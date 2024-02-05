Куда ведут секретные двери в стенах платформ в метро

Секретные двери в стенах платформ в метро: куда они ведут
О Московском метро ходит множество легенд. Рассказывают и про поезда-призраки, и про гигантских крыс-людоедов, и про секретные правительственные бункеры. Последнее, кстати, звучит вполне правдоподобно. Особенно, если обратить внимание на двери, расположенные над рельсами в стенах, что напротив платформ. Может это какие-то тайные входы в убежища?
Метро-2
О тайной транспортной системе, якобы проложенной на огромной глубине (до 2502 метров) открыто заговорили в 1990-х. Писатель Владимир Гоник рассказывал о бункерах так называемого «Метро-2», где планировалось разместить руководство Политбюро и ЦК КПСС, а также членов их семей в случае войны. В прессе печатались и другие интересные данные, но достоверность их вызывала сомнения.
В начале нулевых перебежчик — бывший агент КГБ Олег Гордиевский — в интервью «Аргументам и Фактам» подтвердил существование «Метро-2», назвав его «главным секретом КГБ, который не раскрыт до сих пор». Причем, по его словам, речь шла о целых подземных городах. Позже эту информацию отчасти подтверждали и официальные лица. Правда, масштабы назывались куда скромнее. Так, например, приближенный Михаила Горбачева и Бориса Ельцина — Владимир Шевченко — в начале нулевых говорил об одноколейной дороге между Кремлем и Ближней дачей, построенной еще при Сталине, но ныне не используемой.
Метро-бомбоубежище
На самом деле в годы Великой Отечественной войны в Московском метро действительно были оборудованы несколько бомбоубежищ, а также бункер генштаба, кабинет Сталина, пункт командования ПВО. Правда, они никогда не использовались по назначению. Да и в послевоенные годы, наверняка, строились подобные сооружения, вполне возможно, существующие и функционирующие сейчас. Правда, к дверям, с которых мы начали статью, они не имеют никакого отношения…
А что же двери?
Несмотря на уверенность многих, двери напротив платформ вовсе не ведут в бомбоубежища и тайные тоннели. Это так называемые «кабельные коллекторы» — небольшие ниши для прокладки и соединения силовых кабелей, идущих через тоннель в стене. За дверью не проход и не помещение, а лишь небольшая ниша, где может разместиться человек, чтобы соединить или поменять кабель при необходимости. Кстати, на некоторых станциях электролинии проложены не в стене, а под запасными путями, поэтому подобных дверей на них нет.