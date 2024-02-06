«Жизнь за други своя»: кто повторил подвиг Александра Матросова и выжил

100 лет назад родился человек-легенда, один из героев Великой Отечественной войны — Александр Матросов. По официальной версии, 19-летний комсомолец «лег на боевую точку противника и заглушил» немецкий пулемет. Он был не первым и не последним бойцом, совершившим подобный подвиг. Некоторые смогли выжить. «Газета.Ru» изучила их истории и расспросила военного историка Евгения Норина, как и для чего ложатся на амбразуру в реальном бою — и возможна ли такая ситуация в наши дни.

Подвиг Матросова

Историю Героя Советского Союза Александра Матросова знали, наверное, все граждане СССР. В конце февраля 1943 года в бою с гитлеровцами на востоке современной Псковской области 19-летний комсомолец закрыл своим телом амбразуру пулеметного ДЗОТа (дерево-земляная огневая точка) и погиб.

Советские войска пытались освободить поселок Локня. Путь к нему преграждала немецкая позиция с пулеметными точками. На их подавление выслали штурмовые «двойки». Первые два ДЗОТа удалось подавить, но третий поливал огнем. Матросов и красноармеец Петр Огурцов поползли к пулемету, чтобы закидать его гранатами.

Огурцов был тяжело ранен. Впоследствии он говорил, что видел, как Матросов подполз к ДЗОТу и кинул туда две гранаты. Пулемет замолчал, но потом снова начал стрелять. Тогда Матросов бросился на него грудью и погиб.

Александр Матросов (1924-1943)

Ценой своей жизни Матросов позволил однополчанам, прижатым к земле огнем пулемета, добежать до вражеских позиций и прорвать оборону гитлеровцев.

Полк, где служили Матросов и Огурцов, смог в ходе ожесточенных боев взять три деревни на подступах к Локне, но сам поселок отбить у немцев смогли лишь через год.

В комсомольском билете погибшего Матросова было написано: «Лег на боевую точку противника и заглушил ее. Проявил геройство». В печати первым о подвиге Матросова сообщил советский военкор Михаил Бубеннов.

Летом 1943 года указом Президиума Верховного совета СССР Матросову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

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Памятник Герою Советского Союза Александру Матросову (1954, скульптор Е. Вучетич) в Великих Луках

В годы Великой Отечественной до и после Александра Матросова грудью на амбразуру легли более 400 человек, выяснили исследователи. Среди них насчитывается семь «матросовцев», сумевших выжить.

Легендарная семерка

Один из них — русский, красноармеец Леонтий Кондратьев, воевавший в Краснодарском крае. В 1942 году он закрыл телом немецкий ДЗОТ, получив четыре пулевых ранения. Его доставили в госпиталь, откуда он через четыре месяца вернулся в часть.

Леонтий Кондратьев

Кондратьев пропал без вести в 1943 году в бою на Кубани. По другим данным, его могила находится возле Горячего Ключа, на Кочкановском перевале.

Другой выживший «матросовец» — младший лейтенант, командир взвода Степан Кочнев. В декабре 1943 года под Новой Екатериновкой в Херсонской области бойцы оказались под огнем немецкого пулемета, несколько пытавшихся подавить точку бойцов были убиты и ранены. Сам Кочнев попытался уничтожить немецких пулеметчиков гранатой, но та не взорвалась. Тогда он, будучи раненым, закрыл пулемет собой.

Дот, амбразуру которого закрыл своим телом Александр Матросов

По официальной советской версии он погиб и был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза. Однако в итоге его наградили посмертно орденом Отечественной войны 2-й степени. Тем не менее, Кочнев выжил и попал в плен. В 1945 году вернулся на родину, жил в Челябинске, работал бухгалтером. Умер в 1966 году.

Долгая жизнь была суждена украинцу Владимиру Майборскому. Красноармеец уже проявил свои геройские качества — в 1944 году в районе села Погар Ивано-Франковской области Украины его отряд проделывал проходы в минных полях и проволочных заграждениях немцев. Ворвавшись в траншеи, группа Майборского уничтожила 20 немецких солдат, одного взяли в плен. На пути в штаб полка Майборский встретил группу из 13 немцев, уничтожил девять солдат врага, остальные бежали.

