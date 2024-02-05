«Зачистим этот сброд». Как США лишили свободы целую страну

Без малого два года США и Европа критикуют Россию за начатую в феврале 2022 года специальную военную операцию. Однако на протяжении предшествующих десятилетий страны Запада не раз вторгались на территории суверенных государств — нередко на другом конце света — во имя своих политических и экономических интересов. Среди таких стран оказалось островное государство в Карибском море — Доминикана. В сложный период своей истории молодая республика была вынуждена обратиться за финансовой помощью к США, что в итоге стоило ей суверенитета. С начала XX века ключевые государственные должности занимали люди, лояльные американскому руководству, а большая часть доходов национальной экономики оседала на счетах в американских банках. Когда же доминиканцы решили свергнуть марионеточный режим и восстановить суверенитет, правительство США отправило на остров войска. «Лента.ру» в рамках проекта «Право на вторжение» рассказывает, как США устроили в Доминикане несколько государственных переворотов, посадили на пост президента одного из самых жестоких диктаторов XX века и привели республику к гражданской войне.

© Lenta.ru

В апреле 1965 года на улицах Санто-Доминго, столицы Доминиканской Республики, начались вооруженные столкновения. Группа молодых офицеров объявила о начале восстания против проамериканского правительства, пришедшего к власти в результате государственного переворота. Каждый день повстанцы устраивали стычки с полицией и военными. Стены домов покрылись популярными у кубинских революционеров лозунгами «Свобода или смерть!». По местному радио звучали призывы: «Режим свергнут! Все на улицу!»

Тысячи людей заполнили центр Санто-Доминго и требовали вернуть власть ранее свергнутому законно избранному президенту Хуану Бошу. Военные из числа сторонников Боша раздали протестующим оружие, и к вечеру 28 апреля повстанцы полностью разгромили силы проамериканского режима. Их следующей целью стала военная база Сан-Исидро, где располагался небольшой американский контингент.

«Генералы в Сан-Исидро подавлены, некоторые из них плачут, а один истерично призывает сдаваться», — докладывал в Вашингтон посол США в Доминикане Тэпли Беннет

Разумеется, посол сгущал краски ради большей убедительности, но ситуация и впрямь стремительно осложнялась: Соединенные Штаты теряли контроль над страной, которую уже считали своей маленькой колонией. В следующем сообщении посол Беннет уже напрямую предупредил Вашингтон: если американские войска немедленно не высадятся на берегах Доминиканы, пострадают граждане США, а последователи кубинского лидера Фиделя Кастро одержат победу и захватят власть. Эти события застали Белый дом врасплох, у президента США Линдона Джонсона было всего несколько часов на то, чтобы принять решение.

«Политика большой дубинки»

У Доминиканской Республики долгая колониальная история. После того как Христофор Колумб открыл остров в 1492 году, за контроль над ним боролись Франция, Великобритания и Испания. В 1697 году эти споры разрешились, и остров официально разделили на два государства: Гаити — под контролем Парижа и Доминикана — под контролем Мадрида. Лишь в 1865 году, после многочисленных вооруженных конфликтов за территории с соседним Гаити, Доминикана обрела независимость. Однако войны и потребительское отношение колониальных властей разорили государство, города пребывали в запустении, экономика находилась в состоянии упадка: все деньги, появлявшиеся в казне, тратились на войны между различными группами влияния внутри страны.

Доминикана нуждалась в покровителе, который помог бы ей справиться с финансовыми и политическими неурядицами. В 1871 году президент республики Буэнавентура Баэс напрямую обратился за помощью к Вашингтону и даже вел переговоры об официальном включении страны в состав американского государства, но Сенат США не ратифицировал договор. Однако не воспользоваться такой возможностью в Вашингтоне не могли, и было решено еще больше усилить экономическую зависимость Доминиканы.

Консорциум американских бизнесменов перекупил долги страны перед кредиторами из Европы, навязав республиканским властям кабальные контракты, по которым едва ли не все доходы от экспорта сырья шли на погашение долгов. Кроме того, экспорт какао-бобов, кофе и сахара все больше ориентировался на США, а закупочные цены у американских компаний были заметно ниже рыночных.

