Войти в историю: хоккеисты СССР выиграли три крупнейших турнира в один день

В 1956 году сборная СССР по хоккею готовилась дебютировать на Олимпийских играх. Соревнования должны были пройти в итальянской Кортине-д’Ампеццо. Примечательно, что у турнира до последнего не было даже чёткого регламента, поскольку он полностью зависел от количества команд. После того как заявки подали 10 сборных, их разбили на три группы на предварительном этапе. По две сильнейших выходили в финальную стадию, в которой играли круговой турнир.

© ФХР

Советские хоккеисты попали в одну группу с командами Швейцарии и Швеции. Именно со скандинавами наши и проводили первый матч, который уверенно выиграли со счётом 5:1. Сборная почувствовала необходимую уверенность и во втором матче уже разгромила швейцарцев – 10:3. Таким образом, команда Аркадия Чернышёва без проблем вышла в финальный этап, где её соперниками стали США, Канада, Чехословакия, ФРГ и та же Швеция. И вновь первый матч наши играли со шведами. Эта встреча получилась чуть менее результативной, но всё равно осталась за командой СССР (4:1). Затем, как по сценарию первого группового этапа, подопечные Чернышёва камня на камне не оставили от Западной Германии (8:0). А дальше началось самое интересное.

Пожалуй, именно в игре против чехословацкой сборной советские спортсмены почувствовали самое ожесточённое сопротивление. Впервые на этом турнире команда пропустила сразу четыре шайбы. Но в итоге смогла забросить семь и одержать победу (7:4). Но дальше было не легче. За два тура до конца советскую сборную ждали шедшие без поражений американцы. Не нужно объяснять, какое значение имел этот матч как на спортивном, так и на политическом уровне. Сборная США считалась серьёзным соперником, хотя и привезла молодой состав. Но до начала ОИ американцы успели сыграть несколько товарищеских матчей, поэтому к соревнованиям подошли хорошо подготовленными. Встреча сложилась непросто, но убедительная победа осталась за командой СССР (4:0).

ФХР

Наконец, финальной стала игра с Канадой. Такого ожесточённого и принципиального противостояния между двумя ведущими хоккейными державами, как двумя десятилетиями позже, в те годы ещё не было, но канадцы были самым серьёзным противником на том турнире. На тот момент «кленовые листья» уже пять раз выигрывали Олимпиаду, в то время как наши, напомним, впервые участвовали в ней. Правда, в Италии канадцы до игры с СССР уже успели потерпеть одно поражение – как раз от американцев. Но на матч с советской командой они вышли предельно заряженными. Пресса уверяла, что в составе Канады играют 13 любителей и всего четыре профессионала, а под флагом страны туда вообще приехал клуб «Китченер-Ватерлоо Датчмен». Как бы то ни было, но наши одержали тяжелейшую победу со счётом 2:0. И впервые в своей истории выиграли титул олимпийских чемпионов!

Теперь стоит сказать и о ещё одной хитрости регламента. Решив особо не заморачиваться, организаторы присудили команде-победительнице заодно титул чемпионов мира и Европы. Вот так в один день сборная СССР сразу стала олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы!.

Что касается персоналий, то, конечно же, помимо Аркадия Чернышёва, который привёл советскую сборную к этому легендарному успеху, в ней выделялся Всеволод Бобров, который зимой собирал хоккейные титулы, а летом переквалифицировался в футболиста. В итоге Бобров с 11 (9+2) очками занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров турнира. Попал в него и Анатолий Гурышев с 9 (7+2) очками. А ворота нашей команды во всех матчах защищал Николай Пучков.