Герой Советского Союза Владимир Майборский на встрече с молодыми воинами мотострелковой Самаро-Ульяновской Бердичевской Железной дивизии, 1968 год

Спустя месяц, в июле 1944-го, Майборский участвовал в другом бою. Боец получил приказ подавить ДЗОТ, ему удалось подползти на расстояние броска гранаты, но очередь из пулемета перебила ему ноги. Пулеметчик посчитал Майборского убитым, благодаря чему красноармеец смог добраться до мертвой зоны — где пулемет уже не мог его поразить. Из последних сил Владимир бросил в амбразуру противотанковую гранату и навалился на щель своим телом. Чудом ему удалось выжить.

Майборский был представлен к званию Героя Советского Союза. Десять месяцев он лечился и был уволен из РККА по инвалидности. В родном селе работал в колхозе, был председателем сельсовета. Умер в 1987 году на Украине.

В 1943 году в Гомельской области Белоруссии пулеметную амбразуру закрыл своим телом уроженец Грузии Георгий Майсурадзе. Был тяжело ранен, но выжил. В 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Майсурадзе демобилизовался по состоянию здоровья, уехал в Грузию, где служил лесничим. В 1966 году скончался.

Георгий Майсурадзе / Музейный комплекс «Дорога памяти»

О своем подвиге «матросовца» рассказывал казах Сабалак Оразалинов. Его дивизия вела бои на острове Сааремаа в Эстонии. Он был сиротой, поэтому сам вызвался уничтожить ДЗОТ с пулеметом – «некому будет плакать».

«Бросил гранату… Неожиданно ожил вражеский пулемет. Что делать? Времени — в обрез, думать некогда, принимаю молниеносное решение: встав во весь рост, броситься на кинжальный огонь фашистского дзота. Так и поступил», – рассказывал он.

По словам Оразалинова, его прошили семь пуль, он был без сознания 15 суток, но выжил. Однако в архивных документах эти события описаны несколько иначе. Хотя боец проявил отвагу (и был награжден соответствующей медалью), и был трижды ранен в годы ВОВ, про его подвиг говорится, что немецкий пулемет он подавил гранатами. После войны Оразалинов работал на чаеразвесочной фабрике, воспитал семерых детей.

Военкоры описывали подвиг красноармейца Товье Райза, еврея по национальности — в октябре 1944 года под Гумбинненом (Восточная Пруссия) он закрыл собой щель ДОТа, получил 18(!) пулевых ранений в грудь и правую руку и выжил.

Однако в наградном листе говорится, что Райз подполз к ДОТу, броском гранаты уничтожил пулемет и был ранен. Гвардии сержант Райз был награжден орденом Славы 3-й степени.

Красноармеец Александр Удодов забросал гранатами ДЗОТ под Севастополем в 1944 году — 9 мая. Пулеметчик продолжал вести огонь. Тогда Удодов бросился грудью на амбразуру, был тяжело ранен, но выжил. Жил после войны в Донецке, умер в 1985 году. Был награжден орденом Ленина и званием Героя Советского Союза.

«У любого ДОТа есть неустранимое слабое место»

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» военный историк, автор книги «Чеченская война» Евгений Норин, чаще всего немецкие ДОТы и ДЗОТы подрывали именно гранатами — например, в январе 1944 года санитарка Ольга Шуляева получила орден за то, что сначала накидала в ДОТ «лимонок», а затем застрелила из винтовки немца, который остался жив и попытался выскочить.

«У любого ДОТа есть неустранимое слабое место — вентиляция. Во время боев в Европе были реальные случаи, когда внутрь огневой точки, к примеру, вливали мазут и следом бросали гранату», — рассказывает Евгений Норин.

При штурме Бреслау укрепленное здание закидали не гранатами, а дымовыми шашками, после чего гарнизону стало нечем дышать и немцы сдались.

По мнению Норина, большая часть случаев бросков грудью на пулемет — это ранения или гибель солдат, пытающихся «уничтожить огневую точку более традиционным способом».

«В одном из описаний подвига Александра Матросова как раз указывается, что эта группа успешно уничтожила два ДЗОТа. Бойцы решили, что третья точка тоже подавлена, поэтому Матросов приподнялся, но пулемет «ожил», — отметил специалист.

По словам Евгения Норина, в современных боевых действиях подвиг Матросова также возможен. ДОТы и ДЗОТы также широко используют на фронте.

Александр Матросов на почтовой марке

«Сейчас для пехоты мало что принципиально изменилось — гранаты, взрывчатка, интересные жидкости. Сейчас, конечно, постараются пустить вперед пехотинцев FPV-дрон. Чтобы лечь на амбразуру, бойцы должны истратить все гранаты, выстрелы к РПГ, одноразовые гранатометы, дроны, взрывчатку», — полагает писатель.