Доходы доминиканской экономики не поспевали за ростом долга, и в 1904 году страна объявила дефолт. США воспользовались и этой ситуацией — в 1906 году подписали с Доминиканой договор, по которому на 50 лет получили контроль над ее таможенным управлением. В итоге республика де-юре сохранила суверенитет, но надолго попала в экономическую зависимость от Вашингтона.

55% таможенных сборов Доминиканской Республики поступали на депозитные счета в США для уплаты долга

В 1904-1905 годах Вашингтон в рамках доктрины Монро проводил «политику большой дубинки» в отношении стран Латинской Америки. Американские власти считали, что имеют право проводить военные интервенции на континенте для защиты своих интересов. А Доминикана как раз нуждалась в военной помощи: нападения со стороны Гаити продолжались, в стране фактически воцарилась анархия, шла гражданская война, пост президента переходил из рук в руки чуть ли не ежегодно.

В 1914 году США приняли особый «план Вильсона» по Доминикане, который легитимизировал применение силы в республике для восстановления мира и конституционного порядка. Президент США Вудро Вильсон объявил противоборствующим доминиканским элитам ультиматум: прекратите войны и выберите президента, который устраивал бы всех, или его назначит Вашингтон.

В октябре 1914 года в стране прошли выборы, в результате которых сформировалось проамериканское правительство под руководством Хуана Исидро Хименеса, богатейшего плантатора и торговца табаком, уже занимавшего пост президента в начале 1900-х годов. В казне Доминиканы не было денег, и США назначили своего генерального контролера, который формировал бюджет и одобрял все расходы правительства.

Ставленник Вашингтона, по сути, полностью контролировал финансы и расходы Доминиканы, лишив ее реального суверенитета

Контроль над Доминиканой был важен для Вашингтона прежде всего стратегически. Остров расположен в Карибском бассейне, на пути торговых судов, проходящих через Панамский канал. Кроме того, с 1918 по 1956 год территорию страны активно изучала Геологическая служба США, которой удалось обнаружить запасы полезных ископаемых — в частности, золота и никеля. Имея влияние на правительство Доминиканы, власти США могли покупать эти ресурсы по низкой цене. А местное правительство, сидя на голодном пайке, понимало свою зависимость от США.

Однако не все в Доминикане были согласны с таким положением. В 1916 году в республике вспыхнуло антиамериканское восстание. Военный министр Десидерио Ариас попытался свергнуть ставленников США в правительстве. В ответ Вашингтон направил в страну армейские части для подавления мятежа. Так началось первое вторжение американцев в Доминикану и установление оккупационного режима.

В качестве формального оправдания интервенции Вашингтон использовал ситуацию в Европе, где шла Первая мировая война

Американские власти заявляли, что опасаются влияния Германии на Доминикану. Они искали в стране «немецких шпионов», национализировали собственность местных немцев и обвиняли доминиканскую оппозицию в связях с Берлином. Тогда же в Доминикане создали Национальную полицию для противодействия партизанским движениям.

Доминиканцам запретили владеть оружием, их регулярно обыскивали и допрашивали, в том числе с применением пыток. Вся пресса и радио в республике были под контролем Вашингтона, все информационные материалы проходили обязательную цензуру. Параллельно США пытались поднять уровень образования и здравоохранения, чтобы повысить лояльность местного населения к проамериканскому правительству.

Но денег на социальные программы постоянно не хватало, а падение в 1921 году мировых цен на сахар, от экспорта которого зависела доминиканская экономика, окончательно поставило крест на реформах

Оккупация продлилась до 1924 года. За это время в Доминиканской Республике были восстановлены государственные институты, появилась новая конституция и прошли выборы президента, на которых, не без помощи американских спецслужб, победил генерал Орасио Васкес — видный политический деятель, лидер революционного движения в Доминикане в начале 1900-х годов.

Но Васкес быстро потерял доверие Вашингтона: он отменил таможенные преференции для импортных американских товаров, чтобы поддержать обрабатывающую промышленность Доминиканы, и ограничил права американских компаний по выращиванию сахарного тростника в пользу местных землевладельцев.

Такая политика не устраивала Вашингтон, и в 1930 году, снова не без участия американских спецслужб, генерала Васкеса сверг молодой офицер доминиканской армии, командующий Нацгвардией Рафаэль Трухильо, прошедший военную подготовку в Соединенных Штатах и получивший солидную поддержку от Вашингтона.

