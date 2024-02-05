Что форма и размер ушей могут рассказать о человеке

Не секрет, что куда эффективнее, чем по отпечаткам пальцев, идентифицировать человека можно по ушам: форме, размеру, различным анатомическим особенностям. Сегодня уже применяются компьютеры, способные это делать на улице и массовых мероприятиях. Впрочем, о том, что уши могут многое рассказать о человеке, знали еще в Средневековье.

Основы физиогномики

Огромное внимание на физиогномику — зависимость характера человека от внешних черт — обращал еще Леонардо да Винчи. Среди других анатомических признаков ученый выделял именно уши — потому, что в течение жизни они не меняются, только становятся больше, в отличие от других черт лица. Ведь не секрет, что с рождения лицо человека ощутимо изменяется. Впрочем, характер нередко тоже. Но те его черты, что определяются по ушам, считали средневековые ученые, остаются неизменными.

Ушная асимметрия

Анна Топакас и Джефф Томас из Астонского университета обратили внимание на то, что правое и левое ухо одного человека могут довольно сильно отличаться. Они пошли дальше и даже провели исследование, решив связать асимметрию и интеллект. Изучали они студентов, а точнее — результаты их учебы. Оказалось, что люди с асимметричными ушами демонстрируют лучшую успеваемость, а значит — и более высокий интеллект. Причем, чем выше разница в форме и размере ушей, тем лучше были результаты. Так что комплексовать по поводу такой «ошибки природы», подарившей асимметричные уши, точно не стоит.

Разное назначение