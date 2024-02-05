Как было уничтожено самое перспективное оружие СССР

В 1968 году американцы применили в Южном Вьетнаме новое весьма эффективное оружие — 40-мм автоматические гранатомёты Мk 20. Их устанавливали на катерах, на вертолётах, были и переносные пехотные варианты.

© warhead. su // Гранатомет АГ-2 образца 1938 года

Естественно, что северовьетнамцы предприняли максимум усилий, чтобы захватить образцы этих гранатомётов, и вскоре трофеи доставили в Ханой и, разумеется, в Москву. Советский аналог было поручено делать ОКБ-16 под руководством А.Э. Нудельмана. И вот к началу 1969 года 30-мм автоматический гранатомёт АГС-17 «Пламя» (заводской индекс 216-П) прошел заводские испытания.

Малосерийное производство гранатомётов началось в конце 1969 года, но наладить массовый выпуск их удалось лишь в 1971 году, когда было выпущено 117 пехотных гранатомётов 216-П и 204 авиационных гранатомёта АП-30.

Автоматическими гранатомётами заинтересовались и моряки. Постановлением Совмина СССР от 15 марта 1971 года было решено создать башенный 30-мм гранатомёт «для вооружения десантных катеров на воздушной подушке, а также броневых и сторожевых катеров с задачей стрельбы по живой силе на берегу».

И пошло — поехало… Автоматические гранатомёты калибра 30 40 мм стали производиться в Испании, ЮАР, Сингапуре, КНР и других странах. Они стали оружием всех без исключения локальных войн. На Украине автоматические гранатомёты мы видим не только у пехотинцев, но и на вертолётах, катерах разных типов, автомобилях и бронетранспортерах.

Но мало кто знает, что первые автоматические гранатомёты появились в 30-х годах ХХ века, причем не в США, а в СССР. Они использовались пехотой и ставились на бронекатера.

Всё началось в Одессе жарким летом 1931 года. На полигоне Одесского военного училища студенты 2-го курса Одесского института технологии зерна и муки проходили военную подготовку. На сей раз им показывали стрельбы из винтовочной мортирки 40,8-мм гранатами Дьяконова. Заряжание её было длительным и неудобным и вызвало у студентов лишь отрицательные эмоции. К вечеру все студенты напрочь забыли о мортирке, их ожидали одесские бульвары и тёплое море. Лишь один из них засел за чертежи и решил создать автоматический гранатомёт. Звали его Яков Григорьевич Таубин.

В конце августа того же года Таубин направляет проект первого в мире автоматического гранатомёта, стрелявшего штатными 40,8-мм гранатами Дьяконова, в Артиллерийское управление РККА. Им заинтересовался сам замнаркома обороны по вооружению Тухачевский.

Зато недоучку-студента встретили в штыки титулованные специалисты. Они даже отправили в Артуправление специальное исследование, где утверждали, что при малом вышибном заряде (меньше 3 граммов пороха) в унитарном выстреле с гранатой Дьяконова создать автоматическое оружие теоретически невозможно. Тем не менее после нескольких месяцев споров и бюрократических проволочек Таубину предлагают создать опытный образец гранатомёта на Ковровском оружейном заводе ИНЗ-2. Яков бросает институт и едет в Ковров. Там по его чертежам были изготовлены два первых образца гранатомёта: один с вертикальной подачей гранат, а другой — с горизонтальной.

В 1934 году из группы энтузиастов, работавших под руководством Таубина, создаётся самостоятельное КБ, первоначально называвшееся КБТ (КБ Таубина), а в 1937 году оно переименовывается в ОКБ-16 Наркомата оборонной промышленности.

В том же 1934 году КБТ переезжает в Москву, к концу года его коллектив насчитывает 50 сотрудников. Таубин вызывает к себе из Одессы Александра Нудельмана — студента политехнического института. Вскоре Нудельман становится одним из ведущих конструкторов. Замечу, что КБТ тогда занималось исключительно разработкой гранатомёта.

40,8-мм автоматический гранатомёт Таубина представлял собой грозное оружие. Темп стрельбы составлял 440 460 выстр/мин. Другой вопрос, что при магазинном питании практическая скорострельность первоначально не превышала 50 60 выстр/мин.

Гранатомёт имел нарезной ствол (в большинстве вариантов — 18 нарезов). Автоматика гранатомёта первоначально работала за счёт отвода газов из канала ствола. Но для увеличения надёжности работы гранатомёта в 1936 году была введена новая схема автоматики, которая работала за счёт энергии отката ствола при его длинном ходе.

К 40,8-мм гранатомёту первоначально был принят треножный станок, а затем — лёгкий колёсный станок, близкий по конструкции к станку 7,62-мм пулемёта «Максим». Зимой установку ставили на лыжи. Гранатомёт легко разбирался и переносился вручную на поле боя.

