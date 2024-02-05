Что форма и размер ушей могут рассказать о человеке

Люди с разными ушами: что с ними не так
Не секрет, что куда эффективнее, чем по отпечаткам пальцев, идентифицировать человека можно по ушам: форме, размеру, различным анатомическим особенностям. Сегодня уже применяются компьютеры, способные это делать на улице и массовых мероприятиях. Впрочем, о том, что уши могут многое рассказать о человеке, знали еще в Средневековье.
Основы физиогномики
Огромное внимание на физиогномику — зависимость характера человека от внешних черт — обращал еще Леонардо да Винчи. Среди других анатомических признаков ученый выделял именно уши — потому, что в течение жизни они не меняются, только становятся больше, в отличие от других черт лица. Ведь не секрет, что с рождения лицо человека ощутимо изменяется. Впрочем, характер нередко тоже. Но те его черты, что определяются по ушам, считали средневековые ученые, остаются неизменными.
Ушная асимметрия
Анна Топакас и Джефф Томас из Астонского университета обратили внимание на то, что правое и левое ухо одного человека могут довольно сильно отличаться. Они пошли дальше и даже провели исследование, решив связать асимметрию и интеллект. Изучали они студентов, а точнее — результаты их учебы. Оказалось, что люди с асимметричными ушами демонстрируют лучшую успеваемость, а значит — и более высокий интеллект. Причем, чем выше разница в форме и размере ушей, тем лучше были результаты. Так что комплексовать по поводу такой «ошибки природы», подарившей асимметричные уши, точно не стоит.
Разное назначение
Хотя, может быть, это и не ошибка вовсе? Ученые-аудиологи из Обернского университета установили, что правое и левое ухо человека по-разному воспринимают звуки. Так, правое ухо лучше «работает» с речью, а левое — с музыкой, пеньем, фоновыми звуками. Причем этот дисбаланс особенно заметен в детском и подростковом возрасте. С возрастом восприимчивость обоих полушарий мозга и, соответственно, ушей выравнивается. Но, опять же, непроизвольно и взрослые люди предпочитают улавливать важную информацию правым ухом, а наслаждаться выступлением любимой группы или пением птиц в лесу — левым. И это, вполне возможно, объясняет природную асимметрию ушей — ведь они предназначены для улавливания и восприятия звуков разной частоты. А значит размер и форма их вполне могут разниться. Неудивительно, что такой «приспособленный» человек отличается и высокими интеллектуальными качествами.