День в истории, 5 февраля: знаменательные события

5 февраля произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

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"Рамблер" рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 5 февраля.

62 год н.э. — землетрясение в Помпеи

5 февраля 62 года н.э. в городах Помпеи и Геркуланум произошло сильное землетрясение с магнитудой от 5 до 6 баллов по современной шкале Рихтера. Это катастрофическое событие связывают с извержением Везувия, которое произошло пятнадцать лет спустя и уничтожило оба города, засыпав их пеплом и сохранив до обнаружения археологами в XVIII веке.

Землетрясение заставило римского философа, государственного деятеля и драматурга Сенеку Младшего посвятить шестую книгу своих "Естественных вопросов" теме землетрясений, описав события 5 февраля и назвав причиной землетрясений движение воздуха. Сенека Младший отмечал, что большая часть города Геркуланума пала, однако, и шатко было то, что осталось в колонии Нуцерия. Неаполь тоже потерял много частных зданий, но почти ни одного общественного. Виллы, однако, рухнули. Кроме того, погибло стадо из 600 овец, статуи были разбиты вдребезги, а некоторые люди, травмированные случившимся, начали блуждать по улицам, не в силах прийти в себя.

1852 — Эрмитаж открыл свои двери для всех посетителей

История Эрмитажа началась во времена правления Екатерины Великой, которая и основала этот великий музей, дав ему красивое французское название "Эрмитаж", что означало "убежище отшельника". Начало коллекции музея положило собрание из 250 картин, купленное Екатериной у прусского купца Гоцковского. Сначала коллекцией, которая быстро пополнялась, любовалась только сама императрица и ее немногочисленные фавориты. Но уже в XIX веке музей был открыт для широкой публики.

Можно провести в Эрмитаже всю жизнь и не узнать обо всех его шедеврах. Коллекция Эрмитажа располагается в 350 залах 5 зданий музея. Ученые подсчитали, что для того, чтобы полностью оценить все экспонаты сокровищницы мирового искусства, человеку понадобится 15 лет, учитывая, что на каждый он потратит менее одной минуты. За два с половиной века Эрмитаж собрал одну из крупнейших коллекций мирового искусства, насчитывающую около трех миллионов артефактов из различных культур от каменного века до наших дней.

1971 — посадка "Аполлона-14" на Луну

"Аполлон-14" успешно завершил третью высадку человека на Луну. Несмотря на проблемы, связанные с возможным коротким замыканием в выключателе отмены на лунном модуле Antares, а также с тем, что посадочный радар включился очень поздно в последовательности посадки, командир Алан Шепард и пилот лунного модуля Эдгар Митчелл приземлились менее чем в 30 метрах от целевой точки возле кратера Конус в районе Фра Мауро на Луне. Формация Фра Мауро изначально планировалась как место посадки "Аполлона-13". После того как взрыв кислородного баллона привел к аварии на "Аполлоне-13", Фра-Мауро была признана достаточно важным геологическим объектом, и "Аполлон-14" был назначен на эту площадку.

Шепард и Митчелл провели на Луне в общей сложности 33,5 часа и совершили два выхода на поверхность общей продолжительностью 9 часов 23 минуты. Там астронавты установили экспериментальные приборы, некоторые из которых продолжали передавать данные на Землю до сентября 1977 года. За время двух выходов Шепард и Митчелл собрали 42 килограмма лунных образцов.