С этого момента в республике начался 30-летний период диктатуры

Годы правления Трухильо запомнились доминиканцам массовыми репрессиями, полицейским произволом, уничтожением оппозиции и масштабной коррупцией. Почти все предприятия и земли были во владении родственников диктатора и стоявших за ними предпринимателей и банков из США. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук Николай Иванов отмечает, что американцев вполне устраивало такое положение вещей. Они получали свои выгоды и прибыли, а права граждан и демократизация страны их не заботили.

Дело в том, что к 1930-м годам внешний долг Доминиканы достиг 16 миллионов долларов, и большую часть этой суммы Санто-Доминго должен был выплатить Вашингтону. Чтобы быстрее погасить долг, Трухильо ввел в республике «чрезвычайные налоги», ставшие непосильным бременем для и без того бедного населения. Опасаясь проявления хоть каких-то оппозиционных настроений, Трухильо создал систему тотального запугивания граждан, люди жили в постоянном страхе и прятались при виде черных фольксвагенов тайной полиции.

Но к концу 1950-х, по словам Николая Иванова, доминиканский диктатор разочаровал США и стал для них главным раздражителем в Латинской Америке. Он не только постоянно наращивал репрессии внутри страны, но и начал вмешиваться в дела соседних государств — в частности, устроил геноцид гаитян и организовал покушение на президента Венесуэлы Ромуло Бетанкура, который оказывал поддержку оппозиционной доминиканской эмиграции и одному из главных борцов с режимом Трухильо — Хуану Бошу. Бентакур остался жив, но это нападение вызвало широкий резонанс на континенте. Организация американских государств (ОАГ) осудила действия Трухильо и установила эмбарго на поставки топлива и автомобилей в Доминикану.

Но последней каплей, изменившей позицию США в отношении Доминиканской Республики, стала Кубинская революция 1959 года. Распространение коммунизма и антиамериканских настроений по Латинской Америке вызывало сильное беспокойство в Белом доме.

События на Кубе показали, что поддержка марионеточных правых режимов в Латинской Америке не всегда надежно сдерживает революционные настроения, а иногда наоборот — усиливает их

Участь лояльного Вашингтону кубинского диктатора Фульхенсио Батисты, потерпевшего поражение от сторонников Фиделя Кастро и бежавшего из страны, заставила Соединенные Штаты пересмотреть политику по Доминикане и взять курс на демократизацию страны.

Главным препятствием оставался Трухильо. В итоге 30 мая 1961 года главу государства застрелили в его собственном Chevrolet Bel Air. В заговоре ЦРУ. На протяжении года американцы тайно поставляли заговорщикам оружие на тот случай, если сторонники Трухильо решат подавить мятеж, но этого не случилось.

Глоток свободы

С падением режима Трухильо у Доминиканской Республики появилась надежда на свободное независимое будущее. В стране возникли оппозиционные партии, начались выступления против засилья американских компаний в экономике. Рассуждая о будущем Доминиканы, тогдашний президент США Джон Кеннеди допускал три варианта развития событий: установление демократии, возвращение диктатуры в лице сына Трухильо и экспорт кубинской революции с приходом коммунистов.

Существует три возможности — от более предпочтительной к менее: сдержанный режим демократии, режим Трухильо или режим Кастро. Мы нацелены на первый, но мы не можем отказываться от второго, пока грозит опасность третьего Джон Кеннеди 35-й президент США

На несколько месяцев власть действительно оказалась в руках сына Трухильо Рамфиса. Он назвал своей главной целью месть за убийство отца и жестоко расправлялся со всеми подозреваемыми, казнив в том числе десятки невинных людей. В Вашингтоне были вынуждены признать этот выбор ошибочным, и в октябре 1961 года Трухильо-младший под давлением США вместе с семьей перебрался в Европу.

Место Трухильо-младшего по протекции Вашингтона занял бывший советник его отца Хоакин Балагер, пообещавший провести в стране демократические реформы и восстановить экономику. Однако доминиканцы не забыли о его связях с диктатурой и с покровителями из США, поэтому поддержки в обществе Балагер не получил. В стране появились антиправительственные повстанческие движения, возникла угроза нового госпереворота. В итоге американцы вынудили своего протеже уйти в отставку.

