти живые сообщества застыли во времени, распадаясь на части перед лицом невзгод. Некоторые рассказывают нам ужасные истории о своем тяжелом прошлом… Расскажем о некоторых из самых страшных заброшенных мест в мире - от деревень, пострадавших в результате конфликтов, до сообществ, брошенных на произвол судьбы. Эти сюрреалистические уголки наверняка заставят вашу кровь застыть.

1. Бельчите, Арагон, Испания.

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Поцарапанный, избитый и покрытый шрамами старый город Бельчите наблюдает за течением времени, когда его здания разрушаются. Этот небольшой городок стал ареной одного из самых символичных сражений Гражданской войны, когда он и был разрушен. Диктатор Франсиско Франко решил не восстанавливать его, чтобы преподать урок побежденным, и заставил военнопленных построить по соседству новую деревню (Бельчите Нуэво). Последние жители покинули руины в 60-х годах, и сегодня после десятилетий заброшенности город закрыт, и его можно посетить только во время экскурсий с гидом. Некоторые говорят, что он заколдован, и были записаны психофонии… Без сомнения, это место, от которого у вас пойдут мурашки по коже.

2. Остров кукол, Мексика.

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Остров кукол был домом отшельника Хулиана Сантаны Барреры, который жил изолированно среди каналов района Сочимилько Чиланго. Легенда гласит, что он нашел утонувшую маленькую девочку и куклу, и с этого момента занялся развешиванием кукол по острову, чтобы успокоить ее дух. Это место стало туристической достопримечательностью для многих туристов, которые приходили сюда с куклами, чтобы пополнить коллекцию. В 2001 году Баррера был найден утонувшим в том же месте, где, как предполагается, была найдена маленькая девочка. Остров открыт для посещения, но ощущение не из приятных, когда понимаешь, что все эти куклы наблюдают за тобой.

3. Остров Хасима, Япония.

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Это заброшенное горнодобывающее предприятие, также известное как Гункадзима (Военный корабль), представляет собой пугающие джунгли из осыпающихся цементных построек и покрытых пылью обломков, оставленных его обитателями. Она пустует с 1974 года, когда люди были вынуждены уехать, так как это место было настолько негостеприимным, что там было трудно жить.

4. Припять, Украина.

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Заброшенный после Чернобыльской катастрофы 1986 года, город Припять когда-то был домом для 50 000 человек. Но все изменилось, когда произошла крупнейшая в истории ядерная катастрофа. Это место остается ужасающей капсулой времени, сила трагедии заставила остановиться все городские часы. Самое странное место в городе - это парк развлечений с колесом обозрения и другими аттракционами, пустыми и тихими.

5. Орадур-сюр-Глан, Франция.

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Орадур-сюр-Глан остался нетронутым после нацистской резни, в результате которой в 1944 году было уничтожено почти все население этого тихого городка. В результате этого ужасного нападения погибли 642 человека, большинство из которых были женщинами и детьми. Этот уголок мира замер во времени, когда генерал Шарль де Голль заявил, что он должен остаться таким, каким он был, чтобы помнить жестокость нацистской оккупации. Сегодня это довольно популярное туристическое направление, и люди спокойно прогуливаются по его тихим улицам, заполненным ржавеющими автомобилями и полуразрушенными каменными зданиями. Местные жители отказываются заходить в это место с наступлением темноты и утверждают, что видели бродящих там призрачных фигур.

6. Колманскоп, Намибия.

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Этот бывший шахтерский городок был домом для немецких шахтеров, искавших богатства и процветания. Однако после Первой мировой войны цена на алмазы резко упала, и некогда шумное ядро немецкой архитектуры и культуры посреди бескрайней африканской пустыни было заброшено. Со временем песок проник в дома и заполнил комнаты, превратив их в одно из самых сверхъестественных мест, которые может посетить любой турист... если он осмелится.

7. Хамберстон, Чили.

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Тысячи людей жили и работали в ужасающе сухой пустыне на севере Чили в течение 60 лет, где перерабатывали крупнейшее в мире месторождение нитрата калия. Когда он был заброшен, диктатура Пиночета превратила его в концентрационный лагерь, условия содержания в котором были еще более суровыми. Хотя некоторые жители (около 250 человек) все еще остаются, большинство зданий томятся в запустении и упадке.

8. Порт Артур (Port Arthur), Тасмания.

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Этот небольшой городок и бывшее поселение для заключенных на полуострове Тасмания - одно из самых часто посещаемых мест в Австралии, возможно, именно потому, что в течение многих лет он был колонией для заключенных. Помимо того, что он был домом для преступников, он также был местом ужасной резни в Порт-Артуре в 1996 году. Люди, посещающие его, утверждают, что видели призрачные фигуры, а также слышали странные звуки и звон церковного колокола, который не звонили годами.

9. Боди, США.

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Боди, расположенный на холмах горного хребта Сьерра-Невада в Калифорнии, является одним из самых популярных городов-призраков в Соединенных Штатах. Немногие здания в этом бывшем городке золотоискателей и шахтеров все еще стоят, но те, которые сохранились, полны пыльных сокровищ прошлого. Однако будьте осторожны: если вы хотите взять с собой какое-нибудь сувенир, будьте готовы к последствиям, поскольку легенда гласит, что это место населяют призраки и защищают его от воров.

10. Грютвикен, Южная Георгия.

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Эта китобойная станция в Антарктиде была заброшена в 1966 году после того, как практически полностью уничтожила популяцию китов. Единственное, что сохранилось от поселения, - это призрачные корабли и ветхие здания, а также зловещее кладбище, на котором хоронили рабочих. Город Грютвикен окружен заснеженными горами, что придает ему пугающую атмосферу.

11. Корбера д'Эбре, Каталония, Испания.

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