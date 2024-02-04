3 страшных советских долгостроя, которые решили уничтожить

Советский Союз был страной невероятных масштабов, и это отражалось в амбициозных строительных проектах, часть из которых так и не были до конца реализованы.

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Так, практически в каждом российском городе можно увидеть следы советских строек, которые с развалом страны оказались заморожены. Огромные бетонные глыбы так и остались стоять, напоминая о прошлом.

"Рамблер" расскажет о трех советских долгостроях, которые в конце концов уничтожили.

"Мертвая дорога"

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В СССР этот масштабный инфраструктурный проект называли Трансполярной магистралью. Строительство началось еще в 1949 году, и вся магистраль должна была протянуться от Салехарда до населенного пункта Игарка.

Однако история строительства магистрали стала печально известной. Оказалось, что возводили железную дорогу в холодном северном климате заключенные ГУЛАГа. Ходили слухи, что очень многие из них просто погибали от нечеловеческих условий труда, а могилы им приходилось рыть прямо около дороги. Поэтому в народе ее стали называть "мертвой",

После смерти Сталина работы приостановили, а заключенных вернули в лагерь. В итоге строительство и вовсе не стали возобновлять, потому как выяснилось, что большая часть работ была сделана технически неправильно.

Ховринская больница

ТАСС

В 1980-м году советские власти начали возведение лечебницы, которая должна была стать самой крупной во всем Союзе. Дизайн проекта был уникальным для того времени - лечебница была спланирована в форме звезды с тремя лучами.

Однако у народа больница вызывала пугающее впечатление. Ее стали называть "Амбреллой", потому что с высоты она была похожа на логотип фирмы Umbrella из фильма "Обитель зла" про восстание зомби. Это сходство заметили очень многие.

Клинику возводили быстро и за пять лет была выполнена основная часть работы , однако стройку вдруг приостановили. Говорят, что властям просто не хватило денег, но есть и другая версия — при строительстве было допущено слишком много критических ошибок.

В современной России ходили слухи о страшных сектантских сходках, которые устраивались в подвале больницы. Пугающий объект снесли только в 2018 году.

Дом Советов

ТАСС