В декабре 1962 года в Доминикане прошли первые за долгие годы демократические выборы президента. Голосовать пришли 64,7 процента граждан. Победу одержал давний противник Трухильо-старшего, известный оппозиционер Хуан Бош. Он придерживался леволиберальных взглядов и выступал за прогрессивные реформы. В частности, он предлагал забрать у корпораций часть необрабатываемых земель и распределить их среди бедных крестьян, а принадлежащие клану диктатора предприятия — национализировать.

Бош стремился сделать жизнь простых доминиканцев лучше и укрепить государственную экономику. Видимо, политик рассчитывал, что США, недавно объявившие Латинскую Америку «партнером по прогрессу», будут приветствовать демократические преобразования в стране. Но он ошибался

Вашингтон не устраивали многие решения законно избранного президента. Так, он заблокировал строительство нефтеперегонного завода американской компании Standard Oil в Санто-Доминго, так как большинство граждан были против. Для пополнения бюджета он ввел государственную монополию на закупку сахара: все производители, в том числе американские, должны были продавать его государству по 6 долларов за центнер, после чего Бош продавал его на мировом рынке уже по 10-12 долларов. Это решение сильно ударило по американскому бизнесу в Доминикане. Кроме того, Бош свернул антикубинскую пропаганду в стране, хотя и продолжал называть себя антикоммунистом.

Вскоре с подачи США Боша начала критиковать местная пресса: его обвиняли в насаждении коммунизма и попытке превратить Доминикану во вторую Кубу. Также Бош сократил финансирование армии и полиции, что сильно раздражало военных. 25 сентября 1963 года двадцать пять высокопоставленных офицеров под командованием генерала ВВС Элиаса Вессин-и-Вессина организовали переворот и свергли правительство Боша.

Американский посол в Доминикане Джон Мартин позже вспоминал, что к этому моменту отношения Боша с Вашингтоном перешли в неприкрытую вражду

После переворота в стране установили очередное лояльное Вашингтону правительство — Триумвират. Военные передали власть в руки трех политиков: Эмилио де лос Сантоса, Мануэля Табареса Эспаильяты и Рамона Тапиа. Де лос Сантос ранее возглавлял избирательную комиссию страны и следил за ходом президентских выборов 1962 года. Под руководством Триумвирата был сформирован кабмин из правых политиков и технократов.

Демократические и экономические реформы были свернуты, уровень жизни начал быстро снижаться, а власти всех уровней погрязли в коррупции и растратах. Неудивительно, что вскоре в обществе сформировались протестные настроения, а затем появилось повстанческое движение. Его предводителем стал полковник Франсиско Каманьо — командир элитного полицейского подразделения «Белые каски», созданного американскими кураторами для борьбы с уличными демонстрациями и политическими выступлениями.

Историк Николай Иванов подчеркивает, что Каманьо не хотел захватывать власть, но выступал за восстановление конституционного строя. Тем самым он завоевал доверие и поддержку народа.

Возглавив народное восстание, Каманьо выступал с понятной позицией: против Триумвирата, за восстановление законной власти избранного президента Боша. Поэтому к его движению примкнули многие доминиканцы Николай Иванов кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Открытое противостояние вспыхнуло 24 апреля 1965 года. За два дня до этого посол США в Доминикане Уильям Беннет направил в Вашингтон отчет о положении дел в республике за последнюю неделю. Он рассказал, что до него дошли слухи о заговоре, который готовят молодые офицеры, сочувствующие Каманьо. Однако посол призвал не придавать этой информации большого значения.

Начальник генштаба доминиканской армии генерал Маркос Куэста, напротив, серьезно отнесся к донесениям о возможном перевороте. Утром 24 апреля он решил пресечь заговор в зародыше и вызвал четырех подозреваемых офицеров на допрос. Среди них был майор Хуан Фернандес, который руководил заговором. Но Куэста не догадывался, что командир комендантского взвода штаба капитан Марио Таверас тоже был одним из мятежников.

Узнав, что его товарищей вызвали к генералу и допрашивают, Таверас решил действовать. Капитан отдал приказ арестовать Куэсту. Он обзвонил всех участников заговора и запустил план мятежа. Около 12:30 утра в Доминикане начался военный переворот. Его организаторы объявили о восстановлении конституции 1963 года и потребовали возвращения к власти отстраненного президента Хуана Боша и его правительства.

