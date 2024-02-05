Куда ведут секретные двери в стенах платформ в метро

О Московском метро ходит множество легенд. Рассказывают и про поезда-призраки, и про гигантских крыс-людоедов, и про секретные правительственные бункеры. Последнее, кстати, звучит вполне правдоподобно. Особенно, если обратить внимание на двери, расположенные над рельсами в стенах, что напротив платформ. Может это какие-то тайные входы в убежища?

Метро-2

О тайной транспортной системе, якобы проложенной на огромной глубине (до 2502 метров) открыто заговорили в 1990-х. Писатель Владимир Гоник рассказывал о бункерах так называемого «Метро-2», где планировалось разместить руководство Политбюро и ЦК КПСС, а также членов их семей в случае войны. В прессе печатались и другие интересные данные, но достоверность их вызывала сомнения.

В начале нулевых перебежчик — бывший агент КГБ Олег Гордиевский — в интервью «Аргументам и Фактам» подтвердил существование «Метро-2», назвав его «главным секретом КГБ, который не раскрыт до сих пор». Причем, по его словам, речь шла о целых подземных городах. Позже эту информацию отчасти подтверждали и официальные лица. Правда, масштабы назывались куда скромнее. Так, например, приближенный Михаила Горбачева и Бориса Ельцина — Владимир Шевченко — в начале нулевых говорил об одноколейной дороге между Кремлем и Ближней дачей, построенной еще при Сталине, но ныне не используемой.

Метро-бомбоубежище

На самом деле в годы Великой Отечественной войны в Московском метро действительно были оборудованы несколько бомбоубежищ, а также бункер генштаба, кабинет Сталина, пункт командования ПВО. Правда, они никогда не использовались по назначению. Да и в послевоенные годы, наверняка, строились подобные сооружения, вполне возможно, существующие и функционирующие сейчас. Правда, к дверям, с которых мы начали статью, они не имеют никакого отношения…

А что же двери?