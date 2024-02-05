Как в России появился свой патриарх

Русь стала христианской более тысячи лет назад – в 988 году. Но на протяжении почти шести веков русская православная церковь входила в состав Константинопольского патриархата. И лишь 435 лет назад здесь был образован самостоятельный патриархат – 5 февраля 1589 года в Успенском соборе московского кремля в этот сан был возведен первый Патриарх Всея Руси Иов.Московская митрополия к тому моменту уже была достаточно самостоятельной – автокефальной. Это означало, что митрополита избирали сами русские епископы на Соборе. Такое право РПЦ официально получила еще в 1448 году и связано с заметным усилением московского государства.

© Деревянный город на Боровицком холме

Патриарх Иов Московский

И резким ухудшением положения православия на Востоке. Там начала образовываться мощнейшая мусульманская Османская империя. С падением в 1453 году Константинополя положение стало еще более суровым.

Хотя, справедливости ради, надо сказать, что турки православную церковь не сильно притесняли – богослужения вполне дозволялись, веровать тоже не запрещали. Главное плати дополнительный налог на это – джизья. Многие христиане предпочли перейти в ислам, чтобы получить освобождение от него.В результате заметно снизились доходы Константинопольского патриархата. Но самое главное – были потеряны огромные земельные владения, которыми когда-то обладала христианская церковь. Не считая постоянных вливаний из императорской византийской казны и щедрых пожертвования богатых граждан. Все это с приходом османов в миг исчезло.

Но одновременно с этим на севере возникло и становилось все мощнее Московское государство. В Константинопольский патриархат входили и западнорусские земли. Великое княжество Литовское хоть и было православным, но все больше сближалось с католической Польшей, и римский папа уже откровенно рассматривал эти земли как свои. Особой помощи здесь ждать было нечего.

Зато поднималась Северо-Восточная Русь во главе с Москвой и вскоре стала самой мощной православной державой. И богатой. Туда потянулись многочисленные христианские просители «за милостыней». Включая и иерархов. Ничего обидного в этом не видели, милостыней называлась безвозмездная помощь.

Тем временем Русь превратилась в Россию. При Иване IV Грозном она достигает такого могущества, что это позволяет ему в 1547 году принять титул царя и 16 января торжественно венчаться в Успенском соборе. И это признается всем миром. Уже в 1558 году Константинопольский патриарх Иосаф II в своем письме сообщает ему, что имя Ивана Васильевича поминается на воскресных службах на месте бывших византийских императоров.

В самой России тоже начинают себя рассматривать как преемницу Восточной Римской империи. Тем более, что Иван Грозный состоял в прямом родстве с последней византийской династией Палеологов. Поэтому считал, что русская православная церковь достойна собственного патриаршества. И рассматривал это как еще один атрибут своей державности. Но осуществить не успел.

Его сын, царь Федор Иоанович, был слабым правителем. Но при нем состоял сильный и умный глава правительства – Борис Годунов. В Москве идею учреждения самостоятельного патриаршества не оставляли и вскоре для ее реализации подвернулся удобный случай.

В 1586 году в Москву прибыл «за милостыней» Антиохийский патриарх Иоаким. Это был первый случай визита восточного патриарха на Русь за всю историю! Сразу по приезду Иоакима пригласили к царю на пир. Но перед ним в Успенском соборе русский митрополит Дионисий провел службу. По идее ее должен был провести старший Иоаким, но его не допустили, и он простоял всю службу как обычный прихожанин. Таким образом ему продемонстрировали, что Россия в церковных делах и так уже самостоятельна.Это произвело впечатление, хоть на Дионисия Иоаким и обиделся – даже встречаться с ним потом не захотел. Но вот когда ему намекнули, что России пора уже и собственным патриаршеством обзавестись, то с этой идеей согласился. С тем и уехал.

Патриарх Иереми́я II Трано́с

Летом 1588 года в Москву прибывает уже сам Константинопольский патриарх Иеремей II. Это ему подчинялась РПЦ. Лучшего случая об учреждении патриаршества в Москве было не придумать. Первоначально Иеремей воспринял эту идею без энтузиазма – кому охота отказываться от власти, пусть и церковной, над такой мощной державой? Начались долгие переговоры.

Годунов действовал хитро, проявляя чудеса изощренной дипломатии. Иеремея окружили невероятным почетом, но… поставили под надзор. Многие впоследствии это называли фактическим домашним арестом на Рязанском подворье. Вскоре он встретился с царем Федором Иоановичем и был невероятно щедро одарен деньгами, золотыми кубками и мехами. В ответ были преподнесены мощи святых.

После этого Иеремея некоторое время вообще никак не беспокоили, как будто его и не было. Это был хитрый план Годунова – он дал время подумать. А далее начались переговоры. Причем Годунов действовал очень тонко, обходительно, не давил и не допускал поводов для обид.

Иеремей вначале отказывался, мотивировав это тем, что не может такое решить в одиночку. Тогда ему предложили перенести Константинопольский патриархат в Россию или самому стать первым русским патриархом. Но при этом центром чтобы была не Москва, а ставший к тому моменту захолустным Владимир. Мол митрополит Иов хорош, и нельзя его двигать из столицы.

Иеремей возмутился – место патриарха около государя! Хотя первоначально предложение остаться в свободной и богатой России ему понравилось. Но это тоже был план Годунова – грекам русские традиционно не доверяли и хотели на патриаршем престоле своего. К тому же было непонятно как на это отреагируют турки и сами греки – а война с османами была ни к чему. Для того и подсунули заведомо неосуществимый план.

Вот тогда и предложили поставить патриархом Иова. И Иеремей согласился!

23 января 1589 года по старому стилю (2 февраля по новому) в Успенский собор прибыли члены Священного Собора и патриарх Иеремей. Кроме митрополита Иова. Они обсудили кандидатуры и выбрали из них три. Их предложили царю Федору Иоановичу, и он утвердил Иова. Именно поэтому 2 февраля во многих календарях исторических дат можно встретить как время появления патриарха на Руси. Но это лишь наречение.

Поставление на патриарший стол состоялось три дня спустя. 26 января (5 февраля по новому стилю) в Успенском соборе московского кремля Константинопольский патриарх с сонмом иерархов совершил над Иовом полную архиерейскую хиротонию. На Руси появился собственный патриарх.

Перед отъездом патриарх Иеремия составил Уложенную грамоту об учреждении Московского патриархата. В 1590 году в Константинополе состоялся Собор восточных патриархов, который подтвердили ее.

Мелетий Пигас, Патриарх Александрийский

Но на нем не было патриарха Александрийского Мелетия Пигаса. Между тем пошли слухи, что он выступал против. Тогда Москва обратилась с просьбой провести новый собор уже с участием Мелетия, чтобы ни у кого никаких сомнений не оставалось и все было честно.