«Да здравствует Бош!»

Мятежники действовали быстро. За несколько часов они взяли под контроль военную базу, на которой находился начштаба доминиканской армии, захватили артиллерийский арсенал и казармы.

300 солдат и офицеров оказались в распоряжении мятежников

Однако военная база в Сан-Исидро, где располагалась танковая часть, на сторону повстанцев не перешла. Офицеры опасались, что в случае поддержки восстания и отправки танков на столицу по колонне может ударить авиация. Впрочем начальник штаба ВВС Доминиканы Хуан де лос Сантос, посовещавшись с офицерами, решил выждать и не занимать ничью сторону, пока не определится наиболее вероятный победитель.

В это время на улицы Санто-Доминго начали выходить люди. О начале восстания они узнали из обращения мятежников по радио. Среди тех, кто решил поддержать офицеров, были как сторонники демократических преобразований, голосовавшие за Боша на выборах, так и вполне аполитичные граждане, которые видели в правлении Триумвирата возвращение к временам Трухильо. Они окружили президентский дворец и скандировали: «Да здравствует Бош!» Полиция попыталась разогнать протестующих, но они дали мощный отпор.

Вскоре повстанцы захватили все радиостанции, телецентр и обратились к гражданам Доминиканы с призывом выходить на улицы

Но быстрой победы не получилось. В какой-то момент верные проамериканскому правительству военные смогли отбить центр столицы у практически безоружных протестующих. Председатель Триумвирата, глава МИД и министерства обороны Дональд Кабраль выступил по телевидению с требованием к восставшим сложить оружие. Он пригрозил, что в противном случае авиация ударит по мятежным базам. Но протестующие не хотели сдаваться.

К вечеру 24 апреля мятежные офицеры, убедив колеблющихся военачальников поддержать их, двинули войска на столицу. В Санто-Доминго они не встретили никакого сопротивления, взяли под контроль все ключевые объекты и организовали оборону города: все еще сохранялась опасность удара со стороны верных Триумвирату военных с базы Сан-Исидро.

Утром 25 апреля жители доминиканской столицы вновь услышали из радиоприемников призывы поддержать восставших. На улицы города вышли тысячи человек. Они требовали оружия, чтобы помочь военным, но вооружать население мятежники не торопились. Они надеялись избежать кровопролития

Тем временем Кабраль назначил главу базы в Сан-Исидро генерала Элиаса Вессин-и-Вессина новым начальником штаба. Но тот не спешил наступать на столицу. Кабраль, видя бездействие генерала, обратился за помощью к американцам. Прибывший в президентский дворец временный поверенный в делах США в Доминикане Коннет предложил ему создать военную хунту из офицеров, не поддержавших мятеж. Иными словами, Кабралю предложили подать в отставку, что он и сделал.

Вскоре после того, как триумвир официально отказался от своего поста, президентский дворец захватили повстанцы под командованием полковника Франсиско Альберто Кааманьо Деньо. Бош в это время находился в Пуэрто-Рико. Так как командование ВВС Доминиканы поддержало хунту, он не мог вернуться в страну самолетом. Президент распорядился создать правительство в его отсутствие, и Кааманьо занял в нем пост министра внутренних дел.

Днем 25 апреля с базы в Сан-Исидро в столицу отправились переговорщики. Они предложили мятежникам создать объединенную военную хунту, однако новое правительство не пошло на уступки.

Мятежники требовали возвращения законного президента. Получив отказ, военные подняли в воздух самолеты P-51 Mustang и ударили по президентскому дворцу

Вслед за авиаударом огонь по Санто-Доминго открыла канонерская лодка. В стране началось масштабное вооруженное противостояние.

После нескольких ударов авиации, в том числе и по жилым кварталам столицы, занятым восставшими, американский временный поверенный Кеннет доложил в Вашингтон, что позиция генералов на базе в Сан-Исидро становится более решительной, а возвращение Боша менее вероятным. В тот момент власти США еще не думали о военной интервенции. Успех лояльных хунте военных укреплял веру Вашингтона в скорое подавление восстания. На всякий случай к берегам Доминиканы все же была отправлена «Карибская группа постоянной готовности».