В 1935—1936 годах изготавливались гранатомёты весом 73 кг, но после модернизации станка его вес был снижен до 45,5 кг, а к 1939 году вес гранатомёта доведён до 38 кг. Причём снижение веса проведено без ухудшения огневой мощи гранатомёта.

Испытания 40,8-мм гранатомёта непрерывно велись с 1933 года. Почти каждый год изготавливались все новые модели, а то и малые серии. Так, только в 1937 году ОКБ-16 изготовило для войсковых испытаний 12 гранатомётов, а ковровский завод ИНЗ-2 — ещё 24.

В конце 1937 года 40,8-мм гранатомёт Таубина проходил войсковые испытания одновременно в трёх стрелковых дивизиях. Отзывы везде были в целом положительные.

Уже по результатам войсковых испытаний конца 1937 года гранатомёт следовало принять на вооружение РККА. Но этого не случилось. Что же произошло?

Дело в том, что Таубин перешёл дорогу «миномётчикам». Они сочли, что гранатомёт Таубина ставит под сомнение продолжение работ по 50-мм ротным миномётам, а может и по 60-мм и 82-мм миномётам.

27 июля 1938 года Таубин писал в Наркомат обороны: «Отдельные работники Арткома Доровлев, Богомолов, Бульба, Игнатенко на протяжении 1937 года с помощью бывшего председателя Артиллерийского комитета АУ Кириллова-Губецкого создали атмосферу шантажа вокруг 40,8-мм гранатомёта». (Государственный архив Российской армии. Ф. 20. Оп. 34. Д 43. Кириллов-Губецкой позже был обвинён во вредительстве и арестован).

Миномётчики добиваются от Артуправления фантастического по глупости решения — испытывать 40,8-мм гранатомёт вместе с 50-мм миномётом, причем по программе стрельбы миномёта. Естественно, что миномёт не мог вести настильной стрельбы, и её не было в программе, а гранатомёт мог эффективно вести как настильную, так и навесную стрельбу. Зато при максимальном угле возвышения кучность стрельбы 50-мм миномёта оказалась чуть выше. К тому же, миномёт был существенно проще и дешевле гранатомёта.

Итак, «миномётчики» победили — 50-мм миномёт был запущен в массовое производство. Но вот грянула Великая Отечественная война, где 50-мм миномёт показал себя недостаточно эффективным оружием и был снят с производства и с вооружения.

Гранатомёт на вооружение не приняли, но продолжали испытывать в 1939 году. В январе 1940 года несколько гранатомётов Таубина приняли участие в боях на Карельском перешейке. Несколько дней стоял 40-градусный мороз, но автоматика гранатомётов действовала безотказно.

Но, видимо, у Таубина опустились руки в борьбе со столь мощным противником, да и перед ОКБ-16 правительством были поставлены новые весьма интересные задачи (крупнокалиберный авиационный пулемёт, 23-мм и 37-мм авиационные и зенитные пушки). Так, или иначе, но работы над гранатомётом были прекращены.

С начала 1940 года и по май 1941 года ОКБ-16 во главе с Таубиным напряжённо работало по трём направлениям: 23-мм автоматической пушкой МЛ-6; 12,7-мм пулемётом АП-12,7 и начало работу над 37-мм пушкой 11-П.

Но 16 мая 1941 года НКВД внезапно арестовало Таубина, руководителя ОКБ-16. 28 октября 1941 года он был расстрелян без суда и следствия в посёлке Барбыш Куйбышевской области.

Почему же был арестован Таубин? Ведь все его изделия были на уровне лучших мировых образцов и в чем-то уступали, а в чем-то превосходили своих конкурентов. Конструктор А.Э. Нудельман жил в одном подъезде со мной, и мы несколько раз беседовали об истории ОКБ-16. Александр Эммануилович хорошо помнил события 1930 1940-х годов и охотно о них рассказывал. Но по поводу ареста Таубина он коротко и нервно сказал, что это дело рук конкурентов из другого КБ, и резко перешёл к другой теме.

Может быть, он и прав — с конкурентами тогда не церемонились. Но если бы дело решил донос из другого КБ, то наверняка последовало бы закрытие всего ОКБ-16 или слияние его с другой организацией. Однако этого не произошло. Вместе с Таубиным из ОКБ-16 был арестован только М.Н. Бабурин. Новым руководителем ОБК-16 назначили Нудельмана. Поэтому куда более обоснованной представляется версия, что донос написан кем-то из своих, тем, кому уход Таубина был больше всего на руку.

Поставить же все точки над «i» мы сможем, когда дело Таубина будет рассекречено. Но, увы, этого не увидим ни мы, ни, видимо, наши дети.