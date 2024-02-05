«Паршивый день на работе» подарил мужчине девять миллионов рублей

Житель США принял участие в лотерее для поднятия настроения и сорвал джекпот. Об этом сообщает Maryland Lottery.

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Мужчина из города Фредерик, штат Мэриленд, рассказал, что купил лотерейный билет, чтобы справиться с плохим настроением.

«У меня был паршивый день на работе», — объясняет он.

По дороге домой он решил зайти магазин и принять участие в лотерее.

На следующий день он проверил результаты розыгрыша и обнаружил, что числа на его билете полностью совпали с выигрышными. Мужчина сорвал куш в размере 100 тысяч долларов (девять миллионов рублей). Он сразу позвонил жене и поделился радостной новостью. Супругам потребовалось несколько минут, чтобы осознать произошедшее. Вскоре они проверили билет через приложение лотереи и убедились, что действительно разбогатели.

Денежный приз поможет супругам погасить долги и благополучно выйти на пенсию в ближайшем будущем.