Верные хунте войска двинулись на столицу 27 апреля. Им удалось зайти вглубь города, где они встретили ожесточенное сопротивление, оказавшись практически в окружении. На каждой улице их ожидали засады и контратаки повстанцев. В решающий момент на передовую прибыл полковник Кааманьо, который взял командование на себя и полностью разгромил проправительственные отряды. Он стал настоящим героем обороны города. После поражения в Санто-Доминго командующий Вессин-и-Вессин так и не смог собрать силы для нового наступления на столицу.

Мировые жандармы

Вяснив, что генералы с базы Сан-Исидро неспособны взять столицу, в Вашингтоне всерьез задумались о военной интервенции. Президент Джонсон созвал совещание ближнего круга и заявил, что не намерен повторять позор в заливе Свиней.

Решимости Джонсону прибавил все тот же посол Беннет, который отправил в Вашингтон телеграмму с призывом немедленно провести полномасштабную военную интервенцию. Главной причиной для вторжения он назвал неизбежное превращение Доминиканы во вторую Кубу в случае победы сторонников Боша.

Беннет, как обычно, сгущал краски. В действительности среди повстанцев было не так уж много коммунистов. По словам историка Николая Иванова, американцев куда больше беспокоил не мифический триумф коммунистов в Доминикане, а патриотические заявления лидера повстанцев — полковника Кааманьо.

Кааманьо был патриотом своей страны. Это не устраивало американцев, потому что любой патриотизм направлен против иностранного влияния. Когда Кааманьо объявил, что он будет бороться до тех пор, пока на территории страны не будет ни одного иностранного солдата, офицера или агента, это вызвало сильное недовольство в США Николай Иванов кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

«Пришло время посылать морскую пехоту», — сообщил Беннет в очередной телеграмме в Вашингтон 28 апреля. Вечером того же дня президент Джонсон выступил по американскому телевидению и заявил, что «по просьбе доминиканских военных властей» он отправляет в Санто-Доминго морских пехотинцев для защиты граждан США. Директор ЦРУ Уильям Рейборн сообщил, что среди повстанцев действуют подготовленные на Кубе профессиональные диверсанты, но убедительных доказательств их присутствия не предоставил.

Пока американцы слушали обращение президента, около 500 американских морпехов уже высадились в доминиканской столице, заняв оборону у посольства США. На следующий день в Санто-Доминго прибыло еще 1300 солдат. После появления американской бронетехники на улицах столицы стало ясно, что США не намерены ограничиться защитой своих граждан.

Вечером 29 апреля Джонсон вновь созвал экстренное совещание, на котором посол Беннет сравнил восставших с бешеными собаками и отказался от переговоров с ними. Состояние правительственных войск в Сан-Исидро он назвал крайне плачевным и предположил, что войска Вессин-и-Вессина побегут при первом же натиске отрядов Кааманьо. Оценив ситуацию, президент Джонсон решил действовать и распорядился начать вторжение. Более 140 военно-транспортных самолетов начали переброску американских солдат на аэродром в Сан-Исидро. Утром 30 апреля в Доминикане находилось около 6200 американских морпехов и десантников.

К середине мая в республику перебросили еще 20 тысяч солдат. ВВС США были готовы оказать поддержку с воздуха, а на кораблях, стоящих на рейде Санто-Доминго, находилось еще 8 тысяч военных. В приказе командующему экспедиционными войсками США генералу Брюсу Палмеру председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Эрл Уилер весьма четко описал цель предстоящей операции.

Ваша официальная задача состоит в том, чтобы спасать американские жизни. Ваша неофициальная задача — не допустить превращения Доминиканской Республики в коммунистическую генерал Эрл Уилер председатель Объединенного комитета начальников штабов

30 апреля началась операция Power Pack. США объявили о создании «международной зоны для беженцев» и заняли ключевые позиции в Санто-Доминго. Вашингтон объяснил вторжение реакцией на резолюцию Совета министров иностранных дел Организации американских государств (ОАГ), осудившую мятеж в Доминикане. В ОАГ же заняли нейтральную позицию, не осуждая и не поддерживая действия американцев в республике.

Впрочем, власти США не спешили с началом полномасштабных боевых действий, надеясь, что присутствие американских войск сделает повстанцев более сговорчивыми и заставит принять условия хунты. Но ни полковник Кааманьо, ни бывший президент Бош не собирались идти на уступки. Но пока шли переговоры, американские войска смогли окружить силы повстанцев без крупных потерь.

Таким образом, за несколько дней Вашингтон смог достичь главного: спасти войска хунты от полного разгрома и остановить разрастание восстания на всю Доминикану

Под контролем американской армии оказались телецентр, радиостанция и большинство ключевых объектов инфраструктуры.

С самого начала силы были неравны, рассказывает историк Николай Иванов. В распоряжении Кааманьо было около 2 тысяч бойцов, Вашингтон же располагал 30 тысячами солдат и офицеров, а на территории Доминиканы действовали агенты ЦРУ и других американских спецслужб.

Интервенция без оснований

События в Доминикане не остались незамеченными. По инициативе СССР 3 мая 1965 года ООН созвала совещание Совета безопасности, посвященное ситуации в Доминикане. Постпред Советского Союза Николай Федоренко обвинил США в открытом вооруженном вмешательстве во внутренние дела республики.

Попирая Устав ООН и все нормы международного права, Соединенные Штаты предприняли вооруженную интервенцию в империалистических целях Николай Федоренко представитель СССР в Совете безопасности ООН

Советский Союз поддержала Франция, при Шарле де Голле занимавшая независимую позицию во внешней политике. «Факт отправки и высадки значительного числа американских войск ставит нас перед лицом настоящей вооруженной интервенции, для которой нет никаких оснований», — заявил постпред Франции при ООН Роже Форнье де Клозон, позже ставший послом Франции в СССР.

Куба хотела участвовать в заседании СБ ООН по Доминикане, но США их просьбу заблокировали. Советский постпред в связи с этим заметил: «Не разоблачайте себя преждевременно, господин [постпред США при ООН Эдлай] Стивенсон. Не раздевайтесь слишком откровенно». Обеспокоенность действиями Вашингтона выразила Норвегия, критически отнеслась к происходящему Италия. Однако в итоге США назвали интервенцию делом ОАГ, а не ООН, и заблокировали резолюцию Совбеза с помощью права вето.

При этом отсутствие однозначной поддержки на международной арене заставило Вашингтон заняться политико-дипломатическим оправданием интервенции. Отмечая неопределенную позицию ОАГ, президент Джонсон решил надавить на латиноамериканские государства и фактически заставил их создать Межамериканские миротворческие силы в Доминикане.

5 мая ОАГ приняла резолюцию, но не все страны ее поддержали. Против высказались Мексика, Уругвай, Эквадор, Чили и Перу. Миротворческие силы состояли в основном из солдат США, уже находящихся в стране, и малочисленных отрядов других государств западного полушария. Их командующим также был американец.

Доминиканские повстанцы тем временем не сдавались. Они решили политически оформить свое движение. 4 мая 1965 года депутаты избранного в 1962 году парламента республики назначили Кааманьо временным президентом страны. В ответ на это ставленники США создали «Правительство национального возрождения» во главе с генералом Антонио Имбертом — бывшим губернатором времен Трухильо, одним из лидеров заговора против диктатора, получившим поддержку США. После этого объединенные силы американских войск и верных хунте военных начали наступление на отряды мятежников. Сражения шли несколько месяцев, и в итоге численное и техническое превосходство сыграло свою роль — Кааманьо пришлось признать поражение.

31 августа хунта и мятежники под контролем США подписали Акт национального примирения. На этом активное вооруженное противостояние в Доминикане закончилось. В соответствии с положениями Акта, Имберт и Кааманьо отказывались от своих должностей, временным президентом оккупированной Доминиканы назначался бывший глава МИД при президенте Боше Гектор Годой, а военные с обеих сторон конфликта возвращались в казармы, поступая в подчинение единому командованию. Кааманьо вскоре отправили в Великобританию на должность военного атташе при посольстве Доминиканы.

Я не буду считать Доминиканскую Республику свободной до тех пор, пока иностранные войска остаются в стране Франсиско Кааманьо полковник доминиканской армии

В Лондоне на Кааманьо вышли кубинские дипломаты. Вскоре полковник доминиканской армии оставил дипломатический пост и отправился на Кубу, где начал подготовку партизанского движения. В 1973 году он лично возглавил высадку отряда из девяти человек на доминиканский берег. Спустя две недели, так и не сумев поднять восстание крестьян, во время очередной стычки с правительственными войсками герой обороны Санто-Доминго был взят в плен и расстрелян без суда и следствия.

После битвы

1 июня 1966 года в оккупированной Доминикане прошли президентские выборы. Кандидатами на них были Хуан Бош и Хоакин Балагер — бывший советник диктатора Трухильо. Боша допустили к выборам для создания иллюзии демократии, но результат был предрешен: победу одержал Балагер. Вскоре после выборов в СМИ просочилась информация о фальсификациях, и граждане призывали Боша пересмотреть итоги голосования. Но он отказался и признал свое поражение. Так страна надолго оказалась во власти человека, абсолютно лояльного Вашингтону.

Уже в сентябре американские власти начали вывод войск из Доминиканской Республики. Однако и после ухода американского контингента в стране осталось более 200 военных советников США, сотни дипломатов и тысячи агентов ЦРУ. Они продолжали влиять на внутреннюю политику республики, продвигая во власть лояльных Вашингтону лидеров.

$ 311 млн стоила Вашингтону интервенция в Доминикану (3 миллиарда долларов по курсу на 2023 год)

Вторжение в Доминикану стало очередным этапом в развитии американской внешней политики. Впервые после окончания Второй мировой войны США использовали те же методы отстаивания своих интересов, что и в начале XX века. Стало очевидно, что политика добрососедства, объявленная президентом Франклином Рузвельтом в 1930-е годы, — не более чем красивая вывеска. Открытое использование военной силы в Доминикане показало, что США, как и прежде, претендуют на роль мирового жандарма.

Историк Николай Иванов отмечает, что с помощью интервенции в Доминикане США преподали урок тем странам Латинской Америки, которые захотели свободы после успеха кубинской революции. Кроме того, американцы оставили под своим влиянием важные стратегические позиции в Карибском бассейне.

В Доминикане США показали, что они не намерены давать каких-либо послаблений и будут бороться за свои интересы до конца. Будут бороться всеми имеющимися у них средствами — с помощью армии, флота и ВВС. Это сыграло роль грозного предупреждения для стран Латинской Америки Николай Иванов кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Другим важным итогом вторжения стало полное подчинение доминиканской экономики интересам США. В течение долгого времени она строилась на сельском хозяйстве — поставках кофе, сахарного тростника и других товаров. Однако после обнаружения в стране полезных ископаемых ее привлекательность для Вашингтона возросла. Сейчас золото, кобальт, цинк и медь составляют большую часть экспорта страны. Вашингтон, как и прежде, покупает их у Санто-Доминго по ценам ниже рыночных, так что республика не получает должной выгоды от такого сотрудничества.

После окончания периода оккупации власть в Доминикане еще долго оставалась в руках ставленников США

В 1970 году Бош вернулся из эмиграции и создал Революционную партию Доминиканы (ПРД). В 1978-м ее представитель Антонио Гусман выиграл выборы. Несколько лет он пытался проводить независимую от большого американского соседа политику и бороться с иностранным влиянием. В итоге его самого и его родственников обвинили в коррупции и растратах, в результате чего Гусман покончил с собой. После его смерти и до конца 1990-х страной правил лояльный США Балагер.

В 1996 году, через три месяца после того, как Балагер наконец оставил свой пост, против него подали три судебных иска. Бывшего президента и его восьмерых помощников обвинили в присвоении не менее 740 миллионов долларов государственных средств и в заказном убийстве двух журналистов. Иски против Балагера подал бывший правительственный чиновник Флорес Эстрелья. Он также обвинил политика в фальсификации выборов, взяточничестве и подкупе прессы. Балагер в ответ вызвал Эстрелью на дуэль. В Доминикане разразился большой скандал, но Балагер так и не понес наказания за свои преступления.

***

15 июня 2016 года, в последний день работы 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Американских государств, все 34 страны-участницы официально извинились перед Доминиканой за поддержку вооруженной интервенции США в 1965 году. Члены ОАГ заявили, что сожалеют об ущербе, нанесенном доминиканцам. Точное число жертв американской операции Power Pack среди доминиканцев так и не было подсчитано. По данным Красного Креста, только во время боев погибли более двух тысяч человек, преимущественно при бомбежках жилых кварталов, но в подсчетах не учитывались жертвы, скончавшиеся позже в больницах.